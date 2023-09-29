Sau tuổi 60 nhất định phải thực hiện bài tập này đều đặn mỗi ngày, để làm giảm trầm cảm, kiểm soát huyết áp và giúp sống thọ

Bài tập này không cần thiết bị đặc biệt và là một trong những bài tập an toàn nhất, giúp ích rất nhiều cho những người trung niên đang gặp phải những thay đổi nghiêm trọng về thể chất.

Đi bộ có thể có nhiều tác dụng khác nhau đối với sức khỏe, bao gồm huyết áp và kiểm soát lượng đường trong máu. Đi bộ đặc biệt hữu ích cho sức khỏe tinh thần. Những người trung niên trải qua thời kỳ mãn kinh có thể trầm cảm, nhưng có thể giảm nguy cơ trầm cảm nếu tập thể dục thường xuyên bằng cách đi bộ. Đi bộ không cần thiết bị đặc biệt và là một trong những bài tập an toàn nhất, giúp ích rất nhiều cho những người trung niên đang gặp phải những thay đổi nghiêm trọng về thể chất. Ảnh minh họa: Internet Tại sao chứng trầm cảm ở tuổi trung niên giảm sau khi đi bộ hơn 5 ngày một tuần?

Một nghiên cứu cho thấy tập thể dục như đi bộ thường xuyên ở người trung niên có thể giúp giảm trầm cảm rất nhiều. Gần đây, một bài báo được đăng trên Frontiers in Psychiatry - tạp chí quốc tế trong lĩnh vực tâm thần học - xem xét mối tương quan giữa tập thể dục đi bộ và sức khỏe tâm thần ở 6.886 người Hàn Quốc từ 40 đến 60 tuổi. Kết quả, những người đi bộ hơn 5 ngày một tuần có mức độ trầm cảm thấp hơn 47% so với những người không hề đi bộ. Những người đi bộ 1-2 hoặc 3-4 lần mỗi tuần giảm được 30% nguy cơ trầm cảm, nhưng ý nghĩa thống kê thấp. Ảnh minh họa: Internet Tập thể dục đi bộ dường như kích thích hệ thần kinh trung ương và giúp tiết ra nhiều chất dẫn truyền thần kinh khác nhau như dopamine, serotonin và endorphin, góp phần ổn định cảm xúc và giảm trầm cảm. Trong bài báo nghiên cứu này, thời gian đi bộ trung bình của những người đi bộ hơn 5 lần một tuần là 490 phút, nghĩa là họ đi bộ hơn một giờ hầu như mỗi ngày. Bài tập đi bộ sẽ hiệu quả hơn nếu thực hiện hàng ngày thay vì thực hiện tất cả cùng một lúc.

Đi bộ giúp giảm triệu chứng thời kỳ mãn kinh cho cả đàn ông và phụ nữ trung niên Những người ở độ tuổi từ giữa 40 đến đầu 60 sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh. Mặc dù không rõ ràng như phụ nữ nhưng nam giới cũng trải qua thời kỳ mãn kinh. Trầm cảm gia tăng và những thay đổi về thể chất như căng thẳng, rối loạn giấc ngủ và tăng cân xảy ra. Vào mùa thu, chứng trầm cảm có thể gia tăng hơn nữa do sự thay đổi của ánh sáng mặt trời. Nếu tình trạng trầm cảm trở nên trầm trọng hơn, người bệnh thường phải dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ tâm thần. Nguyên nhân là do thiếu chất dẫn truyền thần kinh nên đây không phải là căn bệnh có thể khắc phục bằng sức mạnh tinh thần. Nếu trong nhà có người bị trầm cảm thì gia đình cũng phải tích cực giúp đỡ. Kiểm soát huyết áp, tác dụng thiền định Ảnh minh họa: Internet Nếu thường xuyên tham gia các bài tập thể dục nhịp điệu như đi bộ sẽ có tác dụng giúp giảm huyết áp, giúp giảm cân và điều hòa hệ thần kinh tự trị của cơ thể. Không giống như rèn luyện sức mạnh, đi bộ phù hợp với việc thực hiện 2-3 lần một tuần, đi bộ tốt nhất nên thực hiện hàng ngày, 5 ngày trở lên một tuần. Đây là một trong những bài tập thể dục an toàn nhất, ngay cả khi ở nhà, bạn cũng có thể thấy tác dụng của việc tập thể dục đi bộ bằng cách đi lại giữa phòng khách và phòng ngủ hay nhà bếp. Lặp lại đi bộ nhanh và chậm để tăng hiệu quả tập luyện Để tăng hiệu quả luyện tập của việc đi bộ, “đi bộ ngắt quãng” rất hữu ích. Đây là phương pháp sử dụng toàn bộ sức lực của mình, chẳng hạn như chạy một vòng rồi nghỉ ngơi một lúc. Một người bình thường đi bộ nhanh đến mức hụt ​​hơi trong 30 giây hoặc 1 phút, sau đó đi chậm trong 2 đến 3 phút. Thời gian hoặc số lần lặp lại có thể được điều chỉnh tùy theo thể trạng của mỗi người. Nếu bạn tiếp tục đi bộ xen kẽ, bạn có thể đạt được những lợi ích đáng kể khi tập thể dục.

Sau 50 tuổi, người không có 3 “mầm bệnh” này trên da thì xin chúc mừng, sức đề kháng tốt, sống thọ hơn Ở người cao tuổi, sức đề kháng sẽ suy giảm, da nhăn nheo và rất dễ mắc bệnh. Nếu bạn không bị 3 loại bệnh ngoài da này thì chứng tỏ hệ thống miễn dịch vẫn hoạt động tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-tuoi-60-nhat-inh-phai-thuc-hien-bai-tap-nay-eu-an-moi-ngay-e-lam-giam-tram-cam-kiem-soat-huyet-ap-va-giup-song-tho-620335.html