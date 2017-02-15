Uống li này sau khi ăn sáng, cải thiện trí nhớ và phục hồi thị lực cấp tốc

Sống khỏe 15/02/2017 07:39

Trí nhớ và thị lực của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt bằng cách uống li này sau khi ăn sáng, theo Boldsky.

Uống li này sau khi ăn sáng, cải thiện trí nhớ và phục hồi thị lực cấp tốc - Ảnh 1
Cách cải thiện thị lựctrí nhớ nhanh chóng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trí nhớ và thị lực là 2 trong số những chức năng quan trọng nhất của cơ thể, vì thế bạn luôn phải cố gắng đảm bảo hoạt động trơn tru của chúng. Nếu không có thị lực và trí nhớ tốt, cuộc sống của bạn sẽ trở nên rất khó khăn. 

Về cơ bản trí nhớ là quá trình xử lý thông tin. Thông tin được lưu giữ và truy cứu từ bộ não khi cần thiết. Nó có thể được chia thành 2 loại, trí nhớ dài hạn và ngắn hạn. Trí nhớ ngắn hạn có thể lưu giữ ít thông tin hơn trong thời gian ngắn hơn, trong khi trí nhớ dài hạn thì ngược lại.

Khi chúng ta già đi, các tế bào não bắt đầu thoái hóa, vì thế những chức năng như bộ nhớ sẽ bị ảnh hưởng. Tương tự, thị lực cũng trở nên kém đi do chúng ta sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử, cũng như do tuổi tác. Rất nhiều thói quen hiện đại đang gây ảnh hưởng nặng nề cho mắt và bộ não.

Nếu bạn muốn cải thiện thị lực và trí nhớ, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 món sirô đơn giản với hiệu quả tuyệt vời. Rất nhiều người đã áp dụng công thức này và cho biết hiệu quả của chúng là xác thực.

Nguyên liệu

Nửa chén nước ép củ cải tươi

2 thìa nước ép gừng

Công thức tăng cường trí nhớ và thị lực này cực kỳ công hiệu khi bạn dùng thường xuyên. Ngoài ra, trong thời gian áp dụng cách này, bạn cần ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng đồng thời áp dụng một số bài tập cho mắt hàng ngày.

Uống li này sau khi ăn sáng, cải thiện trí nhớ và phục hồi thị lực cấp tốc - Ảnh 2

Vì sao hỗn hợp này có hiệu quả thần kỳ như thế? Củ cải giàu vitamin B6, giúp nuôi dưỡng tế bào não và giữ cho hoạt động não, nhận thức và trí nhớ khỏe mạnh.

Trong khi đó, gừng giàu beta carotene, vốn là 1 dưỡng chất rất có lợi cho mắt, giữ cho các dây thần kinh quang học luôn khỏe mạnh.

Hướng dẫn

Cho tất cả nguyên liệu nói trên vào 1 cái ly, khuấy đều rồi thưởng thức. Uống li này mỗi sáng sau khi ăn. Bạn nên áp dụng phương pháp này trong vòng 3 tháng. Bạn cũng có thể cho thêm mật ong vào để dễ uống hơn. 

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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