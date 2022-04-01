Những thực phẩm giàu Vitamin D giúp kích thích vị giác khi mắc COVID-19

Theo đó, các loại thực phẩm giàu vitamin D cũng ngày càng được ưa chuộng. Một trong những loại thực phẩm tiêu biểu là Nấm hương ( hay còn gọi là Nấm đông cô ) . Nấm hương là loại thực phẩm ít calo, giàu beta-glucan và vitamin D. Đặc biệt, nấm hương phơi khô chứa nhiều vitamin D hơn nấm hương tươi.

Với sự lây lan của vi-rút biến chủng mới SARS-CoV-2, vitamin C và D là những chất dinh dưỡng tốt nhất nhận được nhiều sự chú ý từ các chuyên gia, bác sĩ và người dân trên toàn thế giới giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Đặc biệt, không giống như vitamin C được công nhận là chất dinh dưỡng tương đối tốt, trong những năm gần đây vitamin D lại được tìm kiếm nhiều và chú ý hơn. Một nghiên cứu từ Đại học Barilan ở Israel cho thấy mức độ vitamin D trong máu càng thấp thì tình trạng mắc COVID-19 càng nặng hoặc trầm trọng hơn.

Nấm hương có thể kết hợp với bất kỳ nguyên liệu nào, nhưng có những loại thực phẩm khi khi hợp với nấm hương mang lại hương vị ngon hơn và lợi ích tốt hơn. Chúng bổ sung các chất dinh dưỡng còn thiếu, tăng khả năng hấp thụ trong cơ thể, và kích thích vị giác.

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Vitamin D được biết đến với công dụng tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như hỗ trợ hấp thụ canxi giúp cho xương chắc khỏe. Theo Sở Phát triển Nông thôn, nấm hương khô là một loại thực phẩm tiêu biểu có hàm lượng vitamin D cao (199㎍/100g) trong số các loại thực phẩm thực vật. Do đó, nấu nấm hương khô với các món ăn có hàm lượng canxi cao như rong biển sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ canxi vào cơ thể.

Rong biển là một nguyên liệu rất tốt để ăn cùng với nấm hương. Rong biển xoắn nổi tiếng là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng hay còn được gọi là “cải xoăn của biển”. Nếu nấu rong biển xoắn cùng với nấm hương, măng, tỏi thành món canh hầm thì sẽ tăng thêm các chất dinh dưỡng cũng như hương lẫn vị khiến người ăn “say đắm” hơn.

Đậu tương

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Đậu tương cũng rất hợp với nấm hương. Hương vị thơm ngon của nấm hương vừa làm giảm lượng đậu tương chứa nhiều natri, vừa làm tăng hương vị. Thêm nấm hương hoặc rắc bột nấm đông cô vào món canh đậu tương hầm hoặc súp miso thì càng tuyệt hơn. Khi ngâm nấm hương trong nước lạnh, các chất dinh dưỡng cũng như vị và hương thơm độc đáo từ nấm sẽ toả ra rõ ​​ràng hơn.

Cà rốt

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Nấm hương rất giàu vitamin D, khoáng chất và chất xơ, nhưng ít chất chống oxy hóa như beta-carotene và vitamin C. Do đó, nếu ăn kèm với cà rốt, dưa chuột, hoặc bông cải xanh chứa nhiều thành phần này sẽ giúp hấp thụ đầy đủ dưỡng chất hơn.