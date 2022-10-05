'Xuất bạo' nhờ thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến lại quên làm điều này khiến dân tình 'nổi đóa'

Thành công của "Trần Tình Lệnh" đã mở đường về dòng phim đam mỹ, đồng thời góp phần đưa tên tuổi của hai nam chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở thành đỉnh lưu hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 2019, sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng trở nên nổi tiếng hơn và góp mặt trong dành "đỉnh lưu" của Cbiz. Không chỉ có lượng người hâm mộ đông đảo mà giá trị thương mại của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, bộ phim này còn "càn quét" mọi bảng xếp hạng tại Đại lục cùng quốc tế với số lượng người xem khổng lồ, mở ra một "trào lưu" về dòng phim đam mỹ.

Sau 3 năm phát sóng, bộ phim Trần Tình Lệnh vẫn thường được người hâm mộ tổ chức các hoạt động để kỷ niệm sự kiện này. Tuy nhiên, khán giả khá bức xúc khi có tin đồn cho rằng Tiêu Chiến - đảm nhận nhân vật Ngụy Vô Tiện đã từ chối góp mặt. Do đó, không ít người đã chỉ trích nam diễn viên vô ơn, rũ bỏ quan hệ với tác phẩm đã giúp anh có được thành tựu như ngày nay.

Bên cạnh đó, vẫn có không ít người hâm mộ lên tiếng bênh vực Tiêu Chiến, cho rằng nam diễn viên không có lý do gì phải buộc chặt cả đời mình vào một tác phẩm, nếu phim nào anh tham gia cũng phải kỷ niệm thì thời gian đâu đóng phim, quay chương trình truyền hình,...

Trần Tình Lệnh vốn là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ đình đám Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Khi Trần Tình Lệnh cho ra mắt những tập đầu tiên, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều may mắn vượt tuyến thành công, trở thành "con cưng" của nền tảng, thương vụ và kịch bản nắm trong tay nhiều không đếm xuể.

Tiêu Chiến hiện cũng được coi là đệ nhất mỹ nam cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Khí chất tiên tử, gương mặt đẹp như tượng tạc, dáng người cao gầy là những điểm mạnh không phải bàn cãi của nam diễn viên. Sắp tới đây, Tiêu Chiến sẽ trở lại đường đua cổ trang với phim điện ảnh Ngọc Cốt Dao, đóng cùng Nhậm Mẫn. Phim vẫn chưa ấn định thời gian lên sóng khiến khán giả vô cùng mong chờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-bao-nho-thanh-cong-cua-tran-tinh-lenh-tieu-chien-lai-quen-lam-dieu-nay-khien-dan-tinh-noi-doa-509883.html