Chỉ với động tác siêu đơn giản này có thể giúp xương hông của bạn rắn chắc hơn

Khi bạn già đi, xương và cơ bắp của bạn yếu đi, làm tăng nguy cơ bị gãy xương. Điều quan trọng là các bạn cần tăng cường sức khỏe cho xương hông, vì nó sẽ dễ bị thương khi bạn té ngã.

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Xương là một cơ quan mà bạn càng sử dụng thì nó càng mạnh. Nguyên nhân này là do khi bạn hoạt động hay tập thể dục, các tế bào xương tạo thành xương được kích hoạt tối đa. Vì vậy, tất cả các bài tập thể trọng đều tạo ra sự kích thích thích hợp cho xương của bạn. Trong số đó, động tác tốt nhất là 'nhảy cao'. Không cần những môn vận động cao như nhảy dây, bóng chuyền, bóng rổ, v.v., mà chỉ đơn giản là bạn đứng nhảy tại chỗ thì nó cũng có thể tăng cường cho xương hông của bạn. Phương pháp nhảy cao cụ thể là nhấc một chân lên và sử dụng chân còn lại để nhảy nhẹ.

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng bài tập nhảy cao rất tốt để cải thiện mật độ xương hông. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Loughborough ở Anh đã yêu cầu 35 phụ nữ trong độ tuổi từ 55 đến 79 nhảy cao 50 lần mỗi ngày. Kết quả cho thấy rằng chỉ sau 6 tháng mật độ xương hông của những người tham gia đã tăng lên đến 3,2%. Ngược lại, những người không vận động nhất là những người không tập các bài tập tác động lên chân thì mật độ xương giảm 0,5 - 0,75%. Và kết quả kiểm tra MRI cho thấy nhảy cao không gây tổn thương xương khớp.

Nếu khớp gối bạn không tốt và tập bài tập nhảy cao này hơi bất tiện, thì chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bài tập đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh cũng có thể kích thích xương của bạn.

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Mặt khác, tập thể dục quá mức sẽ làm giảm estrogen trong cơ thể và cũng làm giảm mật độ xương. Vì vậy, điều quan trọng nhất là lựa chọn cường độ tập luyện phù hợp với bản thân.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi nhai? Nhai có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cơ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể. Vì thế tốt nhất bạn nên nhai thức ăn chậm và kỹ khoảng 32 lần cho mỗi lần cắn.

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