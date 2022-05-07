Rộ tin một sao Hoa Ngữ đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất, Netizen gọi tên Trương Triết Hạn đầu tiên

Sao quốc tế 07/05/2022 10:42

Mạng xã hội Trung Quốc đang chia sẻ nhau thông tin có một sao cbiz đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất. 

Mới đây, blogger đã bất ngờ đưa thông tin tiêu cực về một nghệ sĩ nổi tiếng. Theo blogger, "người này" đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất. 

Tin tức đưa ra nửa vời và blogger không nói rõ danh tính của người nổi tiếng. Nhưng khi liên kết các sự việc gần đây, cư dân mạng đều gọi tên Trương Triết Hạn.

Rộ tin một sao Hoa Ngữ đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất, Netizen gọi tên Trương Triết Hạn đầu tiên - Ảnh 1
Trương Triết Hạn la sao nam có nhiều bê bối - Ảnh: Internet

Tài tử họ Trương đóng phim nhiều năm nhưng sự nghiệp vẫn lận đận. Chỉ đến khi tham gia Sơn Hà Lệnh, tên tuổi của anh mới được biết đến rộng rãi.

Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà khởi sắc, nam diễn viên bất ngờ vướng tranh cãi nhạy cảm về chính trị. Sự việc nghiêm trọng đến mức, anh hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.

Sau thời gian dài ở ẩn, Trương Triết Hạn bất ngờ xuất hiện để đấu tố đồng nghiệp. Nam diễn viên cho biết bản thân là người yêu nước nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại. "Ai đó" sẵn sàng chi tiền khủng để tung tin thất thiệt về anh.

Rộ tin một sao Hoa Ngữ đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất, Netizen gọi tên Trương Triết Hạn đầu tiên - Ảnh 2
Trương Triết Hạn xuất hiện sau thời gian ở ẩn - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trương Triết Hạn còn mỉa mai "couple đam mỹ", cho rằng đó chỉ là công cụ kiếm tiền. Sau đó, nam diễn viên tố bạn diễn dùng chiêu trò lợi dụng, lấy hình ảnh hồi nhỏ của mình để cố tình sao tác.

Rộ tin một sao Hoa Ngữ đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất, Netizen gọi tên Trương Triết Hạn đầu tiên - Ảnh 3
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bài tố của Trương Triết Hạn vấp phải vô số chỉ trích. Đa số khán giả cho rằng, nam diễn viên cũng là người được hưởng lợi từ phim đam mỹ nhưng giờ lại quay sang mắng ngược.

Cư dân mạng cảm thấy Trương Triết Hạn không cam tâm khi bị phong sát. Vì thế, nam diễn viên có gặp họa cũng muốn kéo người khác vào vũng bùn.

Thời gian này, trên mạng xã hội còn xuất hiện vô số tin tức tiêu cực về tài tử họ Trương. Một số người cho biết, Triệu Vy gãy cánh khiến Trương Triết Hạn lao đao. Vì thế, anh phải lưu trú tại Nhật Bản và rất ít khi trở về Trung Quốc.

Rộ tin một sao Hoa Ngữ đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất, Netizen gọi tên Trương Triết Hạn đầu tiên - Ảnh 4
Tin đồn Trương Triết Hạn lưu trú tại Nhật - Ảnh: Internet

Trương Triết Hạn là tài tử nổi tiếng sao hoa ngữ. Sau gần 10 năm lăn lộn, sự nghiệp của Trương Triết Hạn khởi sắc hơn nhờ thành công của Sơn hà lệnh, phim cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ Thiên nhai khách. Đáng tiếc, giờ đây, giọng ca họ Trương nhiều khả năng sẽ tiêu tan sự nghiệp vì những hành vi không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Điển hình như ảnh anh ngồi lên mộ người khác chụp ảnh kỷ niệm, dùng tay chạm ngực tượng người cá, chia sẻ ảnh học sinh cấp ba ôm nhau khi chưa được cho phép, công khai bênh vực Tưởng Kình Phu khi nam diễn viên này có hành vi bạo hành bạn gái… Không ít tài khoản mạng khác còn tố ngôi sao Hoa ngữ 30 tuổi này từng có hành vi vượt mức đồng nghiệp với người đẹp Cúc Tịnh Y.

Rộ tin một sao Hoa Ngữ đã bị phong sát ngầm ở mức độ cao nhất, Netizen gọi tên Trương Triết Hạn đầu tiên - Ảnh 5
Trương Triết Hạn và Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

 

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Từ khóa:   cung tuấn cúc tịnh y sao hoa ngữ cbiz Trương Triết Hạn

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