Người bị huyết áp cao nên ăn uống gì để kiểm soát đường huyết tốt?

Rau vốn vốn rất nổi tiếng với lượng axit folic dồi dào, rau xanh các loại cũng cung cấp một nguồn kali phong phú. Việc bổ sung hàm lượng kali cho cơ thể sẽ giúp cho thận đẩy nhanh tiến trình đào thải muối chứa trong nước tiểu, giúp huyết áp giảm. Một số loại rau lá xanh nên bổ sung vào trong món ăn cho người cao huyết áp nhờ có hàm lượng kali cao là: Rau diếp, cải xoăn, rau chân vịt, súp lơ xanh….

Người bị huyết áp cao nên ăn uống gì ? Dưới đây là những thực phẩm mà người bị huyết áp cao nên ăn gì để hạ đường huyết, giúp kiểm soát được tình trạng bệnh.

Trong củ dền có chứa thành phần oxit nitric có công dụng mở mạch máu, giảm huyết áp. Một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng, chất nitrat trong nước ép củ dền giúp làm giảm huyết áp của những đối tượng tham gia nghiên cứu trong 24 giờ.

Trong số các loại trái cây cho người cao huyết áp thì những loại quả mọng, đặc biệt là việt quất giàu chất tự nhiên flavonoid. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, thường xuyên bổ sung thành phần flavonoid vào cơ thể sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp rất hiệu quả. Ngoài quả việt quất, huyết áp cao nên ăn quả gì? Những thực phẩm như quả mâm xôi, dâu tây cũng mang lại công dụng giúp giảm huyết áp.

Sữa tách béo và sữa chua

Canxi, ít chất béo là 2 yếu tố quan trọng nên có trong chế độ dinh dưỡng của người bị cao huyết áp. Và sữa tách béo, sữa chua là lựa chọn phù hợp dành cho người cao huyết áp. Theo Hiệp hội Tim mạch của Hoa Kỳ, phụ nữ ăn ít nhất 5 phần sữa chua/tuần sẽ có thể giảm 20% nguy cơ bị mắc bệnh cao huyết áp.

Sữa chua là lựa chọn phù hợp dành cho người cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Người cao huyết áp nên ăn hoa quả gì? câu trả lời là chuối. Cũng tương tự như rau xanh, trong chuối rất giàu thành phần kali, có tác dụng đào thải muối chứa trong nước tiểu. Có thể kết hợp yến mạch hoặc trứng cùng với chuối cho bữa sáng để cung cấp hàm lượng kali cho cơ thể.

Các loại cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá thu chứa nhiều thành phần axit béo omega-3, giúfp hạ huyết áp, giảm viêm, kiểm soát nồng độ triglyceride trong máu. Ngoài dồi giàu omega-3, cá hồi cũng là thực phẩm chứa vitamin D, có tác dụng làm hạ huyết áp.

Cá hồi là đáp án cho câu hỏi huyết áp cao nên ăn uống gì? - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Ngoài kali, trong các loại hạt còn có chứa magie, khoáng chất có tác dụng làm hạ huyết áp. Tuy nhiên, chỉ nên ăn những loại hạt tươi, chưa tẩm gia vị. Các loại hạt như hướng dương, hạt dẻ, óc chó, có thể dùng như bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn hàng ngày.

Tỏi và các loại gia vị thảo mộc

Huyết áp cao nên ăn uống gì? Tỏi và gia vị thảo mộc là những gì mà người đang mắc huyết áp cao nên cân nhắc. Trong tỏi chứa nguyên tố nitric oxide giúp thúc đẩy giãn mạch, mở rộng động mạch, giảm huyết áp. Sử dụng những loại gia vị từ thảo mộc trong chế biến thức ăn giúp người bệnh cắt giảm được lượng muối không cần thiết trong cơ thể.

Huyết áp cao nên kiêng những thức ăn gì

Thức ăn có hàm lượng muối cao

Bị cao huyết áp không được ăn mặn, đây là khuyến cáo của các chuyên gia với người bị huyết áp cao. Theo ước tính, một người chỉ dùng không quá 5g muối/ ngày. Lượng natri có trong muối sẽ tiết ra dịch tế bào, khiến tim đập nhanh, tăng huyết áp. Ngoài ra, với những người bị cao huyết áp không nên ăn dùng các món muối chua bởi những món ăn này không tốt cho sức khoẻ người cao huyết áp do chứa lượng natri cao.

Bị cao huyết áp không được ăn mặn, thực phẩm chế biến sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm nhiều năng lượng

Những thức ăn có chứa nhiều năng lượng như chocolate, kẹo, đường glucose, đường mía, và những món ăn chứa đường khác nên hạn chế sử dụng bởi chúng không những gây huyết áp cao mà còn có nguy cơ gây béo phì, tắc nghẽn mạch máu.

