Ăn nhiều món ăn chứa lượng muối cao sẽ làm tăng nguy cơ suy tim

Sống khỏe 05/04/2022 19:25

Những người mắc bệnh suy tim nên tránh ăn các món ăn chứa nhiều natri.

Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học trên thế giới cho thấy, gia giảm lượng natri (muối) trong các bữa ăn hàng ngày tuy không làm giảm nguy cơ tử vong hay tỷ lệ nhập viện của những bệnh nhân mắc bệnh suy tim, nhưng nó cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi con người. 

Ăn nhiều món ăn chứa lượng muối cao sẽ làm tăng nguy cơ suy tim - Ảnh 1
Ảnh : Clipart Korea

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta ở Canada đã tiến hành một nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu việc giảm lượng muối trong bữa ăn thực sự ảnh hưởng như thế nào đến bệnh nhân suy tim. Đây là một nghiên cứu theo dõi 806 bệnh nhân suy tim tại 26 trung tâm, cơ sở y tế ở Canada, Hoa Kỳ, Colombia, Chile, Mexico và New Zealand kéo dài gần 6 năm. Nhóm nghiên cứu đã chia ngẫu nhiên những người tham gia thành hai nhóm và để cho 397 người tuân theo chế độ ăn ít natri và 409 người còn lại tuân theo chế độ ăn bình thường.

Trước khi bắt đầu nghiên cứu, trung bình mỗi ngày những người tham gia đã hấp thụ  2217mg natri. Tuy nhiên, một năm sau khi tiến hành cuộc nghiên cứu, nhóm người ăn uống bình thường tiêu thụ 2072mg natri mỗi ngày và nhóm người ăn ít natri tiêu thụ 1658mg.

Ăn nhiều món ăn chứa lượng muối cao sẽ làm tăng nguy cơ suy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trong thời gian nghiên cứu, có 22 người (6%) trong nhóm người ăn ít natri và 17 người (4%) trong nhóm ăn uống bình thường đã tử vong. Đối với những người bị mắc bệnh tim mạch, có 40 người (10%) trong nhóm ăn ít natri và 51 người (12%) trong nhóm ăn uống bình thường đã phải nhập viện. Có trường hợp những người mắc bệnh tim gồm 17 người (4%) nhóm ăn ít natri và 15 người (4%) nhóm ăn uống bình thường đã phải đi cấp cứu. Nhóm nghiên cứu phân tích rằng chế độ ăn ít natri ở bệnh nhân suy tim không mang lại kết quả đáng kể trong các hiện tượng lâm sàng.

Ăn nhiều món ăn chứa lượng muối cao sẽ làm tăng nguy cơ suy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phân tích rằng chế độ ăn ít natri đã cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy tim. Những người tham gia được áp dụng ba công cụ phân loại suy tim của Viện Tim mạch New York (là thước đo mức độ nghiêm trọng của suy tim) và đánh giá chất lượng cuộc sống, từ đó cho thấy những sự thay đổi, cải thiện về chất lượng cuộc sống chỉ được tìm thấy ở nhóm người ăn ít natri. Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng điều này là do chế độ ăn ít natri làm giảm sưng, ho và mệt mỏi ở bệnh nhân suy tim.

Ăn nhiều món ăn chứa lượng muối cao sẽ làm tăng nguy cơ suy tim - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Justin Itzkowitz cho biết: “Rất khó để khuyến nghị một chế độ ăn ít natri tổng quát nhằm giảm tỷ lệ tử vong và nhập viện ở những bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên, chúng tôi có yên tâm khẳng định rằng việc ăn ít natri có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi người.” Kết quả của nghiên cứu này gần đây đã được công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng 'The Lancet'.

Những lợi ích ít người biết về trái cây và rau củ đông lạnh

Những lợi ích ít người biết về trái cây và rau củ đông lạnh

Trái cây và rau củ khi đông lạnh vẫn còn giữ giá trị dinh dưỡng như khi bảo quản tươi sống ở nhiệt độ phòng không?

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày ăn ít muối bệnh nhân suy tim

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?