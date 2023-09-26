Cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người bị huyết áp cao: Có thể cải thiện bằng ăn uống, đừng bỏ qua 2 nhóm thực phẩm sau

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 3 người trưởng thành trên toàn thế giới thì có 1 người bị huyết áp cao . Cao huyết áp là một căn bệnh có thể được kiểm soát bằng phương pháp chăm sóc thích hợp tại cơ sở y tế và đồng thời điều trị bằng thuốc. Vì vậy thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Điều mà bệnh nhân cao huyết áp cần chú ý khi lựa chọn thực đơn nhà hàng chính là hàm lượng natri. Những món như thịt lợn xào nhiều gia vị cũng chứa nhiều natri, vì vậy nên ăn những món ăn càng ít gia vị càng tốt.

Vì việc kiểm soát huyết áp rất quan trọng đối với bệnh cao huyết áp nên bạn cũng nên chú ý đến những gì mình ăn. Vì lý do này, những nhân viên văn phòng thường xuyên đi ăn ngoài có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn thực đơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ đủ canxi, kali và khoáng chất để bù đắp natri

Tuy nhiên, rất khó để luôn ăn một chế độ ăn ít muối. Trong trường hợp này, có thể bù đắp bằng cách tiêu thụ đủ khoáng chất như kali và canxi, những chất có vai trò hạ huyết áp trái ngược với natri.

Kali là vũ khí mạnh mẽ làm giảm huyết áp. Bạn càng ăn nhiều kali, bạn càng mất nhiều natri qua nước tiểu, do đó lượng natri và kali tương đối quan trọng hơn lượng natri bạn ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn thực phẩm giàu kali và ít natri rất tốt cho việc kiểm soát huyết áp. Điều này là do chúng ta thường biết rằng rau, trái cây, đậu và sữa chứa rất nhiều kali. Đặc biệt, các loại rau lá xanh như rau bina và củ cải Thụy Sĩ, cũng như khoai tây, bí ngô ngọt, cà chua, cam, quýt và chuối rất giàu kali.

Thậm chí có trường hợp tiêu thụ canxi cùng với cá cơm thay vì sữa, nhưng vì cá cơm cũng có hàm lượng natri rất cao nên tốt nhất những người bị huyết áp cao nên hạn chế tiêu thụ nhiều. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung canxi thông qua các loại rong biển như rong biển và tảo bẹ, các loại rau xanh như bông cải xanh, cải xoăn và các thực phẩm như đậu phụ, các loại đậu.