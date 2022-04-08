Uống sữa trước khi ngủ có thực sự mang sự giúp cơ thể thư giãn, giảm lo lắng, ngủ ngon hay chỉ khiến chúng ta tăng cân?

Uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ là một truyền thống được truyền qua nhiều thế hệ như một cách để tăng cường sự thư giãn, giảm lo lắng và giúp cho một đêm ngủ ngon giấc hơn.

Thiếu ngủ có liên quan đến nhiều kết quả tiêu cực về sức khỏe thể chất và tinh thần. Trên thực tế, nó được coi là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu lớn và nhiều người đang tìm kiếm các biện pháp khắc phục để cải thiện chất lượng giấc ngủ của họ.

Có thể giúp một số người đi vào giấc ngủ nhanh hơn

Mặc dù nhiều người áp dụng thói quen này, nhưng những người khác lại cho rằng việc uống sữa trước khi ngủ không có tác dụng. Bài viết dưới đây sẽ phân tích việc uống sữa trước khi đi ngủ và xem xét liệu uống sữa có phải là một cách thực hành đáng để bạn thêm vào thói quen trước khi đi ngủ hay không.

Một số ít các nghiên cứu trên động vật và con người chứng minh rằng tiêu thụ các sản phẩm từ sữa như sữa và pho mát trước khi đi ngủ có thể giúp một số người có một giấc ngủ ngon hơn. Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng tiềm năng thúc đẩy giấc ngủ của sữa có thể liên quan đến các hợp chất hóa học có trong sữa hoặc tác động tâm lý của thói quen uống sữa nhẹ giúp ngủ ngon hơn.

Có thể thúc đẩy chu kỳ giấc ngủ lành mạnh

Một số hợp chất nhất định trong sữa - đặc biệt là tryptophan và melatonin - có thể giúp bạn dễ ngủ hơn.

Tryptophan là một axit amin được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm chứa protein. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất chất dẫn truyền thần kinh được gọi là serotonin. Serotonin giúp cải thiện tâm trạng, thúc đẩy thư giãn và hoạt động như một tiền chất trong việc sản xuất hoóc-môn melatonin.

Melatonin là hoóc-môn giấc ngủ được giải phóng bởi não bộ. Nó giúp điều chỉnh nhịp sinh học của bạn và chuẩn bị cho cơ thể bước vào chu kỳ ngủ.

Vai trò của tryptophan và melatonin trong chứng rối loạn giấc ngủ đã được chứng minh rõ ràng và các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc bổ sung các hợp chất này có thể cải thiện giấc ngủ, giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm có thể xuất hiện trước khi đi ngủ.

Dùng sữa ấm trước khi ngủ

Những người ủng hộ việc uống sữa trước khi ngủ thường sẽ chọn sữa ấm thay vì uống lạnh, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng cho thấy lợi ích của một trong hai phương pháp trên.

Hầu hết các nghiên cứu đánh giá tác động của việc uống sữa đối với chất lượng giấc ngủ đều sử dụng sữa ấm và cho đến nay không có nghiên cứu nào cho thấy ảnh hưởng của nhiệt độ sữa đối với chất lượng giấc ngủ. Điều đó cho thấy rằng uống đồ uống ấm - chẳng hạn như sữa, trà hoặc thứ gì khác - vào buổi tối hoặc trong thời gian căng thẳng chỉ là một thói quen văn hóa phổ biến để giảm bớt lo lắng và kích thích sự thư giãn.

Đồ uống ấm có thể có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và có thể hiệu quả để bạn chìm vào giấc ngủ tốt hơn so với đồ uống lạnh. Tuy nhiên, kết quả có thể phụ thuộc vào từng cá nhân.

Uống sữa trước khi ngủ có ảnh hưởng đến cân nặng không?

Những tác động đến sức khỏe của việc ăn ngay trước khi đi ngủ là một chủ đề phức tạp với nhiều bằng chứng khác nhau. Tuy nhiên, uống một ly sữa trước khi đi ngủ không có khả năng gây ra bất kỳ thay đổi lớn nào về cân nặng của bạn, miễn là nó không góp phần làm tăng lượng calo tiêu thụ hàng ngày.

Mặc dù một số nghiên cứu đã chỉ ra việc ăn vặt vào đêm khuya sẽ dẫn đến việc tăng cân, nhưng những người khác đã tìm thấy những lợi ích sức khỏe khác nhau của việc tiêu thụ đồ ăn nhẹ trước khi đi ngủ có điều độ.

Giấc ngủ kém có thể dẫn đến cảm giác thèm ăn và ăn vặt gia tăng vào ngày hôm sau, có khả năng góp phần làm tăng cân không lành mạnh theo thời gian. Tiêu thụ quá nhiều calo ngay trước khi đi ngủ có thể làm gián đoạn nhịp sinh học của bạn và làm giảm khả năng đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, một ly sữa khoảng 250ml không phải là nguồn cung cấp calo đáng kể và không có khả năng gây ra bất kỳ gián đoạn lớn nào trong nhịp sinh học hoặc cân nặng của bạn.

Nếu uống sữa giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn hoặc cải thiện chất lượng giấc ngủ, thì hãy áp dụng việc uống sữa trước khi ngủ với số lượng vừa phải để tránh đầy bụng và tăng cân không kiểm soát.