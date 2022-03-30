ASMR - ‘Con dao hai lưỡi’ khiến người xem cần dè chừng

Sống khỏe 30/03/2022 21:03

Những tiếng giòn tan từ đồ chiên, bọt nước trong chất lỏng, tiếng cọ xát có làm bạn cảm thấy thích thú và kích thích không?

ASMR - ‘Con dao hai lưỡi’ khiến người xem cần dè chừng - Ảnh 1

Ảnh : Getty Images Bank

Bạn đã bao giờ tìm kiếm nghe tiếng nhai thức ăn, tiếng viết chữ và tiếng xé giấy? Nếu bạn đã từng cảm thấy kích thích khi nghe những thứ như thế này, bạn có thể là một người biết nhạy cảm với âm thanh xung quanh.

Trong khi ASMR - ‘phản ứng cực khoái độc lập’ hay ‘phản ứng kích thích cảm giác tự động’, đang trở nên phổ biến trên mạng, người ta đã phát hiện ra rằng những người cảm thấy thích thú khi nghe một âm thanh cụ thể như thế này cũng có xu hướng phản ứng nhạy cảm với môi trường xung quanh.

Cảm giác khoái cảm khi nghe ASMR có liên quan đến việc bị kích thích bởi tiếng ồn xung quanh và sự chuyển động của mọi đồ vật. ASMR là loại video tạo ra sự ổn định bằng cách cung cấp kích thích thính giác như âm thanh nhai thức ăn, âm thanh của mưa rơi, âm thanh của sóng, âm thanh của gió, âm thanh rì rào và âm thanh viết...

ASMR - ‘Con dao hai lưỡi’ khiến người xem cần dè chừng - Ảnh 2

Ảnh minh hoạ

Nhóm của Tiến sĩ Giulia Poerio tại Khoa Tâm lý của Đại học Essex ở Anh đã tiến hành một thử nghiệm với 500 người tham gia để đánh giá trải nghiệm của họ về ASMR và đo mức độ nhạy cảm của họ.

Theo nhóm nghiên cứu, chỉ một số người có cảm giác ngứa sống lưng khi nghe ASMR, và những người này cho thấy họ có khả năng nhạy cảm cao hơn với môi trường xung quanh và cảm giác của họ. Họ nhạy cảm hơn với tiếng ồn và âm thanh chuyển động, song song cho thấy họ cũng dễ bị kích thích quá mức.

Họ cũng nhận thức rõ hơn về các cảm giác của cơ thể, chẳng hạn như nhận thấy những thay đổi của cơ thể khi trải qua những cảm xúc đặc biệt.

ASMR - ‘Con dao hai lưỡi’ khiến người xem cần dè chừng - Ảnh 3

Ảnh minh hoạ

Tiến sĩ Poerio nói: “Đó là một con dao hai lưỡi, những người nhạy cảm quá mức có thể cảm thấy khoái cảm mãnh liệt như khi nghe ASMR, nhưng nó cũng có những nhược điểm, chẳng hạn như gây ra phản ứng tiêu cực bởi một âm thanh nhỏ tới mức mà người khác có thể bỏ qua, không quan tâm”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng rằng công cuộc nghiên cứu này sẽ là cơ sở để giải thích làm thế nào để chúng ta trải qua những cảm xúc tích cực một cách mãnh liệt và cũng là cơ sở để phát triển công nghệ mới điều trị tâm lý trong tương lai gần.

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí The Journal of Research in Personality.

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