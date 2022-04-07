Duy trì những thói quen này để có một vòng ba đàn hồi và săn chắc

Sống khỏe 07/04/2022 16:04

Tự tin thân hình đẹp chuẩn người mẫu nếu biết cách chăm sóc vòng ba.

Để có một cơ thể đẹp và tuyệt vời như tiêu chuẩn thì độ đàn hồi và săn chắc của mông rất quan trọng. Càng lớn tuổi, mông càng chảy xệ. Tuy nhiên chúng ta có thể khắc phục hiện tượng này sớm từ những thói quen sinh hoạt giúp mông luôn đàn hồi dù đã đến độ tuổi “xế chiều".

Duy trì những thói quen này để có một vòng ba đàn hồi và săn chắc - Ảnh 1
Ảnh : Clipart Korea

Leo cầu thang thường xuyên

So với lúc đi trên mặt đất bằng phẳng, cơ hông sẽ được kích thích nhiều hơn khi leo cầu thang. Hãy tận dụng cầu thang bộ thay vì thang máy hay một vị trí có mặt phẳng nghiêng (ví dụ như dốc nghiêng) để đi bộ, vừa giúp cơ mông được săn chắc hơn, vừa tạo cơ hội vận động không gây tích tụ mỡ bụng. 

Duy trì những thói quen này để có một vòng ba đàn hồi và săn chắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Khi đi lên cầu thang, để tăng mức độ hiệu quả thì chúng ta nên đi lên hai bước cùng một lúc, tức là mở rộng sải chân bước lên hẳn hai bậc thang thay vì bước một bậc thang. Tuy nhiên, cần hết sức cẩn thận mỗi khi đi xuống nếu bước xuống hai bậc cùng một lúc vì có thể dồn sức quá mức cho các khớp chân.

Đẩy hông khi đi bộ

Duy trì những thói quen này để có một vòng ba đàn hồi và săn chắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đi bộ sẽ giúp ích cho cơ mông nhưng phải đi đúng tư thế thì mới có hiệu quả. Giữ thẳng lưng và vai, hóp bụng dưới vào, cơ mông siết chặt và bước đi thẳng đều. Lực tập trung vào cơ mông càng nhiều thì vòng ba càng chuẩn đẹp hơn. Khi đi bộ, khoảng cách một sải chân là 80-90cm, đi rộng hơn một chút cũng được. Nếu luôn duy trì đi bộ với tư thế đúng, cơ mông sẽ được tròn đẹp một cách tự nhiên và mông sẽ trông nảy nở và săn chắc hơn.

Không ngồi ngay sau khi tập thể dục

Nếu bạn không muốn công sức và thời gian mình bỏ ra để tập thể dục là vô ích, đừng ngồi xuống liền ngay sau khi vận động. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến cơ mông. Nguyên do là khi tập thể dục, các cơ ở mông sẽ bị căng, nên khi ngồi xuống cơ mông khó điều chỉnh lại và thả lỏng cùng một lúc. Sau khi tập xong, không nên ngồi xuống ngay mà nên giảm từ từ cường độ động tác để các cơ được thư giãn dần. 

Duy trì những thói quen này để có một vòng ba đàn hồi và săn chắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Ngồi lâu cũng khiến mỡ tích tụ ở mông. Khi bạn phải ngồi một chỗ lâu, nên vỗ nhẹ vào mông thường xuyên để làm thả lỏng các cơ và cứ sau 40-50 phút nên đứng dậy hoặc đi lại. Khi vô nhẹ vào mông hay đứng dậy đi lại, nếu cảm nhận được lực có tác động vào mông hay không thì phương pháp trên sẽ có hiệu quả tăng lên gấp đôi.

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