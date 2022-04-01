10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Sống khỏe 01/04/2022 18:50

Vào mùa xuân, việc hấp thụ vitamin C trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều này là do nó giúp chống lại sự mệt mỏi, buồn ngủ, uể oải do thời tiết chuyển mùa vào mùa xuân gây ra. Hiện nay, khi tình trạng nhiễm virus Corona (COVID-19) đang ở mức đỉnh điểm, vì vậy cần phải tăng cường bổ sung vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch.

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C có rất nhiều lợi ích. Các kết quả nghiên cứu cho thấy Vitamin C giúp ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư và các bệnh mãn tính bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa của tế bào, và nó còn ức chế quá trình lão hóa. Vitamin C được biết đến là có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân gây viêm loét dạ dày và tá tràng.

Vitamin C cũng được biết là giúp duy trì khả năng nhận thức và trí nhớ ở người cao tuổi và ngăn ngừa bệnh Alzheimer, căn bệnh gây ra chứng sa sút trí tuệ. Đối với bệnh tim mạch, vitamin C như một chất chống oxy hóa phục hồi các rối loạn chức năng mạch máu liên quan đến stress oxy hóa. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu của 'Health.com' và 'Women's Healthmag.com', hãy cùng tìm hiểu về các loại thực phẩm giàu vitamin C.

1. Cam

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây xuất hiện đầu tiên khi nhắc đến "vitamin C" là cam. Một quả cam chứa 70mg vitamin C.

2. Dâu tây

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi chén dâu tây chứa 85mg hàm lượng vitamin C. Dâu tây cũng chứa nhiều mangan, có vai trò ổn định lượng đường trong máu.

3. Bắp cải

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại bắp cải có bọc từ trong ra ngoài, chứa 75 mg vitamin C mỗi chén.

4. Ớt chuông

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả các loại ớt chuông, chẳng hạn như ớt chuông xanh, vàng, đỏ và cam, đều chứa nhiều vitamin C hơn cam. Ớt chuông xanh chứa 95 mg và ớt chuông vàng chứa 341 mg vitamin C. Mặt khác, ớt chuông chỉ có 45 calo mỗi chén, vì vậy nó cũng có hiệu quả như một loại thực phẩm ăn kiêng.

5. Bông cải xanh

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một chén bông cải xanh chứa khoảng 81 mg vitamin C. Nó cũng rất giàu vitamin K, có vai trò bảo vệ sức khỏe của xương và điều hòa quá trình đông máu. Ngoài ra, trong một chén bông cải xanh cũng chứa 3g protein thực vật.

6. Kiwi

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng vitamin C trên 2 quả kiwi là 128 mg. Cũng có báo cáo cho rằng quả kiwi có thể giúp đẩy nhanh thời gian đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bởi vì kiwi chứa nồng độ cao serotonin, một loại hormone gây ngủ.

7. Cà chua

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Một cốc nước ép cà chua cung cấp 174 mg vitamin C. Nhưng đừng thêm đường vào nước ép cà chua.

8. Vải

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Một chén vải chứa 136 mg vitamin C. Một trong những chức năng của vitamin C là giúp hấp thụ sắt. Vì vậy, sau khi ăn các món thịt, đậu Hà Lan , rau muống, đậu hũ rồi ăn vải sẽ rất tốt.

9. Bưởi

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Một quả bưởi cỡ trung bình chứa 88 mg vitamin C.

10. Xoài

10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Một trái xoài nhiệt đới chứa 75 mg vitamin C. Cũng là một loại trái cây nhiệt đới khác, một chén dứa cũng chứa 79 mg.

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