Hãy uống "loại nước" này để gạt đi cảm giác bụng bị đầy hơi

Cảm giác đầy bụng phát sinh chủ yếu từ thức ăn. Điều này là do các loại thực phẩm giàu axit phytic như đậu và rau củ giàu chất xơ như cải thảo và bông cải xanh tạo nên khí ga trong dạ dày. Axit phytic cản trở quá trình tiêu hóa nhiều loại thức ăn trong dạ dày và thúc đẩy quá trình tạo khí ga. Nếu muốn loại bỏ Axit phytic, có thể ngâm các thực phẩm giàu axit phytic như đậu với nước chanh hoặc giấm trong một ngày. Thực phẩm giàu chất xơ cũng thúc đẩy quá trình tạo khí ga trong dạ dày. Đặc biệt, đối với những người có tiêu hóa không tốt, rau chưa tiêu hóa hết ở ruột non sẽ bị vi khuẩn ở ruột già phân hủy và lên men, sinh ra nhiều hơn hơn.

Ít vận động cũng có thể khiến dạ dày dễ bị đầy hơi. Lý do xuất phát từ việc ngồi hoặc nằm lâu sẽ khiến khí khó thoát ra ngoài và làm chúng ta cảm thấy đầy hơi trong bụng. Trong khi nhai kẹo cao su cũng nuốt không khí, gián tiếp gây ra hiện tượng khí tích tụ trong dạ dày. Uống quá nhiều đồ uống có ga cũng có thể gây hiện tượng tương tự như trên. Ngay cả khi thay đổi thói quen ăn uống và lối sống nhưng các triệu chứng vẫn không khỏi, bạn nên đi bệnh viện hoặc tới các cơ sở y tế để khám và làm xét nghiệm. Bởi vì đó có thể là những dấu hiệu của các bệnh về đường tiêu hóa như viêm dạ dày và hội chứng ruột kích thích hoặc ung thư.

Ảnh minh họa

Chứng đầy bụng thường xảy ra ở phụ nữ. Nó sẽ lặp đi lặp lại rồi thuyên giảm và hết, vào buổi sáng đa số họ đều cảm thấy bình thường, nhưng càng về chiều thì triệu chứng lại trở nặng hơn. Trong thời kỳ kinh nguyệt, sự nhạy cảm của các cơ quan nội tạng tăng lên, gây ra tình trạng chướng bụng thường xuyên. Khi đó, chị em phụ nữ nên đeo lỏng thắt lưng hoặc mặc quần áo mỏng nhẹ, đặc biệt không nên mặc quần bó sát để thấy thoải mái hơn.

Trà giúp giảm triệu chứng đầy hơi, chướng bụng

Trà thảo mộc

Uống trà thảo mộc khi bị đầy bụng sẽ rất tốt. Lá húng lủi là một loại thảo mộc có mùi tương tự như chanh, khi pha với trà sẽ có hiệu quả cao trong việc giảm lo âu, khó chịu, mất ngủ. Húng lủi làm thư giãn nhẹ nhàng các cơ trong dạ dày, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm triệu chứng đầy hơi do khí ga. Các cơ quan y tế Đức đã khuyên rằng ăn lá húng lủi có thể giúp ích rất nhiều cho những người bị co thắt dạ dày hoặc đầy hơi.

Ảnh minh họa

Chamomile tea (Trà hoa cúc)

Trà hoa cúc có tác dụng giảm đầy hơi chướng bụng. Do các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm có trong hoa cúc giúp làm giảm viêm trong dạ dày và đường ruột. Theo một nghiên cứu được thực hiện trên động vật của nhóm nghiên cứu tại Đại học Case Western Reserve, Hoa Kỳ, trà hoa cúc có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (loại vi khuẩn có liên quan đến chứng đầy bụng). Trên thực tế, trà hoa cúc là một trong những loại trà thảo mộc lâu đời nhất được sử dụng trong y học cổ truyền từ xa xưa với các tác dụng như làm dịu chứng viêm, giảm đầy hơi và giảm co thắt dạ dày.

Ảnh minh họa

Trà bạc hà

Tương tự như húng lủi, trà bạc hà có vị thanh mát, sảng khoái giúp cải thiện tình trạng đau bụng, chướng bụng nhờ vào thành phần tinh dầu bạc hà “Menthol” có trong bạc hà. Canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình co bóp cơ trong dạ dày, nếu co bóp quá mức sẽ khiến dạ dày bị đau. Lúc này, thành phần Menthol có trong bạc hà tham gia vào quá trình co bóp của canxi và gây ức chế sự co bóp quá mức của dạ dày, từ đó làm dịu cơn đau chướng bụng.

Ảnh minh họa

Trên thực tế, có nhiều nghiên cứu cho thấy trà bạc hà hiệu quả hơn thuốc dạ dày trong việc giúp cải thiện chứng đầy bụng, tiêu chảy, táo bón và các triệu chứng khác của hội chứng ruột kích thích. Tạp chí American Journal of Gastroenterology cũng đã công bố một kết quả phân tích tổng hợp cho biết: “Trà bạc hà được xem là một phương pháp điều trị giúp bổ trợ giảm các triệu chứng trong điều trị hội chứng ruột kích thích”. Tuy nhiên, trà bạc hà có mùi thơm và kích thích mạnh, vì vậy không khuyến khích đối tượng trẻ em dưới 8 tuổi hoặc phụ nữ mang thai có cơ quan tiêu hóa nhạy cảm sử dụng và uống trà bạc hà.

Nếu bạn không thích uống trà, có thể tìm đến loại trái cây này để giảm chứng đầy hơi, chướng bụng cho bản thân và người thân.

Dứa

Enzym phân giải Bromelain có trong dứa giúp phân hủy protein và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Đặc biệt, loại Enzym này có tác dụng giảm đau và giảm viêm do nó có đặc tính chống viêm.

Ảnh minh họa

Nếu các triệu chứng vẫn còn tiếp tục hoặc trở nên nghiêm trọng hơn dù đã thử qua các phương pháp trên, hãy đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời. Đầy hơi chướng bụng cũng có thể do rối loạn tiêu hóa như viêm dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích.