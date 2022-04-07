6 lý do bạn phải tắm nước lạnh

Bằng cách hạ nhiệt độ của nước xuống một vài độ thôi, bạn có thể cảm nhận được 6 lợi ích sau đây:

Bạn có biết sự thật là tắm nước lạnh thường xuyên rất tốt cho cơ thể của bạn không? Việc tắm nước nước lạnh có thể không hấp dẫn bạn bằng việc tắm bằng nước ấm nhưng cũng đáng để thử lắm đó.

Hầu hết mọi người đều biết điều ngược lại là tắm bằng nước ấm mới tốt, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy tắm nước lạnh mới thực sự làm tăng sức đề kháng. Việc tiếp xúc với nhiệt độ thấp, sẽ giúp bạn cải thiện hệ miễn dịch và ít bị bệnh hoặc viêm nhiễm hơn. Tin tốt cho bạn là chỉ cần tắm nước lạnh trong 30 giây mỗi lần là bạn có thể đạt được lợi ích tốt này.

2. Cung cấp năng lượng

Khi bạn tắm, cơ thể bạn sẽ tiết ra chất Adrenaline. Tắm nước lạnh đặc biệt tốt vào buổi sáng. Tắm ngay sau khi bạn thức dậy, sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng và sức sống. Bạn có thường cảm thấy mệt mỏi sau khi kết thúc công việc không? Tắm nước lạnh vào buổi tối, sẽ giúp bạn hồi phục sức sống và đầu óc minh mẫn hơn.

3. Giúp cho bạn thấy hạnh phúc hơn

Ảnh minh họa

Sau khi tắm nước lạnh, bạn sẽ được trải nghiệm một cảm giác thật sảng khoái và tuyệt vời. Những thay đổi nhỏ này sẽ khiến cơ thể bạn tiết ra hormone hạnh phúc hơn. Vừa tắm nước lạnh vừa hát sẽ rất tuyệt phải không nào?

4. Tốt cho việc tuần hoàn máu

Một lợi ích tích cực khác cho cơ thể là nước lạnh giúp tuần hoàn máu, việc tắm nước lạnh rất tốt cho tim và hệ tuần hoàn.

5. Giúp cho làn da của bạn trở nên tươi tắn

Ảnh minh họa:

Tắm nước lạnh rất tốt cho da của bạn. Trong nhiều trường hợp, nhiệt độ cao sẽ làm cho da của bạn bị khô, nhưng nếu tắm nước lạnh thì sẽ làm cho làn da của bạn mềm mại hơn. Vì vậy, để có một làn da khỏe mạnh và tươi tắn, bạn nên tắm nước lạnh ngay cả khi răng bạn đang run lập cập.

6. Giúp cho bạn ít cảm thấy lạnh hơn

Lúc đầu nước lạnh có thể gây đau đớn cho cơ thể bạn, nhưng nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với cái lạnh, nó sẽ giúp cơ thể bạn dễ giữ ấm hơn vào những ngày mùa đông lạnh lẽo. Điều này giúp cho cơ thể của chúng ta được huấn luyện làm ấm một cách tự nhiên. Do đó, bạn sẽ có khả năng chịu lạnh giỏi hơn.