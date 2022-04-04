"Tá hoả" khi thấy bàn tay trở nên dễ bị tổn thương sau khi sử dụng nhiều nước rửa tay khô

Làn da mỗi người khác nhau, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, nên da tay thường bị ảnh hưởng từ việc sử dụng nhiều nước rửa tay khô ở mỗi ngày.

Khi đại dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài, nhiều người vẫn luôn sử dụng nước rửa tay khô mỗi ngày. Tuy nhiên, có những người bị đau rát tay mỗi khi dùng nước rửa tay khô. Lý do ở đây là gì? Ảnh : Clipart Korea Đầu tiên, khả năng cao là có vết thương ở tay. Điều này là do trong nước rửa tay khô có chứa cồn, nên khi tiếp xúc với da, làm kích ứng vết thương và gây đau. Do đó, nếu tay bạn ngứa ngáy, đau rát sau khi sử dụng nước rửa tay khô, hãy kiểm tra xem có vết thương nào trên đó không và bôi thuốc mỡ hoặc các loại thuốc tương tự để giảm đau rát.

Cũng có trường hợp gây châm chích ngay cả khi không có vết thương. Điều này là do cồn trong dung dịch khử khuẩn làm tan lớp tế bào sừng, có thể gây ra tổn thương vi mô. Tay không có tuyến mồ hôi nên lớp sừng dễ bong ra hơn vì thiếu lớp lipid bảo vệ da. Ảnh minh họa Thực tế, theo các bác sĩ da liễu, ngày càng nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khám vì viêm da tay sau khi nước rửa tay khô được khuyến nghị sử dụng phổ biến do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Vì vậy, ngay cả khi không nhìn thấy vết thương, nếu có cảm giác đau rát sau khi dùng nước rửa tay khô, bạn nên thoa kem dưỡng tay dạng dầu hoặc Vaseline. Ảnh minh họa Ngoài ra, nếu tình trạng đau rát vẫn tiếp diễn khi dùng nước rửa tay khô nhiều ngày, rửa tay bằng nước với xà phòng sẽ tốt hơn dùng nước rửa tay khô, và đây cũng là cách để ngăn ngừa viêm da. Nếu bạn phải sử dụng nước rửa tay khô (chẳng hạn như khi đi ra ngoài tiếp xúc với ai đó hoặc vật nào đó nhưng không có nơi để rửa tay), tốt hơn nên sử dụng sản phẩm có nồng độ cồn tương đối thấp.

Cần lưu ý thói quen dùng thực phẩm chứa caffeine ngay sau khi uống thuốc để tránh rước bệnh vào thân Thói quen ăn sô-cô-la ngay sau khi uống thuốc để giảm cảm giác đăng đắng trong miệng có thể gây nên một số tác dụng phụ không ngờ đến.

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