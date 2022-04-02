Chị em phụ nữ hãy tập những bài tập này để "những ngày đèn đỏ" trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn

Sống khỏe 02/04/2022 22:19

Tập thể dục khi “ngày chị em” tới sẽ giúp ích hay gây hại ngược lại?

Đối với chị em phụ nữ, mỗi tháng một lần sẽ có một khách xuất hiện làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của họ, đó chính là chu kỳ kinh nguyệt. Khi giai đoạn “đèn đỏ” bắt đầu, chị em phụ nữ sẽ cảm nhận được các triệu chứng như buồn bực, mệt mỏi, phù nề, buồn nôn, đau nhức toàn thân và đặc biệt là đau bụng, gây khó khăn trong việc tập thể dục. Trong giai đoạn nhạy cảm này, hầu hết chị em phụ nữ đều có một cảm giác chung là dễ căng thẳng nên họ sẽ thường tìm đến các bài tập thể dục nhẹ nhàng để giải tỏa. Nhưng liệu tập thể dục trong thời kỳ kinh nguyệt có thực sự là tốt cho phụ nữ không?

Chị em phụ nữ hãy tập những bài tập này để 'những ngày đèn đỏ' trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn - Ảnh 1
Ảnh : Clipart Korea

Câu trả lời chính là rất tốt. Tập thể dục trong thời kỳ “đèn đỏ” có thể giúp làm giảm các triệu chứng do kinh nguyệt gây ra. Điều này là do khi tập thể dục sẽ tạo ra hormone endorphin có tác dụng giảm những cơn đau và những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và buồn bực. Đặc biệt, vào những ngày đầu và ngày thứ hai kinh nguyệt ra nhiều, hầu hết chị em chúng ta đều nghĩ rằng tập thể dục chỉ gây khó chịu thêm, nhưng thực tế, tập thể dục vừa phải với những bài tập, động tác nhẹ nhàng trong hai ngày này sẽ giúp tâm trạng ổn định và cơ thể đỡ đau nhức hơn.

Chị em phụ nữ hãy tập những bài tập này để 'những ngày đèn đỏ' trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 Trong những ngày “đèn đỏ”, mọi người nên vận động nhẹ như đi bộ từ từ nhẹ nhàng, hoặc các bài tập có cường độ thấp như thể dục nhịp điệu, yoga hoặc Pilates,.. có tác dụng làm giãn cơ. Đặc biệt, nếu bạn thả lỏng các cơ bằng cách tập các bài co giãn cơ, kéo căng,… thì các triệu chứng như chuột rút, tức ngực, đau cơ có thể thuyên giảm.

Chị em phụ nữ hãy tập những bài tập này để 'những ngày đèn đỏ' trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi đang trong giai đoạn có kinh, chị em nên giảm cường độ và thời gian tập lại so những ngày bình thường khác. Điều này là do các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục ở mức bình thường như mọi ngày hoặc nhiều hơn trong 60 phút trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm do tập thể dục quá mức. Ngoài ra, trong thời kỳ kinh nguyệt, Relaxin - một loại hormone làm lỏng cơ và dây chằng quanh khớp, sẽ được tiết ra, khiến bạn dễ mắc các bệnh về khớp hơn bình thường.

Chị em phụ nữ hãy tập những bài tập này để 'những ngày đèn đỏ' trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bạn cần phải hết sức cẩn thận vì nếu vận động quá sức hoặc chơi các môn thể thao tác động mạnh có khả năng gây chấn thương thì bạn có thể bị thương ở đầu gối, hông và khớp lưng dưới. Đặc biệt, tránh các động tác squats, ép chân, đạp xe nhanh dồn nhiều sức lực lên khớp gối. Ngoài ra, không nên thực hiện tư thế mà tử cung xoay ngược, chẳng hạn như đứng chống tay (một động tác trong yoga). Điều này là do máu kinh có thể trào ngược, không thoát ra được và gây lạc nội mạc tử cung, đồng thời một phần tử cung chèn ép lên các tĩnh mạch để dồn máu về tử cung, làm tăng lượng máu kinh.

Chị em phụ nữ hãy tập những bài tập này để 'những ngày đèn đỏ' trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Một lượng lớn máu kinh có thể xuất ra khi vận động nên chị em phụ nữ cần hết sức chú ý tới vấn đề vệ sinh sau khi vận động. Khi tập thể dục, hãy sử dụng băng vệ sinh cỡ lớn hoặc cốc nguyệt san vừa vặn để tránh tình trạng bị tràn.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày chu kỳ kinh nguyệt tập thể dục khi có kinh nguyệt

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