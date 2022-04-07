5 thực phẩm giúp ngăn ngừa lão hoá xương cho người lớn tuổi

Trứng là một trong số ít thực phẩm có chứa vitamin D. Vitamin D giúp hấp thụ canxi cho xương. Lượng vitamin D tối thiểu cần hấp thụ hàng ngày là 10 microgam, và một quả trứng kích cỡ trung bình sẽ cung cấp khoảng 5% tổng lượng vitamin D cần thiết mỗi ngày. Đặc biệt vitamin D có rất nhiều trong lòng đỏ.

Các sản phẩm sữa, chẳng hạn như sữa tươi, sữa đậu nành,... là nguồn cung cấp canxi và vitamin D tuyệt vời, bộ đôi chất dinh dưỡng tốt nhất cho xương. Một cốc sữa 300mg cung cấp 30% lượng canxi và 15% lượng vitamin D cần thiết mỗi ngày. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua một loại sữa khác có nguồn gốc từ thực vật, hãy chọn loại sữa có bổ sung thành phần canxi và vitamin D.

Thứ ba, sữa chua Hy Lạp

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Sữa chua Hy Lạp rất giàu canxi và protein. Vì sữa là thành phần chính trong sữa chua nên rất giàu chất dinh dưỡng như canxi giúp cho xương chắc khỏe. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí về Dinh dưỡng học - Applied Physiology, Nutrition và Metabolism, cho thấy những người dùng sữa chua Hy Lạp nguyên chất cùng với chế độ tập thể dục cường độ cao trong 12 tuần đã giúp thúc đẩy hình thành xương tốt hơn so với những người dùng placebo (một loại giả dược). Sữa chua Hy Lạp còn cung cấp thêm hai chất dinh dưỡng quan trọng cho xương là magiê và phốt-pho.

Thứ tư, nấm

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Nấm rất giàu vitamin D. Tạp chí học thuật Journal of Nutritional Biochemistry xác nhận rằng mật độ xương của động vật ăn nấm có tăng lên nhờ vào vitamin D có trong nấm.

Thứ năm, nước cam

Một số thương hiệu nước cam được bày bán trên thị trường có ghi trên bao bì là cung cấp canxi và vitamin D. Lượng canxi và vitamin D được thêm vào nước cam có tỷ lệ rất cao. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí American Journal of Clinical Nutrition của Mỹ cho thấy rằng vitamin D trong nước cam cũng có hiệu quả như vitamin D trong các thực phẩm chức năng.