6 lời khuyên về chế độ ăn uống để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Sống khỏe 26/03/2022 16:55

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thay đổi thói quen ăn uống như ăn nhiều ngũ cốc và chất xơ, đồng thời đổi mới lối sống hằng ngày để giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

6 lời khuyên về chế độ ăn uống để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng - Ảnh 1

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Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ hai ở Hàn Quốc. Gen di truyền trong gia đình là một trong những yếu tố dẫn đến nguy cơ mắc ung thư, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Lối sống sinh hoạt hằng ngày của chúng ta cũng ảnh hưởng không ít, ví dụ như lười vận động, béo phì và hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư có khả năng tàn phá nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lối sống thông qua các biện pháp phòng ngừa.

Thay đổi chế độ ăn uống của bạn đồng thời thay đổi lối sống cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Một chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với các thói quen sống tích cực có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư. Phương tiện truyền thông y tế của Mỹ 'Very-well Health.com' chỉ ra sáu thói quen ăn uống có thể giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

1. Ăn ít thịt đỏ đã qua chế biến 

Tốt nhất là bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ đã được ướp muối như hotdog hay xúc xích Salami của Ý, thịt hun khói hoặc thịt nguội (thịt được bảo quản lâu). Theo số liệu được ghi nhận, cứ ăn 100gr thịt đỏ và thịt chế biến sẵn mỗi ngày, nguy cơ ung thư đại trực tràng sẽ tăng 12 %.

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2. Ăn nhiều hải sản

Theo hướng dẫn về chế độ ăn uống ở Hoa Kỳ khuyến nghị rằng hầu hết người lớn tiêu thụ hải sản ít nhất 8 ounce (khoảng 227gr) mỗi tuần. Đa số những người thuộc nhóm nguy cơ mắc ung thư trực tràng đều không đáp ứng khuyến nghị này. Hãy cố gắng ăn càng nhiều hải sản càng tốt vì ăn hải sản có thể giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng.

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3.Tập trung bổ sung nhiều chất xơ

Chất xơ đóng vai trò lớn gián tiếp trong việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và giúp duy trì việc đi ngoài đều đặn. Khi các chất trong ruột tiếp tục di chuyển, chất gây ung thư có thể bị pha loãng và thời gian vận chuyển phân có thể được rút ngắn. Điều này làm giảm sự tiếp xúc giữa các chất gây ung thư và niêm mạc của đại tràng và trực tràng. Ăn nhiều loại trái cây, rau, đậu, hạt, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp bổ sung lượng chất xơ dồi dào cho cơ thể. Tiêu thụ hơn 20gr chất xơ mỗi ngày có thể làm giảm 25 % nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

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4. Uống sữa 

Uống sữa mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần uống hơn hai ly sữa sẽ làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng ở nam giới tới 26%.

 

5.Giảm thức uống có cồn.

Những loại rượu vang, bia và rượu mạnh không được khuyến khích sử dụng đối với những người có tình trạng đại trực tràng không tốt. Ngay cả lượng rượu vừa phải (tối đa hai ly) cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Một số dữ liệu cho thấy uống 10gr rượu mỗi ngày thì nguy cơ ung thư đại trực tràng tăng 7%. Bỏ rượu là một sự lựa chọn khôn ngoan.

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6. Chọn ngũ cốc nguyên hạt

Thay đổi thói quen ăn bánh mì trắng, bánh ngô và bánh quy giòn thành các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt có thể cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm cả chất xơ và giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Dữ liệu cho thấy bổ sung 90gr ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày, thì nguy cơ ung thư đại trực tràng sẽ giảm 17%.

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