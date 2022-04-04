Ngoài cà rốt, những thực phẩm sau rất tốt cho sức khoẻ đôi mắt mà chúng ta không ngờ tới

Sống khỏe 04/04/2022 22:15

Tình trạng thị lực kém từ nhiều nguyên do đang gia tăng mỗi ngày nên việc tìm kiếm các loại thực phẩm giúp cho mắt luôn khỏe mạnh cũng được quan tâm nhiều hơn.

Khi càng lớn tuổi, mắt của chúng ta bị mờ và thị lực kém đi. Mắt là một trong những cơ quan trên cơ thể diễn ra quá trình lão hóa nhanh, một khi đã bắt đầu lão hóa thì rất khó phục hồi. Chính vì lý do này mà chúng ta cần phải không ngừng chăm sóc sức khỏe đôi mắt của mình hàng ngày. Đặc biệt, trong những năm gần đây, việc sử dụng các thiết bị điện tử ngày càng nhiều đồng nghĩa với tầm quan trọng của việc chăm sóc sức của khỏe mắt cũng cao hơn. Dưới đây là một số thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt.

Quả việt quất

Ngoài cà rốt, những thực phẩm sau rất tốt cho sức khoẻ đôi mắt mà chúng ta không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Quả việt quất là một loại thực phẩm chống lão hóa tiêu biểu cho mắt. Thành phần Anthocyanin, tạo màu xanh cho quả việt quất, là chất chống oxy hóa loại bỏ các gốc tự do. Ngoài ra nó cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp Rhodopsin - sắc tố thị giác chính trong tế bào võng mạc, giúp chống mỏi mắt và bảo vệ thị lực. Khi ăn, hãy nhẹ nhàng rửa sạch quả việt quất qua nước. Tuy nhiên, nếu rửa lâu, Anthocyanin có thể thoát ra ngoài.

Rau bina (Cải bó xôi/ Rau chân vịt)

Các loại rau lá xanh như rau bina rất giàu nitrat. Nitrat giúp giảm rối loạn lưu lượng máu trong dây thần kinh thị giác ở võng mạc và ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp. Trên thực tế, cũng có một kết quả nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều rau lá xanh có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp thấp hơn 20-30% so với những người tiêu thụ ít (Kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Phụ nữ Brigham thuộc Trường Y Đại học Harvard, Hoa Kỳ). Khi ăn, tốt hơn nên chần sơ qua rồi cắt nhỏ để chất dinh dưỡng của rau không bị thoát qua mặt cắt.

Ngoài cà rốt, những thực phẩm sau rất tốt cho sức khoẻ đôi mắt mà chúng ta không ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh : Clipart Korea

Quả bơ

Bơ cũng được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt vì giàu Lutein và Zeaxanthin. Lutein và Zeaxanthin bao gồm các sắc tố trong điểm vàng, nơi hình thành hình ảnh của một vật thể trong mắt, khi hai thành phần này bị suy giảm có thể dẫn đến hiện tượng 'thoái hóa điểm vàng', làm giảm thị lực. Vì Lutein và Zeaxanthin không được tổng hợp trong cơ thể nên chúng phải được bổ sung thông qua các loại thực phẩm như bơ. Ngoài ra, quả bơ còn chứa nhiều vitamin C giúp làm chậm quá trình lão hóa mắt.

Các loại phô mai

Ngoài cà rốt, những thực phẩm sau rất tốt cho sức khoẻ đôi mắt mà chúng ta không ngờ tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Vitamin A trong phô mai giúp tạo ra Rhodopsin. Rhodopsin là một sắc tố trong võng mạc, nếu thiếu sẽ khiến mắt mệt mỏi và thị lực dễ suy giảm. Nó cũng bảo vệ mắt khỏi các chất độc hại bằng cách làm cho niêm mạc của bề mặt mắt khỏe mạnh. Phô mai cũng rất giàu chất sắt, giúp giảm mỏi mắt và ngăn ngừa suy giảm thị lực.

Cà rốt

Cà rốt rất giàu beta-carotene, khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành vitamin A, có liên quan đến thị lực, tăng trưởng, phát triển tế bào và khả năng miễn dịch. Các bệnh về mắt như quáng gà, hội chứng khô mắt, chứng nhiễm giác mạc cũng là những bệnh thường xảy ra khi thiếu vitamin A. Beta-carotene chứa trong vỏ nhiều gấp 2,5 lần so với phần thịt của cà rốt, vì vậy hãy ăn cả vỏ và thịt.

Cần tránh thức ăn nhiều dầu mỡ

Ngoài cà rốt, những thực phẩm sau rất tốt cho sức khoẻ đôi mắt mà chúng ta không ngờ tới - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Thức ăn ngọt và nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe của mắt. Thức ăn nhiều dầu mỡ làm thu hẹp mạch máu và gây viêm, làm phát sinh hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh về mắt. Ngoài ra, nhiều đường trong thực phẩm chế biến sẵn như cola và nước có ga cũng có thể làm mất đi chất chống oxy hóa của mắt và làm tăng lượng đường trong máu.

Cần lưu ý thói quen dùng thực phẩm chứa caffeine ngay sau khi uống thuốc để tránh rước bệnh vào thân

Cần lưu ý thói quen dùng thực phẩm chứa caffeine ngay sau khi uống thuốc để tránh rước bệnh vào thân

Thói quen ăn sô-cô-la ngay sau khi uống thuốc để giảm cảm giác đăng đắng trong miệng có thể gây nên một số tác dụng phụ không ngờ đến.

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