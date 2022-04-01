Sự thần kỳ từ nước vo gạo giúp cho chị em phụ nữ có một mái tóc bóng mượt như mong muốn

Sống khỏe 01/04/2022 18:32

Bạn có tin rằng gội đầu bằng nước vo gạo đang là xu hướng mới nhất ở phương Tây không?

Theo Prevention.com - phương tiện truyền thông về sức khỏe của Mỹ, phương pháp gội đầu bằng nước vo gạo đang thu hút sự quan tâm từ nhiều phụ nữ ở nước ngoài. 

Sự thần kỳ từ nước vo gạo giúp cho chị em phụ nữ có một mái tóc bóng mượt như mong muốn - Ảnh 1
Ảnh : Getty Images Bank

 Sharon Doram - một chuyên gia về màu tóc cho biết: “Phương pháp gội đầu bằng nước vo gạo đang được nhiều người ưa chuộng vì bản chất đây là liệu pháp protein có tác dụng thẩm thấu vào sợi tóc hư tổn và cải thiện mái tóc từ trong ra ngoài. Ngoài ra, sử dụng nước vo gạo giúp tóc bóng mượt, đàn hồi và giảm rụng tóc hơn.

Tóc chủ yếu được cấu tạo từ protein keratin. Shabu Leslan - một chuyên gia về chăm sóc tóc cho biết: “Nước vo gạo giúp bổ sung lượng dưỡng chất cho da đầu do tình trạng rụng tóc”. Nhìn chung, nước vo gạo không tốn chi phí và có nhiều lợi ích giúp chăm sóc tóc, điều này đã chia sẻ kèm theo một số phương pháp ứng dụng từ nước vo gạo trên trang Prevention.com.

Nước vo gạo có tác dụng trị liệu một số tình trạng về tóc

Sharon Doram nói rằng nước vo gạo không chỉ giàu protein mà còn chứa đầy đủ các axit amin, inositol, vitamin B, C, E, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhờ những đặc tính này, nó cung cấp dưỡng chất cho da đầu giúp tóc mềm, khỏe và dài hơn. Ngoài ra, thành phần tinh bột trong gạo đóng vai trò như Sealant - một chất keo kết dính các nang tóc, loại bỏ tình trạng xoăn cứng, ngăn ngừa hư tổn và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Cách sử dụng nước vo gạo trị liệu một số tình trạng về tóc

Sự thần kỳ từ nước vo gạo giúp cho chị em phụ nữ có một mái tóc bóng mượt như mong muốn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 Shabu Leslan giải thích: “Cách tốt nhất là gội đầu và vắt tóc cho ra hết nước, sau đó đổ nước gạo lạnh hoặc nhiệt độ phòng lên trên da đầu”. Còn Sharon Doram khuyên rằng nên thoa nước vo gạo lên da đầu và gội sạch sau 10 phút.

Leslan khuyên rằng: “Nếu bạn gội đầu hàng ngày, bạn có thể sử dụng nước vo gạo một tuần một lần, nhưng nếu bạn không gội mỗi ngày, bạn có thể sử dụng cách tuần. Doram cho biết “Nếu bạn sử dụng nước vo gạo quá thường xuyên hoặc để lâu trên tóc có thể gây kích ứng và hư tổn tóc do quá nhiều protein”. Điều quan trọng nhất là tìm hiểu xem nước vo gạo có thực sự phù hợp với tóc của bạn hay không.

Nước vo gạo có tốt cho mọi loại tóc hay không?

Sự thần kỳ từ nước vo gạo giúp cho chị em phụ nữ có một mái tóc bóng mượt như mong muốn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 Đối với hầu hết các loại tóc đều có thể thử qua phương pháp ủ tóc bằng nước vo gạo. Tuy nhiên, đối với những người có mái tóc mỏng, hay bị rụng tóc thì nên gội nhẹ vì protein trong nước vo gạo có thể khiến tóc họ dễ bị rụng hơn.

Doram nói: “Đối với những người bị hư tổn nặng về tóc, muốn phục hồi tóc của họ thì nước vo gạo là một sự lựa chọn thích hợp và là một cách tiếp cận nhẹ nhàng an toàn cho mái tóc của họ”. Doram cho biết thêm: “Ánh nắng mặt trời có thể phá vỡ chuỗi protein trong tóc. Vào mùa xuân và mùa hè, khi thời tiết ấm dần lên, gội đầu bằng nước vo gạo hàng tuần có thể giúp nuôi dưỡng tóc khỏe mạnh và bóng mượt.”

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