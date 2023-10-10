Những cơn đói luôn là những thách thức lớn nhất cho việc duy trì một chế độ ăn lành mạnh và một cân nặng hợp lý của bạn. Bên cạnh các mẹo nhỏ như uống nước trước bữa ăn, chia nhỏ bữa ăn,... thì việc lựa chọn các loại thực phẩm dinh dưỡng và giúp bạn no lâu hơn cũng vô cùng quan trọng. Vậy cụ thể là những thực phẩm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 8 loại thực phẩm giúp bạn no lâu hơn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bột yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ, đặc biệt là loại chất xơ hòa tan được gọi là beta-glucan. Theo đó, chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbs, điều này có thể giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định và ngăn ngừa sự tăng đột biến và tai nạn có thể gây ra cơn đói.

Thông thường, một người trưởng thành trung bình nên đặt mục tiêu tiêu thụ 14 gam chất xơ cho mỗi 1.000 calo thực phẩm. Trong khi đó, yến mạch thô chứa 10,1 gam trên 1.000 gam, một mức khá tốt để theo đuổi lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày.

2. Cá

Cá là nguồn protein nạc cũng chứa axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim và não của bạn. Đặc biệt, protein và omega-3 đều có thể giúp bạn cảm thấy no sau khi ăn.

Theo USDA, về loại cá nên thưởng thức, bạn có thể chọn cá ngừ đóng hộp với 19 gam protein trên 100 gam. Nếu bạn muốn có một số lựa chọn khác, cá hồi vân nuôi có 19,9 gam protein, trong khi cá hồi Đại Tây Dương nuôi có 20,4 gam protein trong mỗi khẩu phần.

3. Các loại hạt

Các chuyên gia cho biết, khi ăn các loại hạt mỗi ngày, bạn sẽ được hưởng lợi từ thực tế là chúng có nhiều chất béo, protein và chất xơ lành mạnh, tất cả đều chứa đầy chất dinh dưỡng. Đồng thời, các loại hạt cũng cung cấp cảm giác no và năng lượng, cũng như chất chống oxy hóa và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe của bạn.

Trong các loại hạt, hạt dẻ cười là loại được các chuyên gia đặc biệt khuyên dùng. Bởi hạt dẻ cười cung cấp một lợi ích gấp ba. Chúng chứa nhiều protein từ thực vật, cũng như chất xơ và chất béo, giúp bạn no lâu hơn.

4. Các loại đậu

Các loại đậu là một có nhiều chất đạm và chất xơ". Chúng cũng chứa các loại carbs phức tạp được cơ thể bạn tiêu hóa chậm, có thể giúp bạn no lâu hơn. Không chỉ vậy, đậu còn có tới 400 loại, thỏa thích cho bạn lựa chọn và chế biến thành những món ngon, dinh dưỡng nhé!

5. Bơ

Bơ là nguồn cung chất xơ và chất béo lành mạnh, với 795 trọng lượng của quả bơ là chất xơ và nước. Đặc biệt, chúng cũng là loại trái cây duy nhất có chất béo tốt, với khoảng 6 gam chất béo không bão hòa trong mỗi khẩu phần. Và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc ăn bơ có tác động tích cực đến trọng lượng cơ thể.

6. Quả mâm xôi

Nếu bạn thích ý tưởng bổ sung chất xơ từ trái cây thì quả mâm xôi chính là một lựa chọn lý tưởng. Cụ thể, quả mâm xôi là một trong những loại trái cây chứa nhiều chất xơ nhất. Chúng có 8 gam chất xơ trên 1 cốc khẩu phần, so với 3 gam chất xơ trên 1 cốc quả việt quất.

7. Táo

Táo chứa nhiều chất xơ, là một loại trái cây khác sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu và no. Để so sánh, theo USDA, táo có 2,1 gam chất xơ trên 100 gam, trong khi nho đỏ chỉ có 0,91 gam, mận có 1,4 gam và đào có 1,5 gam.

8. Đậu lăng

Đậu lăng có thể được coi là siêu thực phẩm với hàm lượng chất xơ cao. Cụ thể, trong một cốc đậu lăng, bạn có 50% giá trị chất xơ hàng ngày với 15 gam. Chưa kể chúng còn chứa nhiều protein từ thực vật, một lựa chọn đầy dinh dưỡng và giúp bạn no lâu hơn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp Top 8 loại thực phẩm giúp bạn no lâu hơn. Bằng việc bổ sung những loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn sẽ vẫn đảm bảo được nhu cầu calo, dinh dưỡng mà cơ thể cần hàng ngày, đồng thời cũng luôn cảm thấy no bụng và hài lòng hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.