Bệnh lậu mãn tính là căn bệnh nguy hiểm nhưng có ít triệu chứng điển hình. Do đó, nhiều bệnh chủ quan, chỉ đến khi bệnh tiến triển nặng mới thăm khám và điều trị. Bài viết sau đây xin chỉ ra những dấu hiệu cũng như cách điều trị triệt để căn bệnh lậu mãn tính đến bạn đọc.

Ngoài ra, việc sử dụng chung đồ dùng cá nhân hoặc dùng chung khăn tắm, quần áo lót cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra bệnh lậu. Bệnh lậu ở giai đoạn mãn tính có thể gây ảnh hưởng đến các bộ phận như: sinh dục, mắt, miệng, họng, trực tràng,…

Bệnh lậu mãn tính là một bệnh nhiễm khuẩn do song cầu khuẩn gây ra, là bệnh lý chủ yếu lây truyền qua đường tình dục. Bệnh thường gặp ở những người có lối sống, quan hệ tình dục không an toàn, trẻ sơ sinh bị lây từ mẹ.

Bệnh lậu mãn tính lây truyền chủ yếu qua đường tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của bệnh lậu mãn tính

Những dấu hiệu bệnh lậu ở nam giới và nữ giới có sự khác nhau. Do đó, bạn phải thật lưu ý những biểu hiện sau.

Dấu hiệu bệnh lậu mãn tính ở nam giới

Có những dấu hiệu điển hình biểu hiện bệnh lậu ở nam giới có thể kể đến:

- Tiểu buốt, tiểu khó, đi tiểu nhiều lần. Ngoài ra, khi đi tiểu nam giới thấy có hiện tượng bỏng rát, trong nước tiểu có lẫn mủ hoặc máu.

- Cảm thấy đau nhức khi dương vật cương cứng, đau khi xuất tinh.

- Niệu đạo có hiện tượng sưng tấy và tổn thương, lỗ sáo chảy mủ, thường chảy ra nhiều hơn vào buổi sáng sớm, mủ có màu trong như nhựa chuối.

- Đau lưng, không còn hứng thú trong quan hệ tình dục.

Nam giới khi bị bệnh lậu mãn tính nếu không được chữa trị kịp thời có thể làm tăng nguy cơ vô sinh hoặc hiếm muộn.

Dấu hiệu bệnh lậu mãn tính ở nữ giới

Biểu hiện bệnh lậu ở nữ giới thường không rõ ràng như nam giới, có thể gây nhầm lẫn với một số căn bệnh phụ khoa khác như:

- Vùng kín ra khí hư bất thường, khí hư có màu trắng đục, vàng xanh hoặc vàng nhạt.

- Cảm thấy đau rát khi đi tiểu, đi tiểu nhiều lần trong ngày.

- Đau bụng dưới và đau vùng thắt lưng.

- Âm đạo bị chảy máu bất thường dù chưa đến kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi quan hệ tình dục.

- Ngoài ra, nữ giới có thể gặp triệu chứng sốt cao, cơ thể mệt mỏi.

Biểu hiện bệnh lậu mãn tính ở nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Những tác hại của bệnh lậu mãn tính

Tác hại của bệnh lậu mãn tính làm ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác trong cơ thể nếu như không được chữa trị kịp thời:

- Gây vô sinh: quá trình viêm nhiễm do bệnh lậu mãn tính gây ra có thể khiến cho việc thụ thai gặp nhiều khó khăn. Với nữ giới, việc viêm nhiễm này sẽ ngăn cản tinh trùng gặp trứng. Ở nam giới, bệnh lậu mãn tính gây viêm tinh hoàn, viêm túi tinh,…làm suy giảm chức năng tinh trùng, tinh trùng yếu, có thể gây vô sinh.

- Nhiễm trùng mắt: Những trẻ sơ sinh có mẹ bị bệnh lậu mãn tính có nguy cơ nhiễm trùng mắt rất cao. Bệnh thường xuất hiện ở cả hai mắt, mi mắt của trẻ có hiện tượng biến dạng, phù nề, tiết mủ,… Bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể gây thủng kết mạc, giác mạc, thậm chí mù lòa.

- Viêm họng: Những người quan hệ tình dục bằng đường miệng không an toàn với người bị lậu mãn tính sẽ gây ra viêm họng. Bệnh thường khởi phát từ 3 – 5 ngày sau quan hệ và khiến người bệnh cảm thấy đau đớn vùng hầu họng, việc điều trị cũng rất khó khăn, kéo dài so với viêm họng thông thường.

Bệnh lậu mãn tính có tác hại nguy hiểm cho cả nam giới và nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị bệnh lậu mãn tính

Bệnh lậu và cách điều trị triệt để là mối quan tâm của rất nhiều những người “trong cuộc”. Tuy nhiên, do bệnh thường diễn ra phức tạp nên việc điều trị cũng gặp nhiều khó khăn. Người bệnh cần đến những cơ y tế chuyên khoa uy tín để được thăm khám, kiểm tra cẩn thận. Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra những phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

Bác sĩ có thể kê một số loại thuốc dùng chữa bệnh lậu như: Azithromycin, doxycyclin, tetracyclin, erythromycin, clarithromycin,… Người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định điều trị của bác sĩ, không được tự ý mua thuốc về điều trị.Ngoài việc tìm ra cách điều trị bệnh lậu mãn tính phù hợp, người bệnh cần xây dựng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, kết hợp với việc nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc nặng nhọc, quá sức.

Thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Bạn cần xác định việc điều trị bệnh lậu mãn tính là lâu dài, đòi hỏi có sự kiên trì và thường xuyên thăm khám định kỳ cho đến khi khỏi hẳn.

Thăm khám và điều trị bệnh lậu mãn tính - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về bệnh lậu mãn tính, sự nguy hiểm và cách điều trị triệt để căn bệnh này. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc biết cách phòng tránh và điều trị khi không may mắc phải căn bệnh này.