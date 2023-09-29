Huyết áp đo khi ngủ dự đoán chính xác nhất nguy cơ tử vong do cao huyết áp

Sức khỏe 29/09/2023 13:53

Con đường tắt để ngăn ngừa huyết áp cao bắt đầu từ việc đo huyết áp chính xác.

Huyết áp cao gây xơ cứng động mạch ở thành mạch máu, gây ra bệnh tim mạch. Huyết áp bao gồm hai pha tâm thu và tâm trương, nếu từ 130/80 mmHg trở lên thì được coi là cao huyết áp. Người ta thường chẩn đoán và điều trị huyết áp cao dựa trên huyết áp đo tại phòng khám ngoại trú của bệnh viện, nhưng đã có nghiên cứu cho thấy huyết áp đo tại nhà hoặc đo trong khoảng thời gian 24 giờ thực sự có thể hữu ích hơn.

Huyết áp đo khi ngủ dự đoán chính xác nhất nguy cơ tử vong do cao huyết áp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet, so sánh lợi ích lâm sàng của huyết áp đo ngoại trú và huyết áp đo 24 giờ mỗi ngày.

Nghiên cứu này được thực hiện ở Tây Ban Nha, có sự tham gia của 59.746 người từ 18 tuổi trở lên. Huyết áp của họ được đo tại phòng khám ngoại trú của bệnh viện và biến động huyết áp được đo suốt cả ngày bằng máy đo huyết áp 24 giờ. Trong thời gian theo dõi trung bình 10 năm, tỷ lệ tử vong chung và tử vong do bệnh tim mạch đã được khảo sát nghiên cứu. 

Huyết áp đo khi ngủ dự đoán chính xác nhất nguy cơ tử vong do cao huyết áp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả, huyết áp trung bình đo được tại phòng khám ngoại trú là 148/87 mmHg, trong khi huyết áp trung bình đo trong 24 giờ là 129/76 mmHg. Trong thời gian quan sát, 7174 người (12%) đã tử vong. Nếu tăng huyết áp được định nghĩa là huyết áp tâm thu đo tại phòng khám ngoại trú, tỷ lệ tử vong chung và tỷ lệ tử vong do tim mạch tăng 18%, trong khi nếu được xác định dựa trên huyết áp đo trong 24 giờ thì tỷ lệ tử vong tăng 41%. Điều này có nghĩa là huyết áp 24 giờ chính xác hơn trong việc dự đoán nguy cơ tử vong. Đặc biệt, khi lấy huyết áp tâm thu khi ngủ vào ban đêm làm tiêu chuẩn, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch tăng tới 50%.

Huyết áp đo được tại bệnh viện có thể thay đổi tùy theo mức độ căng thẳng, nhưng huyết áp ban đêm được đo ở trạng thái ổn định trong khi ngủ ít biến động hơn và có thể dự đoán chính xác hơn tỷ lệ tử vong chung. Cần đo huyết áp khi đang ngủ hoặc ở trạng thái đủ ổn định trước khi đi ngủ.

(Tóm tắt nghiên cứu y học của Tiến sĩ Lee Eun-bong)

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