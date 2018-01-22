Với bài tập cải thiện thị lực cho người mắt cận này, bạn không cần lo lắng chuyện tăng độ nữa

Ngoài việc có chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin A, ngủ đủ giấc, những người cận thị nên thực hiện những bài tập đơn giản dưới đây để giúp cải thiện thị lực cho đôi mắt của mình.

Massage mắt với những động tác xoay tròn nhẹ nhàng sẽ giúp tăng tuần hoàn máu quanh mắt và duy trì thị lực tốt. Cách làm: Dùng ngón giữa và ngón trỏ của hai tay, ấn và miết đồng thời quanh hai hốc mắt. Di chuyển đầu ngón tay qua các điểm từ 1 đến 6 như trong hình vẽ dưới đây.

Kỹ thuật massage mắt rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng ngón tay xoa quanh hốc mắt để cho các cơ quanh đó hoạt động và máu lưu thông tốt. Chú ý: Không đè trực tiếp vào mắt vì có thể gây tổn thương cho giác mạc.

Massage theo số thứ tự như trong hình sẽ giúp mắt được thư giãn và cải thiện thị lực một cách thần kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn theo ngón tay

Bài tập nhìn theo ngón tay tuy đơn giản nhưng có thể giúp bạn hạn chế được việc tăng độ - Ảnh minh họa: Internet

Đưa ngón tay cái lên ngang tầm mắt và nhìn tập trung từ 5-6 giây. Sau đó, bạn từ từ đưa tay qua phải, đầu vẫn giữ nguyên, mắt nhìn theo ngón tay. Đưa tay trở về vị trí ban đầu, mắt không rời khỏi đầu ngón tay, bạn tiếp tục lặp lại bài tập này với tay còn lại.

Phóng tầm mắt ra xa

Khi đi ngoài đường, bạn nên cố gắng nhìn vào khoảng không và phóng tầm mắt xa nhất có thể chứ không chỉ tập trung vào những bước chân hay vật thể ở cự li gần ngay trước mặt.

Bài tập Trataka của người Ấn Độ

Bài tập cải thiện thị lực này được nhiều người trên thế giới áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tập trung nhìn vào một vật nhỏ cố định (chẳng hạn ánh nến) cho đến khi hình ảnh rõ ràng của vật đó được não ghi nhận. Khi nhìn lâu, nước mắt sẽ chảy ra, lúc này bạn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Mục đích của bài tập này là thử sức bền của mắt cũng như cải thiện thị lực.

Rèn luyện ánh mắt

Bạn ngồi xuống sàn nhà, đầu và lưng thẳng, hai bàn tay đặt lên hai đầu gối, toàn thân bất động. Đưa mắt nhìn lên cao và dừng lại ở một điểm bất kỳ bạn có thể nhìn rõ nhất mà không phải nheo mắt. Sau đó, đưa mắt nhìn xuống tìm một điểm bất kỳ trên sàn mà bạn có thể nhìn thấy rõ nhất.

Chú ý: Khi thực hiện bài tập trên, nhịp thở phải được giữ tự nhiên. Luôn luôn nhìn đúng điểm đã chọn mỗi khi ngước mắt lên, hạ mắt xuống. Lặp lại các động tác trên 4 đến 5 lần. Sau đó nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.

Với những bài tập cải thiện thị lực cho người mắt cận ở trên, bạn sẽ không còn lo lắng về việc tăng độ nữa.