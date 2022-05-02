Con gái Chân Tử Đan lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 18

Theo tin tức trên HK01 ngày 30/4 vừa qua, Chân Tế Như - con gái của Chân Tử Đan - đã được nhận vào Học viện Berklee College of Music (một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao trên thế giới). Trước đó, nhiều tên tuổi đình đám khác của C-biz cũng đã từng theo học tại đây như Vương Lực Hoành, Âu Dương Na Na, Vương Tuấn Khải.

Con gái của Chân Tử Đan đã được nhận vào Học viện Berklee College of Music

Được biết, nhờ lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Chân Tế Như đã bộc lộ tài năng của mình từ năm lên 10 qua các bộ môn ca hát, đàn piano, múa ballet và nhảy hiện đại. Giọng hát của cô được khen là nội lực và dạt dào cảm xúc khi trình diễn tác phẩm Greatest Love Of All trước 500 khách mời vào năm 2018.