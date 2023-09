Chị em phụ nữ hãy tập những bài tập này để "những ngày đèn đỏ" trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn

Câu trả lời chính là rất tốt. Tập thể dục trong thời kỳ “đèn đỏ” có thể giúp làm giảm các triệu chứng do kinh nguyệt gây ra. Điều này là do khi tập thể dục sẽ tạo ra hormone endorphin có tác dụng giảm những cơn đau và những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và buồn bực. Đặc biệt, vào những ngày đầu và ngày thứ hai kinh nguyệt ra nhiều, hầu hết chị em chúng ta đều nghĩ rằng tập thể dục chỉ gây khó chịu thêm, nhưng thực tế, tập thể dục vừa phải với những bài tập, động tác nhẹ nhàng trong hai ngày này sẽ giúp tâm trạng ổn định và cơ thể đỡ đau nhức hơn.

Ảnh minh họa

Trong những ngày “đèn đỏ”, mọi người nên vận động nhẹ như đi bộ từ từ nhẹ nhàng, hoặc các bài tập có cường độ thấp như thể dục nhịp điệu, yoga hoặc Pilates,.. có tác dụng làm giãn cơ. Đặc biệt, nếu bạn thả lỏng các cơ bằng cách tập các bài co giãn cơ, kéo căng,… thì các triệu chứng như chuột rút, tức ngực, đau cơ có thể thuyên giảm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi đang trong giai đoạn có kinh, chị em nên giảm cường độ và thời gian tập lại so những ngày bình thường khác. Điều này là do các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục ở mức bình thường như mọi ngày hoặc nhiều hơn trong 60 phút trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm do tập thể dục quá mức. Ngoài ra, trong thời kỳ kinh nguyệt, Relaxin - một loại hormone làm lỏng cơ và dây chằng quanh khớp, sẽ được tiết ra, khiến bạn dễ mắc các bệnh về khớp hơn bình thường.