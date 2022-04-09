Những loại thực phẩm người bị gút cần tránh

Mặc dù di truyền đóng một vai trò quyết định trong việc liệu bạn có phát triển bệnh gút hay không, nhưng thay đổi lối sống có thể giúp ngăn ngừa cơn đau. Chú ý đến những gì bạn ăn và tránh thực phẩm giàu purin cũng có thể giúp ngăn ngừa các triệu chứng của bệnh gút.

Bệnh gút thường tái phát khi axit uric kết tinh và tích tụ trong các khớp. Axit uric, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa và bảo vệ niêm mạc mạch máu của chúng ta, được tạo ra trong quá trình phân hủy một chất hữu cơ có trong thực phẩm gọi là purine.

Các loại nội tạng, bao gồm gan, bánh mì ngọt, thận, óc, lưỡi và thịt ba chỉ, có hàm lượng purin cao nhất. Vì vậy bệnh nhân gút nên tránh hoàn toàn tất cả các loại thịt nội tạng. Tất cả các loại thịt khác nên được giới hạn ở mức 115g mỗi ngày.

Bệnh nhân bị gút nên ăn những loại thịt này với lượng vừa phải: thịt lợn, gà, vịt, thỏ, cừu, gà tây, cừu, thịt bê. thịt nai.

Các thực phẩm có nguồn gốc động vật khác, chẳng hạn như nước thịt, nước thịt và súp gà, cũng có nhiều purin, vì vậy cũng nên hạn chế dung nạp vào cơ thể.

Cá và hải sản

Cá và hải sản cũng là nguồn cung cấp purin phổ biến. Những thực phẩm không nên sử dụng nếu bạn bị bệnh gút là sò điệp, cá mòi, cá trích, cá cơm và cá thu.

Các loại cá khác có hàm lượng purin cao vừa phải bao gồm: cá ngừ, cá chép, cá tuyết, cá chim lớn, cá rô, cá hồi, cá hồng. Bạn cũng chỉ nên tiêu thụ hải sản như hàu, tôm hùm, cua và tôm với một lượng nhỏ vì chúng chứa hàm lượng purin cao.

Các loại ngũ cốc

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như mầm lúa mì, cám và bột yến mạch đều chứa hàm lượng purin vừa phải, nhưng đối với những người bị bệnh gút thì ăn ngũ cốc nguyên hạt mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường loại 2 và béo phì. Mặc dù vậy, việc tiêu thụ quá nhiều ngũ cốc nguyên hạt có thể gây rủi ro khác cho người bị bệnh gút, vì vậy hãy chú ý đến khẩu phần ăn.

Một nghiên cứu năm 2016 tập trung vào việc hạn chế thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh mì trắng, mì ống và gạo trắng có thể giúp giảm mức axit uric và có thể ngăn ngừa sự khởi phát hoặc bùng phát của bệnh gút. Tuy nhiên cần có nhiều nghiên cứu hơn để củng cố khẳng định này.

Đường

Đường có hàm lượng purin thấp, nhưng chế độ ăn nhiều đường tinh chế có liên quan đến các tình trạng khác có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh gút, chẳng hạn như béo phì và tiểu đường. Tránh soda và các sản phẩm khác có chứa si-rô ngô vì hàm lượng fructose cao, từ đó có thể làm tăng axit uric.

Nếu bạn cần ăn ngọt, hãy chọn trái cây tươi. Trái cây có lượng đường tự nhiên cao và chứa các chất dinh dưỡng quan trọng khác mà cơ thể bạn cần.

Rượu

Bia chứa purin và men bia có hàm lượng purin đặc biệt cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống bia khi bị bệnh gút có thể làm tăng đáng kể cường độ của các triệu chứng.

Các loại đồ uống có cồn khác có thể không chứa nhiều purin nhưng chúng có thể làm tăng sản xuất purin trong cơ thể. Điều này dẫn đến nồng độ axit uric cao hơn, từ đó dẫn đến phát triển bệnh gút nếu bạn tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn. Sử dụng quá nhiều rượu (hơn hai ly mỗi ngày đối với nam giới hoặc một ly mỗi ngày đối với phụ nữ) có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh gút.

Một lưu ý về rau

Có một số loại rau rất giàu nhân purin như măng tây, súp lơ, cải bó xôi. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khẳng định các loại rau có hàm lượng purin cao có liên quan đến nồng độ axit uric cao hoặc làm tăng các cơn gút. Trên thực tế, các loại rau, kể cả những loại có lượng purin cao, thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gút.