Đàn ông mệnh yểu thường có 4 tứ khoái này, ai bỏ được đảm bảo khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi

Theo các nghiên cứu chỉ ra, mặc dù tình dục có lợi cho sức khỏe nhưng quá mê đắm sẽ làm tiêu tán năng lượng, suy kiệt và tàn phá cơ thể. Thêm vào đó, có những người có cường độ hoạt động tình dục cao, trong khi số khác lại có cường độ chuyện phòng the khá thấp. Trong trường hợp sử dụng chất kích thích để tăng cường khả năng cho "chuyện ấy", năng lượng cơ thể bị tiêu tán, dần suy kiệt, khiến thể chất bị tàn phá nặng nề.

Theo như các nghiên cứu chỉ ra, việc quan hệ quá độ dẫn đến rối loạn hormone, gây hại cho hệ thần kinh, rối loạn mạch... Hậu quả nhãn tiền là phái mạnh dễ mệt mỏi và kiệt sức, trầm cảm và thay đổi tâm trạng, lo lắng, cương yếu, giảm sức mạnh và yếu cơ, xuất tinh sớm, teo bé dương vật, viêm tuyến tiền liệt, mờ mắt, mất ngủ và rối loạn giấc ngủ... Thậm chí, một số trường hợp có thể gây ra đột tử.

Thường xuyên ăn sáng không lành mạnh

Thói quen của nhiều người đàn ông là ăn sáng cho sướng cái miệng, họ thường ăn sáng bằng những thứ họ thích mà chẳng cần phải quan tâm tới sức khỏe. Theo khoa học nghiên cứu cho thấy, những người không chú ý đến bữa sáng sẽ rút ngắn tuổi thọ trung bình 2,5 năm. Nếu việc ăn sáng tùy tiện trở thành thói quen, não của bạn sẽ phát ra tín hiệu rằng bạn cần lượng calo cao, điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng ăn "đồ ăn vặt" cho bữa trưa và bữa tối, gây gánh nặng cho dạ dày.

Sinh hoạt không điều độ

Không có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý đồng nghĩa với việc bạn không có một cơ thể khỏe mạnh. Làm việc và nghỉ ngơi đều đặn có liên quan đến sức khỏe của cơ thể và tuổi thọ. Theo các nhà khoa học, nếu sinh hoạt lệch đồng hồ sinh học, con người sẽ càng dễ bị rối loạn cảm xúc. Tuần san y khoa nổi tiếng The Lancet chỉ ra, càng sinh hoạt kém điều độ, con người càng dễ bị trầm cảm, tâm thần phân liệt và hàng loạt các vấn đề tâm lý khác nữa. Hậu quả của việc sinh hoạt kém điều độ là loãng xương, các vấn đề về phổi, xuất tinh sớm và rối loạn cương dương, táo bón và trĩ...

Uống rượu và hút thuốc

Đây là hai "món khoái" của nhiều đàn ông, dù họ biết nó có hại lớn tới sức khỏe. Nghiên cứu chỉ ra, hút thuốc gây ung thư phổi, các bệnh về tim mạch, bệnh động mạch vành, xơ vữa động mạch, gây các triệu chứng kích thích đường hô hấp... Theo nghiên cứu, khói thuốc lá chứa trên 4.000 hóa chất, trong đó có 43 hóa chất là nguyên nhân gây ung thư, nguy hiểm nhất là nicotin, chất gây nghiện… Nam giới hút thuốc lá lâu năm sẽ giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi đàn ông quá lạm dụng bia rượu, chất kích thích sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kích thước tinh hoàn. Bởi lượng độc tố có trong bia rượu sẽ làm giảm nội tiết tố nam, hormone nội tiết tố bị rối loạn, dẫn tới việc tinh hoàn bị teo lại.