Nguyên nhân đau bao tử và cách chữa trị 

Sức khỏe 03/03/2020 06:49

Việc biết được nguyên nhân đau bao tử, phát hiện sớm những triệu chứng và các cách chữa trị tại nhà dưới đây sẽ giúp bạn điều trị sớm, hiệu quả và dứt điểm.

Bệnh đau bao tử (đau dạ dày) thường rất phổ biến trong xã hội hiện nay với nhiều áp lực, chế độ ăn không khoa học, thời gian làm việc quá tải. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, đau bao tử còn tiềm ẩn những biến chứng nguy hiểm, cụ thể là xuất huyết, ung thư hay thủng dạ dày. Dưới đây, chúng tôi giúp bạn hiểu rõ triệu chứng và nguyên nhân đau bao tử cũng như cách điều trị hiệu quả đang được nhiều người áp dụng hiện nay.

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Nguyên nhân đau bao tử và cách chữa trị  - Ảnh minh họa: Internet

Đau bao tử là gì? Vị trí đau bao tử ở đâu?

Đau bao tử hay còn gọi là đau dạ dày, là hiện tượng bị tổn thương lớp niêm mạc không được chữa trị sớm, dẫn đến viêm loét. Người bệnh thường bị những cơn đau bao tử hành hạ thường xuyên, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Nhiều người thắc mắc đau bao tử thì ở vị trí nào? Câu trả lời là gồm 3 vị trí phổ biến dưới đây:

  • Vùng bụng nằm trên rốn, hay còn gọi là đau thượng vị
  • Vùng bụng giữa đau âm ỉ
  • Vùng bụng phía trên, bên trái

Triệu chứng của đau bao tử

Đau bao tử khá dai dẳng và có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Dưới đây là 5 dấu hiệu chính của bệnh đau bao tử:

Đau thượng vị

Những cơn đau vùng bụng trên rốn kéo dài khiến bệnh nhân vô cùng đau đớn và khó chịu. Bên cạnh đó, việc đau bao tử trong đêm theo từng cơn, thường xuyên và âm ỉ khiến giấc ngủ của người bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến suy nhược cơ thể.

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Đau bao tử vùng thượng vị - Ảnh minh họa: Internet

Buồn nôn

Khi lớp niêm mạc của dạ dày bị tổn thương, hệ tiêu hóa bị rối loạn khiến thức ăn không được tiêu hóa hết. Do đó, người bệnh hay bị đầy hơi, ợ chua, buồn nôn hoặc đầy bụng.

Nôn ra máu

Tình trạng nôn ra máu xuất hiện khi lớp niêm mạc bị tổn thương lâu không được chữa trị, làm giãn mạch máu, làm chảy máu bao tử. Khi thấy nôn ra máu hay đi ngoài phân màu đen mùi tanh, người bệnh cần kịp thời đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa.

Chán ăn, giảm cân

Đa số người bị đau bao tử thường chán ăn vì bị đầy hơi, ợ chua, khó tiêu. Cơ thể vì thế mà nhanh chóng kiệt sức, giảm cân không phanh.

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Chán ăn và giảm cân là triệu chứng của đau bao tử - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân đau bao tử

Nguyên nhân đau bao tử cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như:

  • Căng thẳng, stress khiến dạ dày bị áp lực, không ăn uống đúng bữa, hay không ăn được là nguyên nhân khiến bao tử bị tổn thương.
  • Dạ dày bị vi khuẩn HP tấn công.
  • Thói quen, giờ giấc ăn uống không điều độ.
  • Sử dụng các loại thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích,...
  • Sử dụng thuốc giảm đau quá nhiều khiến lớp niêm mạc dạ dày bị tổn thương nặng, khiến quá trình chữa trị và phục hồi khó khăn hơn.
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Lạm dụng thuốc giảm đau khiến dạ dày bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, dưới đây cũng là một số nguyên nhân tùy theo đối tượng:

  • Trẻ em: Trẻ em bị đau dạ dày là do chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn khiến lớp niêm mạc bị tổn thương. Ngoài ra, cũng có thể là do di truyền, lây nhiễm từ người lớn,...
  • Phụ nữ mang thai: Khi thai nhi lớn lên, cổ tử cung bị đẩy lên cao hơn khiến vị trí dạ dày cũng thay đổi theo. Do đó, thức ăn bị tồn đọng lại gây khó khăn cho việc tiêu hóa, làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày.
  • Do công việc, nghề nghiệp: Một số công việc như dân văn phòng, nghệ thuật hay người làm kinh doanh,... thường xuyên ăn uống thất thường khiến hệ tiêu hóa và dạ dày có vấn đề.
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Dân văn phòng hay bị đau bao tử - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị đau bao tử tại nhà

3 phương pháp chữa đau dạ dày chính là dùng thuốc Tây y, thuốc Đông y và mẹo dân gian. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách trị đau bao tử tại nhà hiệu quả bằng mẹo dân gian an toàn và lành tính.

  • Tinh bột nghệ: Nghệ chứa nhiều curcumin có công dụng hỗ trợ tiêu hóa và tăng tiết mật, chữa đau bao tử (dạ dày) hiệu quả. Bạn hãy cho bột nghệ và mật ong vào 1 cái bát, trộn đều và vo thành viên. Mỗi ngày ăn 2 lần. Sử dụng lâu dài, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.
  • Chuối xanh: Chuối xanh chứa nhiều pectin hòa tan, giúp tăng cường quá trình tiêu hóa, làm lành tổn thương lớp niêm mạc dạ dày. Người bệnh sử dụng bột chuối xanh trộn với mật ong và ăn 1 ngày 2 lần. Kiên trì sử dụng trong thời gian dài sẽ thấy hiệu quả.
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Sử dụng chuối xanh và mật ong chữa đau bao tử - Ảnh minh họa: Internet
  • Nghệ và dừa: Nước dừa có công dụng làm dịu cơn đau bao tử một cách nhanh chóng. Người bệnh chỉ cần dùng nước dừa đun lên cùng nghệ tươi, dùng uống mỗi ngày 3 lần, bạn sẽ thấy hiệu quả mà chúng mang lại.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn làm sáng tỏ nguyên nhân đau bao tử, triệu chứng cũng như cách chữa trị đau bao tử hiệu quả. Từ đó, có những biện pháp phòng tránh bệnh đau bao tử cũng cũng như đối phó với căn bệnh khá phổ biến này.

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Bạn đã biết cách chữa đau bao tử tại nhà để áp dụng chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết này.

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