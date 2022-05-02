Con gái Chân Tử Đan lớn phổng phao, ra dáng thiếu nữ ở tuổi 18

Nhan sắc tuổi 18 của con gái diễn viên Chân Tử Đan đã đạt đến thời kỳ nở rộ, hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân triển vọng trong làng giải trí Hoa ngữ.
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Theo tin tức trên HK01 ngày 30/4 vừa qua, Chân Tế Như - con gái của Chân Tử Đan - đã được nhận vào Học viện Berklee College of Music (một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao trên thế giới). Trước đó, nhiều tên tuổi đình đám khác của C-biz cũng đã từng theo học tại đây như Vương Lực Hoành, Âu Dương Na Na, Vương Tuấn Khải.
Được biết, nhờ lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Chân Tế Như đã bộc lộ tài năng của mình từ năm lên 10 qua các bộ môn ca hát, đàn piano, múa ballet và nhảy hiện đại. Giọng hát của cô được khen là nội lực và dạt dào cảm xúc khi trình diễn tác phẩm Greatest Love Of All trước 500 khách mời vào năm 2018.
Xét về mặt ngoại hình, Chân Tế Như thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố Chân Tử Đan và mẹ Uông Thi Thi. Từ khi 16 tuổi, cô bé đã cao 1,73m, trong đó đôi chân đã dài 110cm. Nhờ vậy mà Tế Như còn được khen ngợi bởi hình thể đẹp và tỷ lệ vóc dáng hoàn mỹ.
Tuy đã sớm tham gia biểu diễn tại một số sự kiện và xuất hiện trên các bìa tạp chí danh tiếng nhưng tới hiện tại thì chân Tế Như vẫn chưa gật đầu với công ty quản lý nào. Chân Tử Đan chia sẻ, anh không hề cấm cản con gái tham gia vào làng giải trí nhưng muốn con gái có thể tận hưởng thời tuổi thanh xuân của mình thật tự do và thỏa thích trải nghiệm cuộc sống trước rồi mới lo đến việc xây dựng sự nghiệp của mình.
“Chúng tôi không ngăn cản nếu con bé muốn. Duy chỉ có điều kiện Tế Như phải làm nghệ thuật thật nghiêm túc, không để gia đình mất mặt.” - Chân Tử Đan nói.
Ảnh: Internet