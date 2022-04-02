Cần lưu ý thói quen dùng thực phẩm chứa caffeine ngay sau khi uống thuốc để tránh rước bệnh vào thân

Sống khỏe 02/04/2022 18:21

Thói quen ăn sô-cô-la ngay sau khi uống thuốc để giảm cảm giác đăng đắng trong miệng có thể gây nên một số tác dụng phụ không ngờ đến.

Sau khi uống thuốc, có nhiều người thường có thói quen ăn sô-cô-la để giảm vị đắng trong miệng. Tuy nhiên, ăn sô-cô-la ngay sau khi uống thuốc có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy xem tại sao.

Caffeine trong sô-cô-la có thể gây ra tác dụng phụ như tức ngực và suy nhược

Lý do bạn không nên ăn sô-cô-la ngay sau khi uống thuốc là vì chất caffeine. Sô-cô-la là một trong những thực phẩm tiêu biểu có chứa caffeine và caffeine cũng thường được kết hợp tùy thuộc vào từng loại thuốc, chính vì vậy nếu kết hợp cả hai lại với nhau thì có thể vượt quá lượng caffeine tối đa trong một ngày.

Cần lưu ý thói quen dùng thực phẩm chứa caffeine ngay sau khi uống thuốc để tránh rước bệnh vào thân - Ảnh 1
Ảnh : Getty Images Bank

Nếu hàng ngày bạn hấp thụ nhiều hơn lượng caffeine tối đa đã được khuyến nghị, thì các tác dụng phụ có thể xảy ra như các triệu chứng tim đập nhanh gây tức ngực và mức sức chân. Ngoài ra, có thể phát sinh một số tác dụng phụ không mong muốn của thuốc. Lượng caffeine tối đa hàng ngày được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm khuyến cáo là 400 mg/trọng lượng cơ thể (kg) đối với người lớn, 300 mg/trọng lượng cơ thể đối với phụ nữ đang mang thai và 2,5 mg/trọng lượng cơ thể đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cần chú ý khi uống thuốc giảm đau và thuốc cảm

Các loại thuốc có chứa caffeine cần được đặc biệt chú ý bao gồm thuốc giảm đau và thuốc cảm. Caffeine có tác dụng tăng cường thành phần giảm đau nên chủ yếu được sử dụng làm chất tổng hợp thuốc giảm đau và thuốc cảm. Các loại thuốc giảm đau thông thường chứa 10~15 mg caffeine.

Cần lưu ý thói quen dùng thực phẩm chứa caffeine ngay sau khi uống thuốc để tránh rước bệnh vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Có nhiều loại thực phẩm có chứa caffeine không nên dùng chung với thuốc. Một thanh sô-cô-la (30g) sẽ chứa 16 mg thành phần caffeine, một lon nước tăng lực (250mL) chứa 62 mg caffeine, một túi cà phê hỗn hợp chứa 69 mg caffeine và một lon cà phê đóng hộp chứa 74 mg caffeine. Bạn có thể nghĩ rằng đó là một lượng nhỏ, nhưng nó đủ để ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc và cơ thể của chúng ta.

Cần lưu ý thói quen dùng thực phẩm chứa caffeine ngay sau khi uống thuốc để tránh rước bệnh vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn muốn dùng thuốc giảm đau hoặc thuốc cảm một cách an toàn, nên lưu ý không ăn các thức uống hoặc thực phẩm khác có chứa caffeine trước hoặc sau khi dùng thuốc.

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