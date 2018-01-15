Những thực phẩm giúp trẻ phát triển tốt thị lực, sở hữu đôi mắt sáng tinh anh

Vì vậy, trong bữa ăn hàng ngày, mẹ cần lưu ý đưa vào các thực phẩm bổ dưỡng tốt cho mắt, giúp trẻ có "cửa sổ tâm hồn" sáng tinh anh.

Hiện nay, nhiều trẻ em Việt Nam trong độ tuổi đến trường mắc các chứng bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị... Ngoài những nguyên nhân liên quan đến tư thế ngồi học không đúng, mê điện thoại, game online… còn phải kể đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày bị thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết bổ sung cho mắt.

Hai chất chống oxy hóa carotenoid và lycopene có trong cà chua rất tốt cho mắt. Nghiên cứu cho thấy, chất lycopene giúp bảo vệ võng mạc và các vùng khác của mắt.

Đây là loại rau củ đứng đầu trong danh sách những thực phẩm tốt cho đôi mắt. Cà rốt chứa nhiều beta – caroten giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Khi được hấp thu vào cơ thể, beta-caroten sẽ chuyển hóa thành vitamin A đóng vai trò như một chất chống oxy hóa trong cơ thể, đặc biệt là mắt. Vitamin A sẽ giúp mắt trẻ điều tiết và nhìn tốt hơn nhờ quá trình tạo ra sắc tố võng mạc. Vì vậy, mẹ nên lưu ý bổ sung cà rốt vào khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày, giúp con có đôi mắt khỏe mạnh.

Ngoài ra, vitamin C có trong cà chua không những giúp bảo vệ đôi mắt trẻ mà còn giúp các vết thương mau lành. Đồng thời, vitamin này bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do và tạo điều kiện để hấp thu chất sắt từ thức ăn có nguồn gốc thực vật.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh (cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, rau chân vịt…) có chứa hai chất chống oxy hóa mạnh là zeaxanthin và lutein. Đây là thành phần chính trong các điểm vàng. Bộ phận này nằm ở vùng trung tâm võng mạc, có vai trò thu nhận hình ảnh, nhận biết màu sắc và độ sắc nét của hình ảnh.

Vitamin có trong các loại rau lá xanh sẽ giúp trẻ có đôi mắt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, khi được bổ sung đầy đủ zeaxanthin và lutein, thị lực của bé sẽ được tăng cường, phòng tránh tình trạng thoái hóa điểm vàng.

Ngô

Từ xa xưa, ngô là một trong những loại lương thực chính của con người sau lúa gạo. Bắp ngô giàu hàm lượng beta-carotenoid và folate giúp làm chậm quá trình lão quá điểm vàng. Cứ ½ chén bắp ngô nấu chín sẽ cung cấp 1,8 gam sắc tố.

Mẹ thường xuyên sử dụng ngô cho khẩu phần ăn của bé sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc chứng đục thủy tinh thể, ngăn ngừa sự giảm sút các sắc tố vàng trong mắt. Để bữa ăn thêm phần hấp dẫn và giúp cơ thể bé tăng khả năng hấp thu các sắc tố tốt cho mắt, mẹ có thể kết hợp ngô vàng với cá hồi, dầu ô liu.

Khoai lang

Tương tự như cà rốt, khoai lang có chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho mắt: beta carotene, vitamin A, vitamin C, chất xơ, mangan, kali. Theo nghiên cứu, một củ khoai lang sẽ cung cấp 200% lượng beta carotene, 28% mangan và 40% nhu cầu vitamin C hàng ngày.

Bên cạnh đó, nguồn vitamin D có trong khoai lang sẽ giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp nhiều năng lượng, giúp hệ thống xương và mắt trẻ phát triển toàn diện.

Dầu ô liu

Dầu ô liu thường được sử dụng phổ biến tại các nước phương Tây trong việc chế biến món ăn. Mẹ sử dụng dầu ô liu trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ tạo điều kiện cho cơ thể trẻ hấp thu các loại thực phẩm khác và bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh, phòng tránh các chứng bệnh liên quan đến mắt.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dầu ô liu có chất lượng và nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Loại dầu ô liu duy nhất mẹ nên cho bé dùng là loại siêu nguyên chất (Extra Virgin Olive Oil).

Cá hồi

Cá hồi là tên gọi chung cho nhiều loại cá thuộc họ Salmonidae, bao gồm cả các loại cá nước ngọt và cá biển di cư. Đây là nguồn thực phẩm dồi dào lượng axit béo omega-3 rất tốt cho sức khỏe và đôi mắt trẻ nhỏ. Theo nghiên cứu, việc ăn cá hồi thường xuyên sẽ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và điều trị bệnh khô mắt.

Cá hồi là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp đa dạng các chất cần thiết cho trí não và giúp trẻ có đôi mắt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện thị lực của trẻ, mẹ hãy bổ sung vào khẩu phần ăn của con món cá hồi hàng ngày. Khi nấu, mẹ chú ý không để lửa to và nấu quá kỹ vì nhiệt độ cao có thể làm phân hủy toàn bộ chất omega-3.