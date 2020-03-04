Giải đáp thắc mắc người bị huyết áp cao nên ăn gì để hạ?

Đối với người bị bệnh huyết áp cao, ngoài việc cần phải sử dụng thuốc để kiểm soát huyết áp thì chế độ ăn đóng vai trò hết sức quan trọng. Các thực phẩm có lợi có thể giúp bạn điều chỉnh huyết áp về mức ổn định nhất. Vậy người bị huyết áp cao nên ăn gì để hạ ? Bạn hãy tham khảo các thực phẩm “thần dược” dưới đây.

Rau xanh ngoài nguồn chất xơ và vitamin dồi dào còn chứa nhiều axit folic, kali phong phú. Nếu bạn thường xuyên ăn rau lá màu xanh sẽ giúp đào thải muối nhanh chóng hơn trong cơ thể. Từ đó, huyết áp của bạn sẽ giảm đi.

Một số loại rau xanh mà bạn có thể đưa vào thực đơn hàng ngày như: rau diếp cá, cải xoăn, rau chân vịt, cải cầu vồng,... Bạn nên lựa chọn các loại rau tươi ngon, tránh các loại rau đóng hộp. Vì rau tươi có chứa lượng kali dồi dào hơn.

Ăn rau xanh giúp đào thải bớt lượng muối ra khỏi cơ thể - Ảnh minh họa: Internet.

Quả việt quất

Huyết áp cao nên ăn quả gì? Việt quất được liệt kê vào danh sách những thực phẩm mà người cao huyết áp nên ăn là bởi trong việt quất có chứa lượng flavonoid dồi dào. Nếu thường xuyên bổ sung thành phần này sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng bị cao huyết áp.

Việt quất và một số loại quả mọng là thực phẩm mà người cao huyết áp nên ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài việt quất, các loại quả khác nằm trong nhóm quả mọng cũng có chứa thành phần có lợi này. Vì vậy, bạn có thể ăn cả một số loại khác như mâm xôi, dâu tây để đa dạng chế độ ăn uống.

Củ dền

Ít ai biết rằng trong củ dền có chứa thành phần rất quý, đó là oxit nitric giúp mở các mạch máu và giảm huyết áp hiệu quả. Trong một số các nghiên cứu khoa học cho thấy, nitrat có trong nước ép củ dền sẽ giúp huyết áp giảm xuống trong vòng 24h nếu bạn uống loại nước ép này.

Nước ép củ dền rất tốt trong việc bình ổn huyết áp - Ảnh minh họa: Internet.

Chuối

Người cao huyết áp nên ăn hoa quả gì? Nếu liệt kê các loại thực phẩm giàu kali có lợi cho người bị cao huyết áp, không thể thiếu quả chuối. Với hàm lượng kali vô cùng lớn, chuối là loại quả giúp cơ thể đào thải nhanh chóng muối ra ngoài.

Ăn chuối để cung cấp kali, có lợi cho huyết áp - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể ăn chuối chín hoặc một số món ăn chế biến từ chuối như sinh tố chuối, chuối kết hợp yến mạch, bánh chuối,... Ngoài kali, chuối còn cung cấp thêm nhiều dưỡng chất khác cho cơ thể nên bạn có thể sử dụng chuối vào bữa sáng để vừa lợi trong việc chữa cao huyết áp, vừa đóng vai trò như bữa sáng dinh dưỡng.

Cá hồi

Người bị huyết áp cao nên ăn gì tốt? Cá hồi là nguồn cung cấp omega-3 vô cùng dồi dào và có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là món ăn cho người cao huyết áp mang lại nhiều lợi ích. Ăn cá hồi theo đúng lượng cần thiết sẽ giúp hạ huyết áp, giảm viêm rất tốt. Ngoài ra, nguồn chất béo, vitamin có lợi từ cá hồi còn giúp cung cấp thêm những thành phần có lợi cho cơ thể.

Cá hồi cung cấp nhiều omega-3 cho người bị huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet.

Các loại hạt

Các loại hạt luôn là thực phẩm được các bác sĩ khuyên dùng đối với bệnh nhân cao huyết áp. Ngoài kali, các loại hạt còn chứa khá nhiều magie và một số khoáng chất có lợi khác giúp bình ổn huyết áp của bạn.

Nên chọn các loại hạt tươi, không tẩm ướp để ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi lựa chọn các loại hạt để ăn thì nên chọn loại tươi nhất, tránh những hạt đã bị tẩm hoặc tẩy màu sẽ không có lợi cho sức khỏe. Bạn nên ăn hạt vào bữa sáng hoặc sử dụng trong các bữa phụ trong ngày. Một số loại hạt rất tốt cho bệnh nhân cao huyết áp như: hạt hướng dương, hạt điều, hạt lanh, quả óc óc,...

Một số loại gia vị thảo mộc

Nhiều người cho rằng bị cao huyết áp thì không nên sử dụng gia vị. Tuy nhiên, với các gia vị thảo mộc như tỏi thì bạn hoàn toàn nên sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh tốt hơn.

Trong tỏi có chứa oxit nitric giúp cơ thể giãn tĩnh mạch, mở rộng các động mạch giúp giảm huyết áp hiệu quả. Đặc biệt là nếu bạn sử dụng các gia vị thảo mộc trong bữa ăn thì sẽ hạn chế được khá nhiều lượng muối cần sử dụng. Đây cũng là một bí quyết giúp hạ huyết áp khá hiệu quả dựa vào thực phẩm.

Socola đen

Các số liệu nghiên cứu cho thấy nếu bạn sử dụng khoảng 100g socola đen mỗi ngày thì có thể làm giảm bớt nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bởi trong socola đen có chứa tới 60% lượng cacao rắn và hàm lượng đường ít. Vì vậy, bạn có thể sử dụng loại thực phẩm này để ăn kèm với các món ăn vặt với lượng vừa phải.

Ăn socola đen làm giảm nguy cơ tăng huyết áp - Ảnh minh họa: Internet.

Dầu oliu

Lượng polyphenol có chứa trong dầu oliu là thành phần quan trọng giúp giảm huyết áp. Vì vậy, khi kết hợp dầu oliu với các loại rau tươi có thể tạo ra axit béo giúp hạ huyết áp rất tốt. Vì vậy, bạn có thể sử dụng dầu oliu thay cho dầu thực vật để chiên xào hoặc dùng để trộn salad.

Trên đây là những món ăn có lợi để trả lời cho câu hỏi người bị huyết áp cao nên ăn gì để hạ. Bạn nên lựa chọn các thực phẩm lành mạnh trên đây để đưa vào thực đơn. Đồng thời, bạn hãy xây dựng một chế độ sinh hoạt thật hợp lý để cải thiện bệnh nhanh chóng.