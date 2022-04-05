Một nghiên cứu cho thấy học chơi piano ở độ tuổi 60 có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Một nhóm nghiên cứu chung gồm Đại học Hannover ở Đức và Đại học Geneva ở Thụy Sĩ đã so sánh và phân tích ảnh hưởng của việc chơi nhạc cụ đối với tỷ lệ mắc chứng sa sút trí tuệ của 121 người cao tuổi ở độ tuổi 60 và 70 chưa bao giờ chơi nhạc cụ.

Ảnh : Clipart Korea

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm bằng cách chia ngẫu nhiên những người tham gia thành hai nhóm: Nhóm học piano trong một tiếng đồng hồ mỗi tuần và luyện tập 40 phút mỗi ngày; Nhóm nghe nhiều loại nhạc khác nhau. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra quét não của những người tham gia trước và sau khi tiến hành thí nghiệm, rồi sau đó đo tốc độ não bị suy thoái và mật độ chất trắng trong não của họ. Chất trắng của não bộ là một trong những vùng não sẽ tự nhiên suy giảm theo tuổi tác và đóng vai trò quan trọng trong khả năng nhận thức và ghi nhớ.

Ảnh minh họa

Kết quả của nghiên cứu, không có sự thay đổi về mật độ chất trắng của não ở nhóm học chơi piano một tiếng mỗi tuần và luyện tập 40 phút mỗi ngày. Điều này cho thấy rằng không có sự suy giảm chức năng não. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng chơi piano làm chậm tốc độ sự suy thoái của não. Tuy nhiên, nhóm nghe các loại nhạc khác nhau được phát hiện có khả năng cao mắc chứng sa sút trí tuệ và các vấn đề về trí nhớ do giảm mật độ chất trắng trong não.

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu công nhận một sự thật rằng: “Công trình nghiên cứu này chứng minh cho việc bắt đầu chơi nhạc cụ sau tuổi 60 giúp ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ”. Nghiên cứu này gần đây đã được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế "Frontiers in Aging Neuroscience".

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