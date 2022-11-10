Cơ thể bạn hoạt động như thế nào? Tất cả là nhờ sự hỗ trợ của vitamin và khoáng chất. Cơ thể chúng ta cần một số loại vitamin hàng ngày để hoạt động bình thường. Và nếu chúng ta không đáp ứng những yêu cầu này với loại thực phẩm phù hợp, thì nó sẽ tạo ra sự thiếu hụt vitamin, dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Hãy cùng xem xét 5 dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin và cách điều trị nó.
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Sự thiếu hụt vitamin có thể là kết quả của việc tiêu thụ dinh dưỡng kém. Việc cung cấp không đủ hoặc thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng trong chế độ ăn uống của bạn do chế độ ăn uống không lành mạnh và mất cân bằng được gọi là sự thiếu hụt dinh dưỡng.
Hình dáng bên ngoài của bạn là sự phản ánh của con người bên trong của bạn! Bạn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình, nhưng bạn có thể hiểu những dấu hiệu mà cơ thể đang cố gắng chỉ ra cho bạn. Và những dấu hiệu đó bao gồm móng tay giòn, rụng tóc, chảy máu nướu răng và những dấu hiệu khác. Tuy nhiên, sự thiếu hụt vitamin một mình không chịu trách nhiệm cho những dấu hiệu này, sự thiếu hụt khác cũng có thể dẫn đến những vấn đề này.
Dấu hiệu thiếu vitamin
1. Chảy máu nướu răng
Thiếu vitamin C gây chảy máu nướu răng. Vitamin này cũng có một vai trò trong việc chữa lành vết thương và miễn dịch. Nó cũng giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào. Bạn nên bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, dâu tây, bắp cải, cà chua, vv để ngăn ngừa sự thiếu hụt.
2. Tóc và móng tay giòn
Nó xảy ra do sự thiếu hụt Vitamin B7, còn được gọi là biotin. Tình trạng thiếu hụt biotin khá hiếm gặp, nhưng khi nó xảy ra, nó sẽ khiến móng tay và tóc bị giòn hoặc mỏng. Để khắc phục sự thiếu hụt này, bạn có thể bổ sung lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, cá, rau bina, súp lơ, chuối, ngũ cốc nguyên hạt v.v.
3. Loét miệng
Thiếu vitamin B và sắt có thể dẫn đến loét miệng. Thiếu hụt vitamin B1, B2 và B6 cũng có thể dẫn đến loét miệng. Vì vậy, nếu bạn bị thiếu hụt những chất này, hãy ăn những thực phẩm có chất sắt như rau lá xanh đậm, các loại hạt và quả hạch. Đối với vitamin B1, B2 và B6, hãy bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, cá, các sản phẩm từ sữa, rau xanh và nhiều tinh bột.
4. Tầm nhìn ban đêm kém
Tiêu thụ ít vitamin A có liên quan đến thị lực ban đêm kém. Tình trạng thị lực ban đêm kém này được gọi là bệnh quáng gà. Vitamin A cần thiết để hình thành rhodopsin, một sắc tố được tìm thấy trong võng mạc giúp chúng ta nhìn vào ban đêm. Hãy ăn thêm nhiều thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, rau lá xanh đậm, các sản phẩm từ sữa, v.v.
Vì vậy, hãy bổ sung những thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để loại bỏ bất kỳ loại thiếu hụt vitamin nào!
Theo Healthshots