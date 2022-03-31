Hãy thêm quả bơ vào thực đơn trong tuần để có một trái tim khoẻ mạnh

Sống khỏe 31/03/2022 20:47

Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn bơ hai lần một tuần có tác dụng rất lớn trong việc ngăn ngừa bệnh tim và các bệnh có liên quan đến tim mạch.

Theo kết quả nghiên cứu từ hệ cao học khoa Y tế Công cộng của Đại học Harvard cho thấy những người ăn nửa quả bơ hai lần một tuần có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch là 16% và nguy cơ mắc bệnh tim là 21%, thấp hơn nhiều so với những người không ăn hoặc ít ăn bơ.

Hãy thêm quả bơ vào thực đơn trong tuần để có một trái tim khoẻ mạnh - Ảnh 1
 Ảnh minh hoạ

Tiến sĩ Lorena Pacheco (Nghiên cứu sinh sau bậc tiến sĩ ngành Dinh dưỡng học) của hệ cao học khoa Y tế Công cộng Đại học Harvard, tác giả chính của nghiên cứu này, cho biết: “Việc hấp thụ các axit béo không bão hòa gốc thực vật có thể cải thiện chất lượng bữa ăn và là một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch.”

Axit béo không bão hòa rất cần thiết cho cơ thể chúng ta, nhưng không thể hoá hợp trong cơ thể. Các axit béo không bão hòa gốc thực vật có nhiều trong các loại hạt như hạnh nhân và quả óc chó, hạt tiêu và dầu ô liu và bao gồm cả quả bơ.

Pacheco nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể chứng minh một cách chính xác rằng ăn bơ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như bệnh động mạch vành, nhưng rõ ràng có liên quan.”

Hãy thêm quả bơ vào thực đơn trong tuần để có một trái tim khoẻ mạnh - Ảnh 2
 Ảnh minh hoạ

Nhóm nghiên cứu đã thu thập và phân tích dữ liệu nam và nữ từ Nghiên cứu sức khỏe y tá Hoa Kỳ (khoảng 69.000 phụ nữ tham gia) và nghiên cứu theo dõi của chuyên gia sức khỏe (khoảng 42.000 đàn ông tham gia). Kết quả điều tra sau hơn 30 năm theo dõi cho thấy hơn 9.100 người tham gia đã mắc bệnh tim và hơn 5.200 người bị đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc thay thế bơ thực vật, trứng, sữa chua, pho mát hoặc thịt chế biến bằng nửa quả bơ mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch từ 16~22%.

Tuy nhiên, thay thế dầu ô liu, các loại hạt hoặc dầu thực vật khác bằng nửa quả bơ mỗi ngày thì không mang lại lợi ích gì thêm. Ngoài ra, bất kể ăn nhiều bơ thế nào thì nguy cơ đột quỵ vẫn không thay đổi .

Hãy thêm quả bơ vào thực đơn trong tuần để có một trái tim khoẻ mạnh - Ảnh 3
 Ảnh minh họa
 

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả bơ là một nguồn cung cấp axit béo không bão hòa lành mạnh, cũng như các chất dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin C, vitamin E và kali.

Ngoài ra còn có một số cách để thưởng thức bơ như một món ăn, chẳng hạn như làm bánh mì nướng bơ với cà chua tươi thái lát. 

Kết quả của nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Journal of the American Heart Association và được chia sẻ bởi phương tiện truyền thông y tế Hoa Kỳ 'Health Day'. Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) và Viện nghiên cứu về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Quốc gia (NIDDK).

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