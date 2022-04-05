Ăn nhiều món ăn chứa lượng muối cao sẽ làm tăng nguy cơ suy tim

Những người mắc bệnh suy tim nên tránh ăn các món ăn chứa nhiều natri.

Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học trên thế giới cho thấy, gia giảm lượng natri (muối) trong các bữa ăn hàng ngày tuy không làm giảm nguy cơ tử vong hay tỷ lệ nhập viện của những bệnh nhân mắc bệnh suy tim, nhưng nó cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi con người. Ảnh : Clipart Korea Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta ở Canada đã tiến hành một nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu việc giảm lượng muối trong bữa ăn thực sự ảnh hưởng như thế nào đến bệnh nhân suy tim. Đây là một nghiên cứu theo dõi 806 bệnh nhân suy tim tại 26 trung tâm, cơ sở y tế ở Canada, Hoa Kỳ, Colombia, Chile, Mexico và New Zealand kéo dài gần 6 năm. Nhóm nghiên cứu đã chia ngẫu nhiên những người tham gia thành hai nhóm và để cho 397 người tuân theo chế độ ăn ít natri và 409 người còn lại tuân theo chế độ ăn bình thường.

Trước khi bắt đầu nghiên cứu, trung bình mỗi ngày những người tham gia đã hấp thụ 2217mg natri. Tuy nhiên, một năm sau khi tiến hành cuộc nghiên cứu, nhóm người ăn uống bình thường tiêu thụ 2072mg natri mỗi ngày và nhóm người ăn ít natri tiêu thụ 1658mg. Ảnh minh họa Trong thời gian nghiên cứu, có 22 người (6%) trong nhóm người ăn ít natri và 17 người (4%) trong nhóm ăn uống bình thường đã tử vong. Đối với những người bị mắc bệnh tim mạch, có 40 người (10%) trong nhóm ăn ít natri và 51 người (12%) trong nhóm ăn uống bình thường đã phải nhập viện. Có trường hợp những người mắc bệnh tim gồm 17 người (4%) nhóm ăn ít natri và 15 người (4%) nhóm ăn uống bình thường đã phải đi cấp cứu. Nhóm nghiên cứu phân tích rằng chế độ ăn ít natri ở bệnh nhân suy tim không mang lại kết quả đáng kể trong các hiện tượng lâm sàng.

Ảnh minh họa Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phân tích rằng chế độ ăn ít natri đã cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy tim. Những người tham gia được áp dụng ba công cụ phân loại suy tim của Viện Tim mạch New York (là thước đo mức độ nghiêm trọng của suy tim) và đánh giá chất lượng cuộc sống, từ đó cho thấy những sự thay đổi, cải thiện về chất lượng cuộc sống chỉ được tìm thấy ở nhóm người ăn ít natri. Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng điều này là do chế độ ăn ít natri làm giảm sưng, ho và mệt mỏi ở bệnh nhân suy tim. Ảnh minh họa Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Justin Itzkowitz cho biết: “Rất khó để khuyến nghị một chế độ ăn ít natri tổng quát nhằm giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện ở những bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên, chúng tôi có yên tâm khẳng định rằng việc ăn ít natri có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi người.” Kết quả của nghiên cứu này gần đây đã được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng 'The Lancet'.

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