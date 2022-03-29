Bỏ túi những bí kíp hay để giải toả "cơn ngứa" do phấn hoa

Sống khỏe 29/03/2022 17:35

Mùa xuân là mùa có nhiều phấn hoa nhất nên số người mắc bệnh dị ứng phấn hoa trên khắp thế giới cũng tăng theo.

Do biến đổi khí hậu, mùa phấn hoa kéo dài, phấn hoa nhiều gây khó khăn cho những người bị dị ứng theo mùa. Trang web về y học sức khỏe của Mỹ - 'Health Day' đã chia sẻ một số biện pháp dành cho những người dị ứng với phấn hoa.

Giáo sư Kara Wada, chuyên gia về liệu pháp miễn dịch dị ứng tại Trung tâm Y tế Wexter của Đại học Bang Ohio cho biết: “Giai đoạn dễ bị dị ứng đang thay đổi trên khắp thế giới và càng xa Xích đạo thì sự thay đổi càng lớn. Càng xa xích đạo, thời gian giữa lúc băng tan và đóng băng càng lâu hơn, có nghĩa là thực vật mất nhiều thời gian để sinh sôi nảy nở hơn và xảy ra hiện tượng tạo ra nhiều phấn hoa hơn.

Điều này đã dẫn đến sự gia tăng số lượng người được chẩn đoán mắc bệnh dị ứng theo mùa. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), năm 2018, 19,2 triệu người Mỹ trưởng thành được chẩn đoán mắc chứng dị ứng theo mùa. Nếu tính cả những người không được chẩn đoán nhưng vẫn bị ảnh hưởng chứng dị ứng theo mùa, thì con số sẽ lên đến 60 triệu người. Dị ứng theo mùa là bệnh mãn tính có số người mắc chứng bệnh đứng thứ sáu ở Mỹ. Giáo sư Wada đã đưa ra một số lời khuyên  dành cho những người bị dị ứng theo mùa như sau:

1. Theo dõi chỉ số lượng phấn hoa bay trong không khí hàng ngày. Tránh ở ngoài trời khi lượng phấn hoa cao.

2. Đóng cửa khi ở trong nhà và xe hơi.

3. Sử dụng thiết bị lọc không khí hiệu quả cao trong hệ thống điều hòa và thay nó thường xuyên.

4. Chỉ nên ra ngoài khi thật sự cần thiết và nếu có ra ngoài, khi trở về nhà hãy thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ thật kĩ để loại bỏ phấn hoa trên da và tóc.

5. Nếu có thể, hãy dùng thuốc kháng sinh histamine được bác sĩ kê đơn vài tuần trước khi mùa phấn hoa bắt đầu. Cũng nên xem xét liệu pháp miễn dịch có thể làm giảm mẫn cảm hệ thống miễn dịch với kháng nguyên gây dị ứng. Khi liệu pháp miễn dịch có hiệu quả, không cần sử dụng tới thuốc điều trị dị ứng nữa.

Bỏ túi những bí kíp hay để giải toả 'cơn ngứa' do phấn hoa - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ

Tiến sĩ Wada cho biết: “Có một số phương pháp điều trị bằng liệu pháp miễn dịch vô cùng hữu ích đến mức không thể tin được. Tốt nhất nên điều trị khi tình trạng nặng đến mức cần giúp đỡ từ các nhà khoa học về miễn dịch dị ứng, họ sẽ giúp điều trị các triệu chứng và kết hợp thêm một số phương pháp hay khác với liệu trình điều trị để cải thiện tâm trạng." Ông cũng cảnh báo: "Nếu không điều trị tình trạng dị ứng, các triệu chứng có thể trầm trọng hơn do nghẹt mũi và hắt hơi, và có thể tiến triển thành nhiễm trùng xoang. Nhiễm trùng xoang tái phát có thể phải phẫu thuật".

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