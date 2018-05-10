Cải thiện thị lực không cần phẫu thuật bằng những bí quyết đơn giản đến không ngờ này

Sống khỏe 10/05/2018 15:06

Thời đại công nghệ, việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử thường xuyên khiến số người bị cận thị ngày càng nhiều. Do đó, để bảo vệ đôi mắt, cải thiện thị lực mà không cần đến phẫu thuật, bạn hãy ghi nhớ những bí quyết sau.

Việc sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại... trong thời gian dài và thường xuyên là nguyên nhân phổ biến khiến số người bị cận thị ngày càng tăng. Nhiều người vì muốn khôi phục lại đôi mắt sáng nhanh chóng đã tìm đến phương pháp phẫu thuật.

Cải thiện thị lực không cần phẫu thuật bằng những bí quyết đơn giản đến không ngờ này - Ảnh 1
Cận thị hiện nay là một căn bệnh ở mắt rất phổ biến ở mọi lứa tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện thị lực của mình mà không cần phải đụng đến "dao kéo" nhờ những bí quyết đơn giản sau đây.

Những bí quyết cải thiện thị lực không cần phẫu thuật

Tham gia các hoạt động ngoài trời

Theo nghiên cứu của các chuyên gia Mỹ, ánh sáng mặt trời có tác dụng kích thích sự hoạt động của một số tế bào trong mắt. Chính vì thế, việc thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời như tập thể dục, đi dã ngoại... sẽ giúp "hội kính cận" hạn chế lên độ. Đồng thời điều này cũng giúp mắt thư giãn và phòng ngừa cận thị ở những người chưa mắc.

Cải thiện thị lực không cần phẫu thuật bằng những bí quyết đơn giản đến không ngờ này - Ảnh 2
Những hoạt động ngoài trời sẽ giúp mắt được thư giãn và cải thiện thị lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên không phải lúc nào ánh nắng cũng có lợi cho mắt, thời gian tốt nhất cho bạn hoạt động ngoài trời là sáng sớm hoặc cuối giờ chiều.

Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya

Thiếu ngủ hay thức khuya là những thói quen vô cùng có hại khiến sức khỏe đôi mắt bị giảm sút, dễ tăng độ hơn. Vì vậy, các bạn tốt nhất nên ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày, đặc biệt tránh thức khuya thường xuyên để giúp đôi mắt luôn khỏe mạnh.

Giữ khoảng cách an toàn với thiết bị điện tử

Sử dụng máy tính, điện thoại thường xuyên trong thời gian dài là nguyên nhân phổ biến gây ra cận thị. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa Mắt bệnh viện FV, khi bạn tập trung nhìn vào màn hình, phản xạ chớp mắt sẽ bị giảm đi từ đó làm giác mạc nhanh bị khô. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính, tivi... có thể gây ra tổn thương hoàng điểm ở mắt dẫn đến giảm thị lực.

Cải thiện thị lực không cần phẫu thuật bằng những bí quyết đơn giản đến không ngờ này - Ảnh 3
Giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị điện tử sẽ giúp mắt được khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Để hạn chế những tác hại trên, các chuyên gia khuyên mọi người, đặc biệt là nhân viên văn phòng nên giữ khoảng cách an toàn với máy tính, điện thoại... Cụ thể, bạn nên để màn hình máy tính cách mắt từ 50 - 60cm và áp dụng nguyên tắc 20:20 khi làm việc. Nguyên tắc này có nghĩa cứ 20 phút nhìn vào màn hình bạn phải cho mắt nghỉ ít nhất 20 giây bằng cách nhắm mắt lại hoặc nhìn vào một vật nào ở xa khoảng 6m.

Luyện tập cho mắt

Tập thể dục và massage cho mắt thường xuyên sẽ giúp đôi mắt của bạn được thư giãn, đỡ mệt mỏi và tránh làm cặp "đít chai" dày thêm. Dưới đây là 2 bài tập đơn giản cho mắt mà bạn có thể thử áp dụng:

Động tác 1: Bạn đảo mắt theo chiều kim đồng hồ rồi lại đảo theo chiều ngược lại, thực hiện từ 10 - 20 lần. Lưu ý: Không nên đảo mắt quá nhanh để tránh bị hoa mắt và choáng váng.

Cải thiện thị lực không cần phẫu thuật bằng những bí quyết đơn giản đến không ngờ này - Ảnh 4
Thực hiện bài tập này sẽ làm giãn cơ và chống mỏi mắt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Động tác 2: Dùng ngón tay trỏ đặt lần lượt vào 4 điểm xung quanh mắt như trong hình. Ở mỗi điểm bạn dừng lại và massage khoảng 5 giây, thực hiện như thế từ 20 - 30 lần.

Cải thiện thị lực không cần phẫu thuật bằng những bí quyết đơn giản đến không ngờ này - Ảnh 5
Động tác này giúp máu lưu thông tốt hơn từ đó cải thiện thị lực - Ảnh minh họa: Internet

Với những bí quyết cải thiện thị lực không cần phẫu thuật được gợi ý ở trên, hy vọng các bạn sẽ luôn có một đôi mắt thật khỏe mạnh nhé!

Với bài tập cải thiện thị lực cho người mắt cận này, bạn không cần lo lắng chuyện tăng độ nữa

Với bài tập cải thiện thị lực cho người mắt cận này, bạn không cần lo lắng chuyện tăng độ nữa

Để hạn chế việc mắt tăng độ, bạn hãy thực hành ngay những bài tập cải thiện thị lực đơn giản sau đây.

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