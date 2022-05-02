Con gái Chân Tử Đan lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 18

Sao quốc tế 02/05/2022 22:05

Nhan sắc tuổi 18 của con gái diễn viên Chân Tử Đan đã đạt đến thời kỳ nở rộ, hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân triển vọng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Theo tin tức trên HK01 ngày 30/4 vừa qua, Chân Tế Như - con gái của Chân Tử Đan - đã được nhận vào Học viện Berklee College of Music (một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao trên thế giới). Trước đó, nhiều tên tuổi đình đám khác của C-biz cũng đã từng theo học tại đây như Vương Lực Hoành, Âu Dương Na Na, Vương Tuấn Khải.

chan tu dan 1
Con gái của Chân Tử Đan đã được nhận vào Học viện Berklee College of Music

Được biết, nhờ lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Chân Tế Như đã bộc lộ tài năng của mình từ năm lên 10 qua các bộ môn ca hát, đàn piano, múa ballet và nhảy hiện đại. Giọng hát của cô được khen là nội lực và dạt dào cảm xúc khi trình diễn tác phẩm Greatest Love Of All trước 500 khách mời vào năm 2018.

chan tu dan 2
Chân Tế Như đã bộc lộ tài năng nghệ thuật của mình từ năm lên 10
chan tu dan 3
Từ khi 16 tuổi, cô bé đã cao 1,73m, trong đó đôi chân đã dài 110cm

Xét về mặt ngoại hình, Chân Tế Như thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố Chân Tử Đan và mẹ Uông Thi Thi. Từ khi 16 tuổi, cô bé đã cao 1,73m, trong đó đôi chân đã dài 110cm. Nhờ vậy mà Tế Như còn được khen ngợi bởi hình thể đẹp và tỷ lệ vóc dáng hoàn mỹ.

chan tu dan 4
Tuy đã sớm tham gia biểu diễn tại một số sự kiện và xuất hiện trên các bìa tạp chí danh tiếng nhưng tới hiện tại thì chân Tế Như vẫn chưa gật đầu với công ty quản lý nào
chan tu dan 5
Vợ chồng Chân Tử Đan không hề cấm cản con gái tham gia vào làng giải trí

Tuy đã sớm tham gia biểu diễn tại một số sự kiện và xuất hiện trên các bìa tạp chí danh tiếng nhưng tới hiện tại thì chân Tế Như vẫn chưa gật đầu với công ty quản lý nào. Chân Tử Đan chia sẻ, anh không hề cấm cản con gái tham gia vào làng giải trí nhưng muốn con gái có thể tận hưởng thời tuổi thanh xuân của mình thật tự do và thỏa thích trải nghiệm cuộc sống trước rồi mới lo đến việc xây dựng sự nghiệp của mình.

“Chúng tôi không ngăn cản nếu con bé muốn. Duy chỉ có điều kiện Tế Như phải làm nghệ thuật thật nghiêm túc, không để gia đình mất mặt.” - Chân Tử Đan nói.

Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn có định kiến về Viên Băng Nghiên, nhưng lại bỏ qua cho cô vì tình bạn thân thiết nhiều năm của hai nữ minh tinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Chân Tử Đan Uông Thi Thi Chân Tế Như sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên vốn là bạn bè tri kỷ, dùng đồ đôi 10 năm, thân thiết bất chấp cả đoàn đội?

Diễn xuất được khán giả khen ngợi chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục gây thất vọng với màn đánh nhau 'mù mắt' trong Thả Thí Thiên Hạ

Diễn xuất được khán giả khen ngợi chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư lại tiếp tục gây thất vọng với màn đánh nhau 'mù mắt' trong Thả Thí Thiên Hạ

Viên Băng Nghiên hết ké fame Triệu Lệ Dĩnh, giờ lại tiếp tục đu Dương Tử để nổi tiếng khiến netizen bức xúc thanh minh

Viên Băng Nghiên hết ké fame Triệu Lệ Dĩnh, giờ lại tiếp tục đu Dương Tử để nổi tiếng khiến netizen bức xúc thanh minh

Dương Tử xuất sắc trở thành sao nữ C-biz đầu tiên đạt được điều này trên Douyin

Dương Tử xuất sắc trở thành sao nữ C-biz đầu tiên đạt được điều này trên Douyin

Trương Bá Chi trao toàn quyền nuôi con cho Tạ Đình Phong sau khi phát hiện bản thân bị ung thư?

Trương Bá Chi trao toàn quyền nuôi con cho Tạ Đình Phong sau khi phát hiện bản thân bị ung thư?

Đâu là cái tên được bình chọn là nàng tân nương đẹp nhất màn ảnh cbiz 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn thua xa một người

Đâu là cái tên được bình chọn là nàng tân nương đẹp nhất màn ảnh cbiz 2022: Địch Lệ Nhiệt Ba xinh đẹp xuất sắc nhưng vẫn thua xa một người

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?