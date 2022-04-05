Tình trạng béo bụng có kích thước chu vi vòng eo là 90 cm (35,4 inch) đối với nam giới và 85 cm (33,5 inch) đối với phụ nữ. Béo bụng thường do tích tụ mỡ ở bên trong, ảnh hưởng từ việc ăn uống quá độ, lười vận động, hút thuốc lá và cũng ảnh hưởng từ di truyền.

Mỡ bụng “núc ních” không chỉ trông không đẹp mắt mà còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bạn. Mỡ bụng dày thường được gọi là béo bụng (tương tự béo phì). Béo bụng là tình trạng bụng phình ra và xệ xuống do tích tụ nhiều mỡ thừa ở vùng bụng.

Các chuyên gia lên tiếng rằng: “Rất khó để bỏ bữa tối hoặc hoàn toàn không ăn carbohydrate (tinh bột). Thế nhưng vẫn có một cách để kiểm soát mỡ bụng mà không cần cố gắng quá sức”. Về vấn đề này, dựa trên dữ liệu của 'Itthis.com' và 'Cheatsheet.com', hãy cùng tìm hiểu về một số thói quen ăn uống của bản thân và phương pháp thực tiễn trong đời sống hàng ngày giúp giảm mỡ bụng.

Tuy nhiên, khi bước vào tuổi trung niên, ngay cả những người ăn nhưng không tăng cân thường cũng bắt đầu có bụng. Trong trường hợp này, mọi người có xu hướng thử chế độ ăn kiêng cấp tốc nhưng lại dễ dàng thất bại. Ngay cả khi bạn thành công trong việc ăn kiêng, thì cũng chỉ nhất thời mà thôi. Điều này xảy ra khi phương pháp ăn kiêng quá khác với lối sống thông thường, cơ thể không kịp thích nghi và duy trì.

Thói quen ăn uống

Một nửa chế độ ăn uống là rau.

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Hãy lấp đầy một nửa bàn ăn với rau trong mỗi bữa ăn. Ví dụ, nếu có bốn món ăn phụ, hãy chuẩn bị hai món là rau. Nếu bữa ăn đó là bít tết, nên ăn cùng salad với lượng vừa phải. Khi tuân theo các quy tắc này, ngay cả khi không ăn quá nhiều nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được "ăn đủ no". Đồng thời tạo cảm giác no lâu và bụng thoải mái hơn.

Tiêu thụ thực phẩm giàu tinh bột kháng như khoai tây và các loại đậu

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Không giống như tinh bột chỉ bao gồm glucose, tinh bột kháng chứa tới 90% chất xơ. Tinh bột kháng di chuyển xuống ruột non không tiêu hóa được thì sẽ được lên men bởi vi khuẩn có lợi. Các chuyên gia cho biết: “Các chất phụ được tạo ra trong quá trình này giúp cải thiện khả năng kháng insulin và giúp đánh tan chất béo tích tụ quanh vùng eo”. Tinh bột kháng có nhiều trong chuối, khoai tây, các loại hạt và ngũ cốc, và các loại đậu.

Thường xuyên ăn dưa chuột, quả mọng (các loại dâu) và các loại rau

Các chuyên gia khuyên rằng: “Để giảm mỡ bụng, những gì bạn thêm quan trọng hơn những gì bạn loại bỏ khỏi chế độ ăn uống. Trước tiên hãy ăn dưa chuột." Dưa chuột mang lại cho bạn cảm giác no nhưng không làm tăng cân vì chứa nhiều nước và ít calo.

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Thứ hai là các loại quả mọng như quả việt quất. Quả mọng rất giàu vitamin B6, C và E cùng với chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa và góp phần cải thiện sức khỏe của tim và não. Về lâu dài, các loại quả mọng còn có thể giúp giảm cân. Các loại rau ăn lá như rau bina, xếp thứ ba, có tác dụng tương tự như quả mọng.

Thói quen hoạt động hàng ngày

Sử dụng cầu thang bộ

Nếu bạn sống ở hay đi làm, đi học ở tầng 3-5, hãy sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy, điều này sẽ giúp giảm cân và cũng rất tốt cho việc tăng cường cơ bắp.

Đứng dậy đi lại sau khi ăn tối

Nếu bạn ngồi xem TV cho đến khi bạn chìm vào giấc ngủ sau khi ăn tối, thì rất khó để đạt được một kết quả tốt từ việc ăn kiêng. Điều này cũng tương tự với những người tập thể dục hàng ngày. Nếu cảm thấy bất tiện khi ra khỏi nhà hay vì lý do sức khoẻ như trong tình hình dịch bệnh hiện nay, mọi người hãy thử đi lại trong phòng khách hoặc phòng ngủ khoảng 30 phút.

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Mọi người có thể đứng lên và di chuyển cơ thể trong khi xem TV. Điều này sẽ giúp cho những người ăn quá nhiều cảm thấy nhẹ bụng hơn, và có hiệu quả cao giảm mỡ bụng đối với những người ăn vừa phải.

Ngủ ngon, ngủ kĩ

Thậm chí, nếu không ngủ đủ giấc, mọi người vẫn sẽ bị tăng mỡ bụng. Thời lượng ngủ tốt nhất để giúp giảm cân là khoảng 7 tiếng mỗi ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu ngủ làm tăng tiết chất Ghrelin (loại hormone thèm ăn) và giảm tiết chất Leptin (loại hormone ức chế sự thèm ăn).

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Thiếu ngủ không chỉ gây mệt mỏi ban ngày mà còn gây ra tình trạng ăn quá no vào bữa trưa và bữa tối, có thể dẫn đến béo bụng. Khi đi ngủ, tốt nhất nên để những vật cản trở giấc ngủ, chẳng hạn như điện thoại thông minh,...qua một bên để có một giấc ngủ ngon và giấc ngủ chất lượng.