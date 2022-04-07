Lý do bạn nên sử dụng chỉ nha khoa nếu muốn có một hàm răng khỏe mạnh

Sống khỏe 07/04/2022 22:40

Dùng chỉ nha khoa thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc vệ sinh răng miệng. Nếu không dùng chỉ nha khoa, mảng bám có thể tích tụ giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu, từ đó tăng nguy cơ sâu răng và các bệnh về nướu.

Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA), sản phẩm làm sạch kẽ răng như chỉ nha khoa đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ mảng bám và mảnh vụn khỏi những khu vực mà bàn chải đánh răng không thể làm sạch.

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về những lợi ích chính của việc dùng chỉ nha khoa cũng như tần suất và thời điểm bạn nên dùng chỉ nha khoa. Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế thì hãy xem xét sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng. 

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Loại bỏ mảng bám

Mảng bám răng là một lớp màng dính không màu, bám quanh và giữa các răng và dọc theo đường viền nướu của bạn. Mặc dù khó nhìn thấy nhưng bạn nên làm sạch mảng bám để tránh ảnh hưởng sức khỏe răng miệng.

Mảng bám hình thành trên và xung quanh răng khi vi khuẩn trong miệng kết hợp với thức ăn và đồ uống có tinh bột hoặc đường. Những vi khuẩn này giải phóng axit phân hủy carbohydrate. Nếu bạn không đánh răng, vi khuẩn, axit và carbohydrate có thể kết hợp với nhau tạo thành một lớp mảng bám trên và xung quanh răng và đường viền nướu của bạn.

Vi khuẩn trong mảng bám có thể tiết ra axit tấn công men răng. Nếu những axit này không được loại bỏ bằng cách đánh răng và dùng chỉ nha khoa,thì theo thời gian có thể dẫn đến sâu răng.

Hơn nữa, mảng bám tích tụ có thể cứng lại và biến thành cao răng, tích tụ dọc theo đường viền nướu của bạn, từ đó tăng nguy cơ phát triển bệnh nướu răng. Dùng chỉ nha khoa thường xuyên có thể giúp loại bỏ các mảnh thức ăn bám quanh răng cũng như các mảng bám tích tụ giữa các kẽ răng.

Giảm hôi miệng

Hôi miệng là một vấn đề phổ biến ở nhiều người. Nhưng dùng chỉ nha khoa là một trong những công cụ bạn có thể sử dụng để ngăn ngừa hôi miệng.

Khi thức ăn bị mắc kẹt giữa các kẽ răng của bạn, nó sẽ từ từ bắt đầu phân hủy. Nếu bạn không loại bỏ các mảnh vụn thức ăn thì miệng bạn sẽ có mùi hôi. Ngoài ra, nếu mảng bám tích tụ xung quanh hoặc giữa các răng của bạn và bắt đầu ăn mòn men răng của bạn, nó có thể gây ra sâu răng và các bệnh về nướu, góp phần làm cho hơi thở có mùi.

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Có thể giúp tim của bạn khỏe mạnh

Vệ sinh răng miệng tốt không chỉ có lợi cho răng và nướu mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch của bạn. Dùng chỉ nha khoa là một cách đơn giản, tiết kiệm chi phí để giúp tăng cường vệ sinh răng miệng cũng như sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo một nghiên cứu lớn năm 2019, những người tham gia tuân thủ tiêu chuẩn cao về vệ sinh răng miệng giảm nguy cơ rung nhĩ và suy tim. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết mối liên hệ giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe tim mạch có liên quan mật thiết hơn mối liên hệ giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe tổng thể.

Bạn nên dùng chỉ nha khoa bao lâu một lần và khi nào?

Bạn nên đánh răng 2 phút hai lần một ngày và dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày. Thông thường, bạn nên dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng vì thao tác chải răng sau đó sẽ giúp loại bỏ mảng bám và các mảnh vụn mà bạn đã loại bỏ khỏi răng bằng chỉ nha khoa.

 

Điều gì khác là quan trọng để có sức khỏe răng miệng tốt?

Dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần mỗi ngày chỉ là một bước trong thói quen vệ sinh răng miệng lành mạnh. Để có sức khỏe răng miệng tối ưu, bạn cũng sẽ muốn xem xét những điều sau:

  • Đánh răng ít nhất 2 lần một ngày theo chuyển động tròn nhẹ nhàng.
  • Sử dụng kem đánh răng có chứa florua.
  • Sử dụng bàn chải lông mềm để tránh làm tổn thương nướu.
  • Chải lưỡi để loại bỏ vi khuẩn.
  • Sử dụng nước súc miệng có fluor.
  • Thay bàn chải đánh răng hoặc đầu bàn chải đánh răng của bạn 3 đến 4 tháng một lần
  • Uống một cốc nước sau khi bạn ăn hoặc uống đồ uống có đường để giúp loại bỏ đường hoặc các mảnh thức ăn trên răng và nướu của bạn.
  • Thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều trái cây và rau quả, hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống có đường.
  • Hãy đến gặp nha sĩ của bạn hai lần một năm để làm sạch và kiểm tra răng miệng định kỳ.

Theo Healthline

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