Hành tây và tỏi là những nguyên liệu chủ yếu được sử dụng khi mọi người nấu ăn. Dù là món Ý, món Mexico hay món Indonesia, nhiều công thức đều cần hành tây và tỏi. Hành tây không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn rất tốt cho cơ thể của bạn. Đó là lý do tại sao nên thêm hành tây vào các món ăn.

Chúng ta thường không muốn suy nghĩ về vi khuẩn. Bởi vì nó là sự tồn tại của nó khiến chúng ta phát ốm lên đi được. Đúng không? Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có rất nhiều vi khuẩn sống trong cơ thể chúng ta, trong đó có một số loại vi khuẩn giúp chúng ta khoẻ mạnh. Hành tây có chứa các chất xơ prebiotic (chất xơ chất xơ hoà tan), nó có tác dụng đối với đường ruột của chúng ta. Điều này giúp duy trì hệ vi khuẩn đường ruột và điều chỉnh mức độ vi khuẩn của chúng ta. Ngoài ra, hành tây cũng chứa các chất giúp phát triển lợi khuẩn (vi khuẩn Bifidobacterium). Những lợi khuẩn này này ức chế các vi khuẩn khác gây hại đến ruột của các bạn.

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2. Tim mạch

Có một số nghiên cứu về tác động của hành tây đối với máu. Những nghiên cứu này cho thấy khi ăn hành tây thường xuyên sẽ giúp chúng ta giảm nguy cơ bị đông máu. Ngoài ra, hành tây không chỉ không có cholesterol mà còn làm tăng hương vị cho món ăn. Vì vậy, việc bỏ thêm hành tây vào món ăn tốt hơn nhiều so với việc thêm muối vào món ăn. Muối không tốt cho huyết áp của bạn còn hành tây chỉ tốt cho sức khỏe của bạn.

3. Đường huyết

Mặc dù nghiên cứu này vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hành tây làm giảm lượng đường trong máu của các động vật được họ sử dụng để nghiên cứu. Các nhà khoa học cho rằng lưu huỳnh trong hành tây làm tăng sản lượng insulin và làm giảm lượng đường trong máu.

4. Nguy cơ ung thư

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Mặc dù nghiên cứu này vẫn chưa đi đến giai đoạn để đưa ra kết luận chính xác, nhưng các nhà khoa học tại Đại học Guelph đã tiến hành nghiên cứu về tác động của hành tây tím lên các tế bào ung thư. Họ khẳng định rằng hành tây có thể tiêu diệt tế bào ung thư nhờ chất Quercetin và Anthocyanin có trong hành tây. Tất nhiên, cái này không thể chữa khỏi cho những người bị ung thư, nhưng hiện vẫn đang tiến hành nghiên cứu xem việc đưa hành tây vào thuốc có hữu ích hay không. Vì vậy, việc bỏ thêm hành tây vào món ăn không có hại gì cả, ngược lại nếu bỏ thêm hành tây vào thì nó sẽ rất có ích, chúng có thể tiêu diệt một số tế bào xấu.