4 thời điểm tuyệt đối không nên gội đầu: nguy cơ đột quỵ tăng cao, đau đầu kinh niên - cái thứ nhất hầu như ai cũng mắc phải

Sống khỏe 10/11/2022 17:30

Có những thời điểm tốt nhất bạn nên để đầu bẩn, không nên gội đầu nếu muốn bảo toàn tính mạng, tránh tổn hại đến sức khỏe.

5-7 giờ sáng

Nhiều người có thói quen gội đầu vào sáng sớm để có mái tóc sạch sẽ khi đi làm. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm lý tưởng để gội đầu.

Sáng sớm là thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Gội đầu vào lúc này rất dễ khiến bạn bị cảm lạnh, đau đầu, chóng mặt và nặng hơn là đột quỵ.

Hơn nữa, khi cơ thể vừa mới tỉnh giấc sau một đêm ngủ dài, các cơ quan cần thời gian để khôi phục và lưu thông máu. Nếu lập tức gội đầu dưới nước lạnh, các mạch máu não có thể bị kích thích, khiến mạch máu ở da đầu bị co lại đột ngột. Điều này sẽ gây ra tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu muốn gội đầu vào buổi sáng, ban nên chờ khi mặt trời lên, thời tiết ấm áp. Ngoài ra, cần phải vận động, nghỉ ngơi ít nhất 30 phút sau khi thức dậy rồi mới nghĩ đến việc tắm gội.

4 thời điểm tuyệt đối không nên gội đầu: nguy cơ đột quỵ tăng cao, đau đầu kinh niên - cái thứ nhất hầu như ai cũng mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gội đầu sau 22 giờ đêm

Bạn không nên gội đầu sau 22 giờ đêm. Thời điểm này nhiệt độ đã xuống thấp, nó có thể khiến các dây thần kinh co lại gây ra tắc nghẽn mạch máu. Nguy hiểm hơn, nó có thể dẫn tới liệt mặt, méo miệng, gây tai biến, đột quỵ...

Đặc biệt, những người bị huyết áp cao, rối loạn tiền đình, huyết áp thấp, người cao tuổi càng cần phải chú ý.

Nếu muốn gội đầu vào buổi tối, hãy làm việc này trước 20 giờ.

Không gội đầu sau khi uống rượu

Nếu uống rượu, thì lời khuyên cho bạn là không nên gội đầu vì rất có thể gây chóng mặt, cảm giác tối sầm và nôn mửa.

Không gội đầu ngay sau khi tập thể dục

Sau khi tập thể dục, bơi lội và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bạn nên tránh gội đầu ngay. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi và cơ thể trở lại trạng thái bình thường mới được tắm gội.

4 thời điểm tuyệt đối không nên gội đầu: nguy cơ đột quỵ tăng cao, đau đầu kinh niên - cái thứ nhất hầu như ai cũng mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Bị sốt xuất huyết có cần kiêng tắm gội không?

Bị sốt xuất huyết có cần kiêng tắm gội không?

Nhiều người cho rằng khi bị sốt xuất huyết cần phải kiêng tắm rửa, gội đầu để bệnh nhanh khỏi, không diễn biến nặng.

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