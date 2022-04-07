Mẹo giúp tăng cường thói quen vệ sinh răng miệng hàng ngày

Đó là lý do tại sao việc chăm sóc răng miệng rất quan trọng. Nhưng chỉ cần đánh răng và dùng chỉ nha khoa theo lịch trình và gặp nha sĩ thường xuyên có thể không hoàn toàn loại bỏ được tình trạng răng miệng kém vệ sinh. Nhưng với những bước đơn giản dưới đây, bạn có thể giúp cải thiện tình trạng vệ sinh răng miệng hàng ngày một cách đáng kể đấy. 1. Trước khi đánh răng

Việc vệ sinh răng miệng có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể của bạn. Ví dụ, bệnh nướu răng có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, chuyển dạ sinh non và thậm chí cả bệnh Alzheimer.

Vì vậy, cách tốt nhất là nên trì hoãn việc đánh răng sau khi ăn trái cây và nước trái cây họ cam quýt, cà chua, soda và rượu vang. Một nghiên cứu cho thấy những người đợi từ 30 đến 60 phút để chải răng sau khi uống soda ít bị mòn răng hơn những người chải răng sớm hơn.

Bạn có thói quen bắt đầu buổi sáng bằng một ly nước cam không? Nếu vật, có lẽ bạn sẽ muốn chờ một chút trước khi đánh răng.Thực phẩm và đồ uống có độ pH thấp - tức là thực phẩm có tính axit - sẽ tạm thời làm mềm men răng. Nếu bạn đánh răng ngay sau khi tiêu thụ những thực phẩm này sẽ khiến men răng bị yếu đi, khiến răng dễ bị sâu hơn theo thời gian.

2. Chuyển sang Bàn chải lông mềm

Có thể bạn đã biết mình nên thay bàn chải đánh răng khoảng 3 tháng một lần (hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bị sờn), nhưng nếu bạn đang sử dụng bàn chải cứng, hãy cân nhắc thay bàn chải vì tuy chúng có thể giúp răng sạch hơn nhưng dễ khiến răng mài mòn.

Hầu hết mọi người nên sử dụng bàn chải lông mềm cũng không cần phải chải quá mạnh vì sẽ không tốt cho răng hoặc nướu của bạn. Thay vào đó, bạn nên sử dụng áp lực nhẹ nhàng, nghiêng bàn chải một góc 45 độ so với đường viền nướu và chải theo chuyển động tròn, ngắn.

3. Bắt đầu bằng cách chải ở phía sau

Thói quen tốt này giúp bạn dễ làm sạch những vị trí khó tiếp cận. Bắt đầu thói quen đánh răng từ phía sau là một cách tốt để đảm bảo bạn không bỏ lỡ và làm sạch qua loa vùng bên trong của khoang miệng.

4. Thêm nước súc miệng và kẹo cao su vào quy trình chăm sóc răng

Nếu bạn đang thực hiện đánh răng và dùng chỉ nha khoa hai lần một ngày, bạn có thể cảm thấy như vậy là đủ tốt. Nhưng súc miệng bằng nước súc miệng kháng khuẩn sẽ tiêu diệt nhiều vi khuẩn trong miệng hơn, giúp chống lại mảng bám.

Kẹo cao su không đường có thể giúp giảm lượng vi khuẩn trong miệng và kích thích tiết nước bọt, giúp rửa sạch răng với các ion canxi và photphat giúp bổ sung men răng.

5. Không nên chải răng quá thường xuyên

Khuyến cáo tần suất đánh răng là chải sau mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, đánh răng quá thường xuyên có thể làm hỏng nướu và men răng của bạn, vì vậy bạn chỉ nên đánh răng 2 lần một ngày là đủ.

Những gì bạn có thể làm sau mỗi bữa ăn chính và ăn nhẹ là rửa sạch bằng nước thường. Bạn nên thực hiện động tác súc miệng thật kỹ để nước rửa trôi mảnh thức ăn còn thừa trong khoang miệng.

6. Đừng nhấm nháp đồ uống có đường

Mặc dù bạn nên hạn chế lượng đồ uống có đường, nhưng nếu bạn định uống đồ uống như soda, trà ngọt hoặc cà phê với đường và kem, tốt hơn là nên uống hết trong một lúc, thay vì nhấm nháp nó suốt cả ngày.

Khi bạn thường xuyên để miệng tiếp xúc với đường, một số vi khuẩn sẽ sử dụng lượng đường đó làm nguồn thức ăn và chuyển hóa thành axit lactic. Axit lactic sẽ bắt đầu hòa tan các khoáng chất trong răng của bạn và đó là cách mà sâu răng hình thành..

7. Ăn thực phẩm làm trắng răng

Một số loại thực phẩm thực sự có thể giúp giữ cho trăng bạn không bị xỉn màu. Thực phẩm chẳng hạn như cần tây, dưa chuột, táo, lê, cà rốt và rau diếp — giúp cọ rửa bề mặt răng và loại bỏ một số mảng bám tích tụ, hạn chế tình trạng răng có màu vàng. Ngoài ra, những thực phẩm này đòi hỏi nhiều thời gian nhai hơn, vì vậy chúng cũng kích thích nước bọt, giúp trung hòa loại axit có thể ăn mòn răng của bạn.

Theo Johnson & Johnson