Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội

Sao quốc tế 20/05/2022 21:21

Trong dự án Thiên Long Bát Bộ bản mới, Chân Tử Đan sẽ vào vai Kiều Phong, trong khi đó vai A Châu đang được nhiều người quan tâm khi nam diễn viên yêu cầu cực cao cho nhân vật này.

Mới đây, bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký do Vương Tinh viết kịch bản đã được ra mắt. Tuy nhiên, bộ phim này lại không được khán giả đón nhận và phải thu về rất nhiều phản hồi tiêu cực. Sau thất bại của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhà sản xuất họ Vương tiếp tục sẽ làm thêm một tiểu thuyết mới của Kim Dung lên màn ảnh và lần này người được chọn mặt gửi vàng là nam diễn viên nổi tiếng Chân Tử Đan

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội - Ảnh 1

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội - Ảnh 2
Nam diễn viên Chân Tử Đan - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đưa ra, bộ phim mới của Vương Tinh có tên Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện. Trong đó, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan sẽ vào vai nam chính Kiều Phong kiêm giám đốc sản xuất. Được biết, nam diễn viên đã mất nhiều tháng trời để nghiên cứu bản gốc của Thiên Long Bát Bộ và thực sự rất thích vai diễn này. 

Đối với lần tái xuất màn ảnh này, Chân Tử Đan muốn sản xuất một tác phẩm chỉn chu về mọi khía cạnh. Ngôi sao võ thuật Trung Quốc cũng tuyên tố sẽ tạo ra một Kiều Phong mạnh nhất lịch sử màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài ra để giúp bộ phim có được thành công tuyệt đối, nam diễn viên họ Chân yêu cầu nhân vật nữ chính trong phim phải là người chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, có nền tảng võ thuật và diễn xuất tốt. Có nguồn tin cho biết, nhà sản xuất đã đề cử Trần Ngọc Kỳ cho vai nữ chính A Châu. Trước đây, nàng “gà cưng” của Đường Yên đã từng đảm nhận vai quận chúa Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019.

Yêu cầu cực cao về nhân vật nữ trong Thiên Long Bát Bộ, Chân Tử Đan khiến loạt tiểu Hoa đình đám mất cơ hội - Ảnh 3
Trần Ngọc Kỳ là cái tên nổi lên sáng giá nhất cho vai A Châu - Ảnh: Internet

Với những yêu cầu được cho là tỉ mỉ và khắt khe như vậy, netizen đã có phần yên tâm khi sẽ được chứng kiến những nhân vật đóng cảnh hành động một cách chân thật nhất chứ không phải ''ảo ma'' như các bộ phim gần đây như phân đoạn đánh nhau trong Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư,....

Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện sẽ được khai máy tại phim trường Hoành Điếm vào tháng 7 này. Ngoài ra, đoàn làm phim sẽ di chuyển đến Sơn Tây, Cảnh Hồ để quay phần ngoại cảnh. Hiện tại, phía đoàn làm phim vẫn đang tiến hành casting các vai diễn.

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