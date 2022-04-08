Phương pháp cực kỳ dễ này có thể làm mụn cóc trên cơ thể bạn biến mất

Chỉ với hai nguyên liệu này, chúng ta có thể dễ dàng đánh bay mụn cóc.
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Hầu như tất cả mọi người đều đã từng bị mụn cóc ít nhất một lần. Một số người thậm chí còn tệ hơn những người khác. Mụn cóc xuất hiện chủ yếu là do hệ miễn dịch của các bạn bị suy yếu. Điều này là do cơ thể trở nên nhạy cảm với virus HPV. Loại virus làm hình nên mụn cóc trên các tế bào da.
Có rất nhiều phương pháp để điều trị mụn cóc, nhưng chúng thường có chi phí đắt đỏ và không hữu ích. Để ngăn chặn sự lây lan và phát triển của mụn cóc, bạn chỉ cần sử dụng hai nguyên liệu cực kỳ phổ biến mà trong nhà bếp ai ai cũng có. Nó sẽ đánh bay mụn cóc một cách sạch sẽ. Hai nguyên liệu đó chính là chanh và tỏi. Đây là hai loại thuốc kháng sinh tự nhiên và đã được sử dụng trong một thời gian dài để chữa bệnh các nhiễm trùng da.
Tỏi và chanh
Tỏi được coi là một trong những loại kháng sinh tự nhiên mạnh nhất. Nhờ chất Allicin nên trong tỏi có các thành phần kháng sinh và kháng viêm. Đó là lý do ăn hoặc bôi tỏi lên phần bị mụn cóc sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển của mụn cóc. Hàm lượng axit có trong chanh giúp cân bằng nồng độ axit trong da.
Giống như tỏi, chanh cũng chứa các thành phần kháng vi khuẩn, kháng khuẩn và kháng virus.
Ngoài ra, chanh cũng có hiệu quả đối với các vết thương. Nó giúp vết thương bị không lộ ra và mau lành.
Nguyên liệu:
- 1 tép tỏi
- Nước cốt của nửa quả chanh
- Băng vải (nếu cần)
Cách làm:
- Giã nát tỏi cho đến khi nó trở thành một hỗn hợp giống như bột nhão. Và trộn hỗn hợp này với nước cốt của nửa quả chanh.
- Chờ vài phút cho các nguyên liệu hơi keo lại. Sau đó thoa hỗn hợp lên vùng mụn cóc.
- Đảm bảo phải che kín hoàn toàn vùng này lại. Sau đó quấn một lớp băng vải và để hỗn hợp phát huy tác dụng qua đêm.
- Ngày hôm sau, rửa sạch bằng nước và để khô hoàn toàn.
- Lặp lại các bước làm này mỗi đêm cho đến khi mụn cóc biến mất hoàn toàn.