Kiêng ăn mỡ động vật

Tuy mỡ động vật là rất cần thiết cho sự phát triển cơ thể, nhưng việc ăn nhiều mỡ động vật sẽ gây ra các vấn đề về sức khỏe. Mỡ động vật, các loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ khác có chứa nhiều lượng cholesterol, làm tăng khả năng bị cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật có chứa lượng chất béo bão hoà, cholesterol cao. Khi ăn nhiều nội tạng động vật sẽ làm mỡ máu tăng, có hại cho huyết áp và tim mạch. Ngoài ra, nội tạng động vật còn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, não, giun sán, viêm phổi,...

Thức ăn chế biến sẵn

Các loại thức ăn được chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích,... chứa nhiều chất béo bão hòa, chất bảo quản, chất béo chuyển hóa và lượng muối cao. Đây là nhóm thực phẩm gây ra các bệnh về tăng huyết áp, béo phì. Vì thể, người mắc bệnh về huyết áp không nên dùng các loại thực phẩm này.

Kiêng các chất kích thích

Người bị cao huyết áp cũng không nên dùng các chất kích thích bia, rượu, thuốc lá, cà phê… bởi trong thuốc lá có chứa chất nicotin, làm kích thích hệ thống thần kinh giao cảm, co mạch, gây tăng huyết áp. Trong khi đó, các thức uống có cồn sẽ làm mất đi tác dụng của thuốc hạ áp, khiến bệnh nặng hơn..

Thói quen giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn

Khi bị cao huyết áp nên làm gì để kiểm soát tình trạng bệnh? Hãy áp dụng những cách sau để duy trì cuộc sống khoẻ mạnh và ổn định đường huyết.

Giảm cân

Thông thường, huyết áp tăng khi cân nặng tăng. Giảm cân sẽ giúp kiểm soát được huyết áp tốt hơn. Với những người thừa cân, béo phì, chỉ giảm lượng nhỏ cân nặng cũng sẽ giúp giảm chỉ số về huyết áp,. Cố gắng giữ BMI nằm ở mức ổn định từ 20 – 25 kg/m2, vòng eo < 94 cm với nam giới và < 80cm với nữ giới.

Rèn luyện thể thao

Việc thường xuyên tập luyện sẽ giúp người bệnh tránh khỏi tiến triển thành THA. Còn nếu bạn đang gặp tình trạng THA, việc hoạt động thể lực sẽ giúp huyết áp được ổn định trong ngưỡng an toàn. Theo nghiên cứu, hoạt động thể thao đều đặn ít nhất 150 phút/tuần sẽ giúp hạ 5 – 8 mmHg nếu bạn đang mắc THA. Có rất nhiều môn thể thao hữu ích mà bạn có thể áp dụng như aerobics, chạy bộ, chơi xe đạp, bơi, khiêu vũ….Cần lưu ý, nếu ngưng tập thể thao, huyết áp có thể tăng trở lại.

Thường xuyên tập luyện sẽ giúp ổn định huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống lành mạnh

Xây dựng chế độ ăn lành mạnh, người bị huyết áp cao có thể áp dụng chế độ ăn DASH (còn gọi là chế độ ăn Địa Trung Hải): giàu ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, và các thực phẩm ít béo từ sữa, hạn chế nạp các chất béo bão hòa.

Giảm stress, căng thẳng kéo dài

Căng thẳng cũng có thể là nguyên nhân làm huyết áp cao. Để kiểm soát căng thẳng, bạn nên tránh xa các yếu tố gây hại cho sức khoẻ như: chế độ ăn không lành mạnh, uống nhiều rượu/bia, hút thuốc lá bởi những nhân tố này có mối liên hệ với THA, bệnh tim.

Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ

Việc kiểm tra và khám định kỳ chính là chìa khoá giúp bạn có thể kiểm soát được huyết áp trong cơ thể. Nếu huyết áp của bạn không được kiểm soát tốt, nên đến tư vấn bác sĩ bao lâu thì nên tái khám lại. Việc thăm khám định kỳ sẽ giúp bạn biết được tình trạng huyết áp của mình, từ đó thay đổi lối sống tốt hơn, cũng như báo động về khả năng xảy ra những biến chứng về sức khoẻ.

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Khám định kỳ giúp bạn có thể kiểm soát được huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về chế độ dinh dưỡng người bị huyết áp cao nên ăn uống gì để ổn định đường huyết. Hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong việc tự chăm sóc sức khoẻ tại nhà khi gặp phải tình trạng bệnh.