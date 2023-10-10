Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống bia mỗi ngày?

Đối với nhiều người trong chúng ta, một cốc bia lạnh sau một ngày làm việc dài hoặc trong một buổi tụ tập bình thường với bạn bè là một hoạt động thú vị. Nhưng điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn biến việc uống bia thành thói quen hàng ngày ? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bia chứa nhiều calo rỗng, góp phần tăng cân nếu tiêu thụ hàng ngày. Theo một nghiên cứu năm 2015, lượng calo dư thừa đó, đặc biệt là từ hàm lượng carbohydrate trong bia, có thể khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Trong khi đó, tăng cân có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm béo phì và các biến chứng liên quan.

2. Mất nước

Thói quen uống bia hàng ngày tưởng chừng như vô hại nhưng nó có thể dẫn đến tình trạng mất nước, khiến bạn cảm thấy khát nước và kiệt sức. Cụ thể, đồ uống có cồn là chất lợi tiểu, kích thích cơ thể thải ra nhiều chất lỏng hơn lượng nạp vào. Nghiên cứu cho thấy mất nước có thể dẫn đến đau đầu, mệt mỏi, khát nước quá mức và đờ đẫn.

3. Tăng nguy cơ mắc bệnh gan

Không có gì ngạc nhiên khi việc tiêu thụ bia liên tục hàng ngày sẽ khiến gan của bạn gặp nguy hiểm. Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến viêm gan, bệnh gan nhiễm mỡ và xơ gan theo thời gian. Mặc dù vậy, nguy cơ mắc bệnh này sẽ thấp hơn nhiều khi bạn uống rượu bia có chừng mực.

4. Hệ thống miễn dịch suy yếu

Một đánh giá năm 2015 cho thấy tiêu thụ rượu quá mức có thể ức chế chức năng miễn dịch, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Cụ thể, rượu bia có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn, khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. Nó cũng có thể làm giảm nỗ lực phục hồi nói chung, dẫn đến giảm hiệu suất tập luyện trong phòng tập của bạn.

5. Rối loạn giấc ngủ

Mặc dù ban đầu bia có thể khiến bạn buồn ngủ, nhưng nghiên cứu cho thấy bia cản trở chất lượng giấc ngủ, dẫn đến việc thức giấc thường xuyên và thiếu thời gian nghỉ ngơi phục hồi. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ và mệt mỏi vào ban ngày.

Cụ thể, theo các chuyên gia, bia rượu đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm thời gian chìm vào giấc ngủ và tăng thời gian ngủ sâu trong nửa đầu đêm. Tuy nhiên, tác dụng này sẽ đảo ngược trong nửa sau của đêm. Việc tiêu thụ rượu có thể dẫn đến tình trạng thức giấc thường xuyên hơn, giảm giấc ngủ REM — rất quan trọng đối với trí nhớ và điều chỉnh tâm trạng — và khiến giấc ngủ nói chung rời rạc hơn. Sự gián đoạn này có thể khiến bạn có cảm giác không sảng khoái và mệt mỏi khi thức dậy, bất kể bạn đã ngủ đủ giấc.

6. Thiếu hụt chất dinh dưỡng

Bia có thể cản trở việc hấp thụ các vitamin và khoáng chất thiết yếu, dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng tiềm ẩn. Đặc biệt, nó có thể cản trở sự hấp thụ vitamin B, loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong sản xuất năng lượng và sức khỏe tổng thể.

Cụ thể, rượu bia, bất kể nguồn gốc, đều cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng theo nhiều cách. Rượu bia có thể làm viêm niêm mạc dạ dày, dẫn đến giảm sản xuất axit dạ dày, chất rất quan trọng để tiêu hóa một số loại thực phẩm. Vì gan là trung tâm của quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng nên việc tổn thương cơ quan này sẽ làm giảm khả năng lưu trữ và sử dụng một số vitamin và khoáng chất. Ngoài ra, , tác dụng lợi tiểu của rượu bia cũng có thể dẫn đến mất các khoáng chất như kali, magie và canxi nếu không được bổ sung đầy đủ.

7. Các vấn đề về sức khỏe làn da

Rượu bia làm mất nước và mất nước mãn tính có thể dẫn đến da khô, bong tróc. Theo thời gian, tình trạng mất nước có thể làm giảm độ đàn hồi của da và góp phần phát triển các nếp nhăn. Ngoài ra, rượu có thể cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, bao gồm các vitamin thiết yếu như vitamin A và chất chống oxy hóa, những chất rất quan trọng đối với sức khỏe của da. Sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng này có thể làm giảm khả năng tái tạo và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, ở một số người, rượu cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm da như bệnh rosacea, dẫn đến bùng phát và tăng mẩn đỏ. Ngoài ra, rượu còn làm giãn mạch máu, có thể dẫn đến đỏ mặt và vỡ mao mạch.

8. Rối loạn lượng đường trong máu

Theo một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên Biomolecules, việc tiêu thụ bia thường xuyên có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, dẫn đến các vấn đề tiềm ẩn như kháng insulin và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Đó là bởi vì hàm lượng đường trong một số loại bia, cùng với tác dụng của rượu đối với việc điều chỉnh insulin, có thể phá vỡ khả năng quản lý lượng đường trong máu một cách hiệu quả của cơ thể bạn.

Cụ thể, uống rượu bia ở liều lượng vừa phải đến cao có thể làm giảm lượng đường trong máu, một phần vì rượu có thể cản trở khả năng sản xuất glucose của gan. Ngoài ra, rượu có thể làm giảm phản ứng nội tiết tố của cơ thể, làm thay đổi sự tiết insulin từ tuyến tụy. Theo thời gian và với việc tiêu thụ rượu mãn tính, những tác động này có thể góp phần làm giảm độ nhạy insulin, nghĩa là cơ thể cần nhiều insulin hơn để xử lý glucose hiệu quả.

9. Tăng nguy cơ ung thư

Theo Viện Ung thư Quốc gia, tiêu thụ bia hàng ngày làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư miệng, cổ họng và thực quản. Chất ethanol trong bia có thể làm hỏng các tế bào lót ở những khu vực này, làm tăng khả năng phát triển ung thư.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống bia mỗi ngày?” Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!