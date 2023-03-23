Huyết áp cao tấn công người trẻ tuổi, đừng lơ là trước những biểu hiện âm thầm từ bên trong

Sức khỏe 23/03/2023 05:57

Huyết áp cao là một căn bệnh đe dọa đến mạng sống của chúng ta và nhiều người vẫn chủ quan cho rằng bệnh chỉ đến với người cao tuổi.

Huyết áp cao tấn công người trẻ tuổi, đừng lơ là trước những biểu hiện âm thầm từ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường cho rằng huyết áp cao là một vấn đề với tuổi già. Mọi người lần đầu tiên bị huyết áp bất thường, hầu hết ở độ tuổi 50 và 60. Nhưng điều đó có nghĩa là tỷ lệ tăng huyết áp chỉ đặc trưng cho tuổi tác không? Mặc dù câu trả lời đúng cho vấn đề này là "Không", nhưng điều quan trọng là phải hiểu điều gì ảnh hưởng đến việc tăng huyết áp.

Các chuyên gia đã lên tiếng bác bỏ quan niệm sai lầm lớn nhất này liên quan đến huyết áp cao và những hậu quả như các vấn đề về tim.

Những người dưới 40 tuổi cũng có thể gặp vấn đề về huyết áp cao

Tiến sĩ Priyanka Sehrawat, một nhà thần kinh học ở Gurugram, đã đăng trên Instagram về vấn đề này và chia sẻ rằng : "Huyết áp cao chỉ xảy ra với người cao tuổi là không đúng. Có một thuật ngữ gọi là tăng huyết áp ở tuổi trẻ hoặc tăng huyết áp khởi phát ở tuổi trẻ. Điều này có nghĩa là những người ở độ tuổi 22-23 đôi khi có thể bị huyết áp cao do một số nguyên nhân."

Huyết áp cao tấn công người trẻ tuổi, đừng lơ là trước những biểu hiện âm thầm từ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có từng nghĩ mình còn quá trẻ để bị huyết áp cao? Bạn có nghĩ rằng chỉ có người già mới bị tăng huyết áp hoặc huyết áp cao không? Có lẽ bạn đã sai, những người dưới 40 tuổi cũng có thể gặp vấn đề về huyết áp cao mặc dù lý do là khác nhau.

Nguyên nhân phổ biến của chứng tăng huyết áp khởi phát ở tuổi trẻ là: Cường giáp, Các vấn đề về thận, Tăng huyết áp động mạch thận, Co thắt động mạch chủ, Pheochromocytoma và Sử dụng chất gây nghiện.

Nguyên nhân gây cao huyết áp ở người trẻ và người già rất khác nhau

Tiến sĩ Sehrawat nói rằng nguyên nhân khởi phát bệnh cao huyết áp ở người trẻ và người già rất khác nhau.

Huyết áp cao tấn công người trẻ tuổi, đừng lơ là trước những biểu hiện âm thầm từ bên trong - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô giải thích: “Một ví dụ về huyết áp cao ở người trẻ tuổi là cường giáp, trong đó mức độ T3 và T4 đặc biệt cao”. Các lý do khác mà cô ấy đã đưa vào chú thích là các vấn đề về thận, tăng huyết áp động mạch thận, sử dụng chất gây nghiện, hẹp động mạch chủ hoặc co thắt động mạch chính hoặc động mạch chủ của cơ thể, pheochromocytoma hoặc khối u thần kinh nội tiết phát triển từ các tế bào chromaffin được tìm thấy trong tuyến thượng thận.

Chăm sóc huyết áp quan trọng ngay cả khi còn trẻ

Tuổi trẻ không bảo vệ sức khỏe của một người khỏi những nghịch cảnh vì hầu hết các vấn đề sức khỏe đều liên quan đến lối sống. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí AHA vào năm 2019, tăng huyết áp ở những người trẻ tuổi đã trở nên phổ biến, ảnh hưởng đến 1/8 người trưởng thành trong độ tuổi từ 20 đến 40.

Nghiên cứu cho biết rằng: "Tăng huyết áp có thể gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe ngay cả khi còn trẻ. Về ngắn hạn, nó có liên quan đến tỷ lệ phì đại tâm thất trái cao hơn và những thay đổi về thể tích não và cường độ chất trắng, cho thấy rằng tăng huyết áp ở người trẻ tuổi có thể ảnh hưởng đến tim mạch và não bộ."

Không nhận thức, thiếu chẩn đoán gây ra rủi ro lớn hơn

Lầm tưởng xung quanh sự xuất hiện của bệnh tăng huyết áp phổ biến đến mức những người trẻ tuổi không nhận thấy các triệu chứng và ngay cả khi xuất hiện dấu hiệu, họ cũng không quan tâm đến nó và bỏ qua việc đi khám bác sĩ. Những yếu tố này cộng lại và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp ở người trẻ tuổi.

Huyết áp cao tấn công người trẻ tuổi, đừng lơ là trước những biểu hiện âm thầm từ bên trong - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ nên kiểm tra huyết áp thường xuyên. Huyết áp cao không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo sớm nào và chỉ có các triệu chứng liên quan đến các biến chứng phát sinh do huyết áp cao mới có thể nhìn thấy được mặc dù ở giai đoạn sau.

Bạn có thể làm gì để giảm bớt nguy cơ tăng huyết áp?

Những thói quen đơn giản và lành mạnh như chế độ ăn uống cân bằng và theo mùa, tập thể dục nhiều hơn, tránh xa thực phẩm chế biến sẵn, hạn chế ăn muối hoặc natri, duy trì cân nặng có thể giúp giảm nguy cơ cao huyết áp.

Huyết áp cao tấn công người trẻ tuổi, đừng lơ là trước những biểu hiện âm thầm từ bên trong - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lượng muối lý tưởng mỗi ngày nên dưới 1.500 mg. Bạn cũng nên tập thể dục tối thiểu 150 phút mỗi tuần. Tập thể dục không nhất thiết phải đến phòng tập thể dục, bạn có thể nhận được lợi ích của việc tập thể dục thông qua các công việc hàng ngày như đi cầu thang, lau sàn trong khi ngồi xổm, v.v.

Bạn cũng nên tránh ăn chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa và để ý nhiều hơn đến thức phẩm mình thường tiêu thụ nhé.

Theo Times of India

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