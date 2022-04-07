Tại sao COVID-19 là mối nguy hiểm lớn của những người hay hút thuốc lá?

Hút thuốc là một trong những tác nhân dễ mắc COVID-19.

Có những người hay hút thuốc lá vẫn hút bình thường, dù bị mắc COVID-19 (căn bệnh có liên quan đến đường hô hấp) nhưng họ không có triệu chứng gì hoặc triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, hút thuốc có thể là một con đường tắt để làm trầm trọng thêm tình trạng mắc COVID-19. Ảnh minh họa Nicotine trong thuốc lá làm tăng mức độ nghiêm trọng khi nhiễm vi-rút Corona

Theo bài nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Hóa sinh Châu Âu, bài nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia, vi-rút Corona xâm nhập vào cơ thể con người người thông qua liên kết thụ thể men chuyển đổi angiotensin (ACE2) và khi hút thuốc, chất nicotine sẽ làm tăng thụ thể ACE2. Thụ thể ACE2 là một protein có trong màng tế bào của các mô trong cơ thể, chẳng hạn như phổi, tim, động mạch, và có vai trò hạ huyết áp. Nói cách khác, sự gia tăng các thụ thể ACE2 sẽ làm tăng xác suất kết hợp giữa vi-rút Corona và các tế bào trong cơ thể, từ đó làm tăng khả năng mắc COVID-19 nặng và nghiêm trọng hơn. Ảnh minh họa Sự gia tăng các thụ thể ACE2 gây ảnh hưởng xấu đến bệnh nền do nó làm tăng huyết áp.

Khi vi-rút Corona kết hợp với nhiều thụ thể ACE2, thụ thể ACE2 trên bề mặt tế bào sẽ giảm và thụ thể ACE2 trong cơ thể sẽ tăng lên. Sự gia tăng các thụ thể ACE2 trong cơ thể dẫn đến tăng huyết áp, không chỉ làm trầm trọng thêm các bệnh mãn tính khác như đột quỵ, tiểu đường,... mà còn làm tăng khả năng mắc COVID-19 nặng. Ảnh minh họa Viện Nghiên cứu và Phát triển Sức khỏe Hàn Quốc cho biết: "Hút thuốc làm tổn thương đến cơ quan phổi, gây khó khăn trong việc chống chọi với vi-rút Corona và các bệnh khác. Nên ngưng hút thuốc lá ngay và lựa chọn một số liệu pháp thay thế nicotin, chẳng hạn như kẹo cao su cai thuốc lá hay các dụng cụ hỗ trợ cai thuốc lá.

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