Lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên từ việc ăn rong biển

Rong biển là một dạng tảo mọc ở biển. Chúng là nguồn thức ăn cho đời sống đại dương và có nhiều màu từ đỏ đến xanh lục, nâu đến đen. Dưới đây là 7 lợi ích được khoa học chứng minh của rong biển .

Tuyến giáp của bạn dựa vào i-ốt để tạo ra hoóc-môn. Nếu không có đủ i-ốt, bạn có thể gặp các triệu chứng như thay đổi cân nặng, mệt mỏi hoặc sưng cổ theo thời gian. Lượng i-ốt được khuyến nghị trong chế độ ăn uống là 150 mcg mỗi ngày.

Tuyến giáp của bạn tiết ra hoóc-môn để giúp kiểm soát sự tăng trưởng, sản xuất năng lượng, sinh sản và sửa chữa các tế bào bị tổn thương trong cơ thể bạn.

Rong biển cũng chứa một axit amin gọi là tyrosine, được sử dụng cùng với i-ốt để tạo ra hai hoóc-môn quan trọng giúp tuyến giáp hoạt động tốt.

2. Nguồn vitamin và khoáng chất tốt

Mỗi loại rong biển có một bộ chất dinh dưỡng riêng.

Rắc một ít rong biển khô lên thức ăn của bạn không chỉ làm tăng thêm mùi vị, kết cấu và hương vị cho bữa ăn của bạn mà còn là một cách dễ dàng để tăng cường lượng vitamin và khoáng chất.

Protein có trong một số loại tảo biển, chẳng hạn như tảo xoắn và tảo lục, chứa tất cả các axit amin thiết yếu. Điều này có nghĩa là rong biển có thể cung cấp đầy đủ các axit amin. Rong biển cũng là một nguồn cung cấp chất béo omega-3 và vitamin B12 dồi dào cho cơ thể.

3. Chứa nhiều loại chất chống oxy hóa bảo vệ

Chất chống oxy hóa có thể làm cho các chất không ổn định (các gốc tự do) ít phản ứng hơn. Sản xuất dư thừa gốc tự do được coi là nguyên nhân cơ bản của một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim và tiểu đường .

Ngoài việc chứa các vitamin A, C và E chống oxy hóa, rong biển có nhiều hợp chất thực vật có lợi, bao gồm cả flavonoid và carotenoid. Những chất này đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do.

4. Cung cấp chất xơ và Polysaccharides có thể hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Sự mất cân bằng giữa các vi khuẩn đường ruột “tốt” và “xấu” có thể dẫn đến ốm đau và bệnh tật. Rong biển là một nguồn chất xơ tuyệt vời, được biết là có tác dụng thúc đẩy sức khỏe đường ruột.

Hàm lượng chất xơ chiếm khoảng 25–75% trọng lượng khô của rong biển. Hàm lượng chất xơ này cao hơn so với hàm lượng chất xơ của hầu hết các loại trái cây và rau quả khác.

Ngoài ra, các loại đường đặc biệt polysaccharide được tìm thấy trong rong biển đã được chứng minh là làm tăng sự phát triển của vi khuẩn đường ruột “tốt”. Những polysaccharide này cũng có thể làm tăng sản xuất axit béo chuỗi ngắn (SCFA), cung cấp hỗ trợ và nuôi dưỡng các tế bào trong ruột của bạn..

4. Có thể giảm nguy cơ bệnh tim

Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Các yếu tố làm tăng nguy cơ bao gồm cholesterol cao, huyết áp cao, hút thuốc và lười vận động hoặc thừa cân.

Điều thú vị là rong biển có thể giúp giảm lượng cholesterol trong máu của bạn. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần đã cho những con chuột bị cholesterol cao ăn một chế độ ăn giàu chất béo bổ sung 10% rong biển đông khô. Kết quả cho thấy những con chuột này có tổng lượng cholesterol thấp hơn 40%, cholesterol LDL xấu thấp hơn 36% và mức chất béo trung tính thấp hơn 31%.

Quá trình đông máu cũng có thể gây ra bệnh tim. Rong biển có chứa carbohydrate được gọi là fucans, có thể giúp ngăn máu đông lại. Trên thực tế, một nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng fucan chiết xuất từ ​​rong biển ngăn ngừa đông máu hiệu quả như một loại thuốc chống đông máu.

5. Có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Bệnh tiểu đường là một vấn đề sức khỏe lớn, nó xảy ra khi cơ thể bạn không thể cân bằng lượng đường trong máu theo thời gian.

Rong biển đã trở thành trọng tâm nghiên cứu cho những phương pháp mới để hỗ trợ những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần ở 60 người Nhật Bản cho thấy rằng fucoxanthin - một chất có trong rong biển nâu, có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Những người tham gia nhận được một loại dầu rong biển địa phương có chứa 0 mg, 1 mg hoặc 2 mg fucoxanthin. Nghiên cứu cho thấy những người nhận được 2 mg fucoxanthin đã cải thiện lượng đường trong máu nhiều hơn so với nhóm nhận được 0 mg.

Lời kết

Rong biển là một thành phần ngày càng phổ biến trong các món ăn trên khắp thế giới.Đây là nguồn cung cấp i-ốt tốt nhất trong chế độ ăn uống, giúp hỗ trợ tuyến giáp của bạn.

Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất khác, chẳng hạn như vitamin K, vitamin B, kẽm và sắt, cùng với chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn khỏi bị hư hại.Tuy nhiên, quá nhiều iốt từ rong biển có thể gây hại cho chức năng tuyến giáp của bạn. Vì vậy, để có những lợi ích tối ưu cho sức khỏe, hãy thưởng thức nguyên liệu cổ xưa này với lượng nhỏ nhưng đều đặn.

Theo Healthline