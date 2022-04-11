Chỉ với động tác siêu đơn giản này có thể giúp xương hông của bạn rắn chắc hơn

Sống khỏe 11/04/2022 19:16

Khi bạn già đi, xương và cơ bắp của bạn yếu đi, làm tăng nguy cơ bị gãy xương. Điều quan trọng là các bạn cần tăng cường sức khỏe cho xương hông, vì nó sẽ dễ bị thương khi bạn té ngã.

Chỉ với động tác siêu đơn giản này có thể giúp xương hông của bạn rắn chắc hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xương là một cơ quan mà bạn càng sử dụng thì nó càng mạnh. Nguyên nhân này là do khi bạn hoạt động hay tập thể dục, các tế bào xương tạo thành xương được kích hoạt tối đa. Vì vậy, tất cả các bài tập thể trọng đều tạo ra sự kích thích thích hợp cho xương của bạn. Trong số đó, động tác tốt nhất là 'nhảy cao'. Không cần những môn vận động cao như nhảy dây, bóng chuyền, bóng rổ, v.v., mà chỉ đơn giản là bạn đứng nhảy tại chỗ thì nó cũng có thể tăng cường cho xương hông của bạn. Phương pháp nhảy cao cụ thể là nhấc một chân lên và sử dụng chân còn lại để nhảy nhẹ.

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng bài tập nhảy cao rất tốt để cải thiện mật độ xương hông. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Loughborough ở Anh đã yêu cầu 35 phụ nữ trong độ tuổi từ 55 đến 79 nhảy cao 50 lần mỗi ngày. Kết quả cho thấy rằng chỉ sau 6 tháng mật độ xương hông của những người tham gia đã tăng lên đến 3,2%. Ngược lại, những người không vận động nhất là những người không tập các bài tập tác động lên chân thì mật độ xương giảm 0,5 - 0,75%. Và kết quả kiểm tra MRI cho thấy nhảy cao không gây tổn thương xương khớp.

Nếu khớp gối bạn không tốt và tập bài tập nhảy cao này hơi bất tiện, thì chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bài tập đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh cũng có thể kích thích xương của bạn.

Chỉ với động tác siêu đơn giản này có thể giúp xương hông của bạn rắn chắc hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mặt khác, tập thể dục quá mức sẽ làm giảm estrogen trong cơ thể và cũng làm giảm mật độ xương. Vì vậy, điều quan trọng nhất là lựa chọn cường độ tập luyện phù hợp với bản thân.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi nhai?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi nhai?

Nhai có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cơ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể. Vì thế tốt nhất bạn nên nhai thức ăn chậm và kỹ khoảng 32 lần cho mỗi lần cắn.

Xem thêm
Từ khóa:   lợi ích cho sức khoẻ sống khoẻ xương hông

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 33 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 58 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?