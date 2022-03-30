Tuy nhiên, nếu huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu của bạn đều thấp hơn nhiều thì đó có nghĩa là huyết áp của bạn đang quá thấp.

Trước hết, điều quan trọng nhất là phải biết về huyết áp bình thường. Huyết áp thay đổi theo giới tính, tuổi tác và những thứ khác nữa. Nói chung, đối với huyết áp bình thường, huyết áp tâm trương không vượt quá 95 mmHg và huyết áp tâm thu không vượt quá 140 mmHg.

Đối với phụ nữ, huyết áp thấp hơn 60 và 100 được coi là huyết áp thấp. Còn đối với nam giới, nó cao hơn phụ nữ một chút, với huyết áp là 70 và 110.

Ảnh minh họa

Các triệu chứng của huyết áp thấp

Huyết áp của bạn có thể bình thường nếu bạn không có bất kỳ triệu chứng nào sau đây. Đo ra một giá trị huyết áp thấp không có nghĩa là có vấn đề. Bạn có bất kỳ triệu chứng nào sau đây không? Nếu vậy, huyết áp của bạn có thể đang quá thấp.

Chóng mặt, đặc biệt là sau khi bạn đứng dậy khỏi ghế

Tầm nhìn của bạn bị mờ ảo hoặc thấy một đốm đen

Mệt mỏi

Hoa mắt

Buồn nôn

Ngất xỉu

Ảnh minh họa

Các nguyên nhân có thể xảy ra

Trong hầu hết các trường hợp, huyết áp thấp gây khó chịu, nhưng nó không phải là dấu hiệu của một bệnh lý tiềm ẩn. Phụ nữ cũng có thể bị huyết áp thấp khi bị chảy máu kinh nguyệt quá nhiều hoặc khi mang thai.

Ngoài ra, cũng có một số loại thuốc có thể làm giảm huyết áp (do các tác dụng phụ). Nếu bạn cảm thấy rất buồn nôn và nôn mửa, huyết áp của bạn có thể đã giảm. Cuối cùng, huyết áp thấp có thể biểu hiện như chảy máu (bên trong), nhiễm trùng, thiếu máu hoặc rối loạn nhịp tim. Nếu bạn gặp phải những triệu chứng này, hãy đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân cơ bản là gì.

Điều trị và các mẹo liên quan

Phương pháp điều trị huyết áp thấp tùy thuộc vào nguyên nhân. Đôi khi bạn không xác định được nguyên nhân nên không thể điều trị được.

Nếu huyết áp của bạn quá thấp, có một số điều cần phải cân nhắc. Ví dụ, luôn đứng dậy thật chậm sau khi nằm hoặc ngồi lâu để tránh bị chóng mặt và hoa mắt.

Điều rất quan trọng nhất đối với những người bị huyết áp thấp là uống nhiều nước, đặc biệt là sau khi tập thể dục hoặc trong thời tiết nắng nóng. Nếu bạn tắm hơi hoặc tắm nước nóng, bạn nên hết sức cẩn thận khi thức dậy.