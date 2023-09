10 loại thực phẩm chứa vitamin C mà bạn nên lưu tâm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C có rất nhiều lợi ích. Các kết quả nghiên cứu cho thấy Vitamin C giúp ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư và các bệnh mãn tính bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa của tế bào, và nó còn ức chế quá trình lão hóa. Vitamin C được biết đến là có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori, nguyên nhân gây viêm loét dạ dày và tá tràng.

Vitamin C cũng được biết là giúp duy trì khả năng nhận thức và trí nhớ ở người cao tuổi và ngăn ngừa bệnh Alzheimer, căn bệnh gây ra chứng sa sút trí tuệ. Đối với bệnh tim mạch, vitamin C như một chất chống oxy hóa phục hồi các rối loạn chức năng mạch máu liên quan đến stress oxy hóa. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu của 'Health.com' và 'Women's Healthmag.com', hãy cùng tìm hiểu về các loại thực phẩm giàu vitamin C.