Bài tập này sẽ giúp bạn giảm đau nửa đầu

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tập yoga có thể giảm tần suất bị đau nửa đầu.

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện số 1 thành phố Changsha, Trung Quốc đã thực hiện một bài kiểm tra đối chiếu ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả của yoga đối với các triệu chứng đau nửa đầu. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành 5 thử nghiệm lâm sàng với đối tượng là 356 người tham gia để tìm hiểu mối liên hệ giữa giảm triệu chứng đau nửa đầu và yoga.

Kết quả, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng yoga liên quan đến việc giảm đau đầu và làm giảm tần suất đau đầu. Khi so sánh với nhóm đối chiếu của bệnh nhân bị đau nửa đầu, liệu pháp yoga có thể làm giảm đáng kể tần suất đau đầu. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lần này không tiết lộ liệu yoga có hiệu quả trong việc giảm cường độ đau đầu hay không.

Ảnh minh họa

Nhà nghiên cứu Chiu, tác giả của nghiên cứu lần này đã nói rằng: "Yoga ngày càng được nhiều người trên thế giới biết đến và lựa chọn tập luyện, nó cũng được biết như là phương pháp điều trị y học bổ sung và thay thế thông thường". Nhà nghiên cứu nói thêm: "Nó có thể giúp giảm tần suất đau đầu của những bệnh nhân bị đau nửa đầu".

Kết quả nghiên cứu lần này dự kiến sẽ được công bố trên tạp chí 'Journal of Clinical Neuroscience' trong số tháng 5.

Chỉ với động tác siêu đơn giản này có thể giúp xương hông của bạn rắn chắc hơn Khi bạn già đi, xương và cơ bắp của bạn yếu đi, làm tăng nguy cơ bị gãy xương. Điều quan trọng là các bạn cần tăng cường sức khỏe cho xương hông, vì nó sẽ dễ bị thương khi bạn té ngã.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bai-tap-nay-se-giup-ban-giam-dau-nua-dau-461701.html